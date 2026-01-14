FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन

72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन

Thailand Train Accident: थाईलैंड में क्रेन गिरने से पटरी से उतर गई ट्रेन, 22 की मौत 30 से ज्यादा लोग घायल

Thailand Train Accident: थाईलैंड में क्रेन गिरने से पटरी से उतर गई ट्रेन, 22 की मौत 30 से ज्यादा लोग घायल

Nipah-spreading foods: कौन से खाद्य पदार्थ निपाह वायरस फैला सकते हैं? जान लें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं

कौन से खाद्य पदार्थ निपाह वायरस फैला सकते हैं? जान लें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें

Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें

Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते

मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते

कितने पढ़े-लिखे थे PVC होशियार सिंह दहिया? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखाएंगे वरुण धवन

कितने पढ़े-लिखे थे PVC होशियार सिंह दहिया? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखाएंगे वरुण धवन

Homeधर्म

धर्म

72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन

मकर संक्रांति कुछ लोग आज 14 जनवरी तो कुछ कल यानी 15 जनववरी को मनाएंगे. ऐसा कंफ्यूज तिथि की हानि या पंचांग में हेर-फेर से होता है लेकिन क्या आपको पता है कि 72 साल बाद मकर संक्रांति की डेट फिक्स हो जाएगी और जनवरी में इसी खास दिन संक्रांति होगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 14, 2026, 12:25 PM IST

72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन

Why will the date of Makar Sankranti change after 72 years?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म के अधिकांश त्योहारों की तारीख को लेकर लोगों में भ्रम कि स्थिति रहती है. कई बार 2 दिन त्योहार पड़ते हैं ऐसे में ये कंफ्यूजन बना रहता है कि त्योहार का सबसे शुभ दिन कौन सा है. आज 14 जनवरी दिन बुधवार को कई लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं और सदियों से मनाते आ रहे हैं लेकिन कई बार संक्राति 15 जनवरी को होती है जैसा इस बार है. 

क्योंकि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आज यानी 14 जनवरी को रात 9 बजे गोचर करेगा ऐसे में हिंदू धर्म के अनुसार जो त्योहार की तिथि रात में होती है वह अगले दिन सूर्योदय के बाद होने मनाई जाती है. हिंदू धर्म में हर त्योहार सूर्योदय के साथ शुरू होता है. इसलिए इस बार संक्रांति यानी खिचड़ी 15 जनवरी को है.

लेकिन आने वाले 54 साल में क्यों और किस दिन होगी संक्रांति 

विज्ञान और खगोल विज्ञान के अनुसार मकर संक्रांति की तिथि हर 54 से 72 सालों में 14 जनवरी से खिसक कर 15 जनवरी हो जाए गी और संक्रांति का एक दिन ये बढ़ना पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर तय हुआ है.

पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होना है वजह

पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है और धीमी गति से वृत्ताकार गति में घूमती है, मानो चक्कर लगा रही हो. खगोल विज्ञान में इसे विषुवों का अग्रगमन (प्रीसेशन ऑफ द इक्विनॉक्स) कहा जाता है. इस प्रक्रिया के कारण, पृथ्वी की धुरी हर 72 वर्षों में 1 डिग्री खिसक जाती है.

72 वर्षों में 1 दिन का अंतर

खगोलीय गणनाओं के अनुसार, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं. पृथ्वी की धीमी गति के कारण, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश प्रत्येक 72 वर्षों में लगभग 20 मिनट विलंबित हो जाता है. यह समय संचय होता है और लगभग 54 से 72 वर्षों के बाद पूरे 24 घंटे यानी एक दिन का अंतर हो जाता है. या तो हर दिन को 25 घंटे का माना जाएगा या एक दिन की बढ़ोतरी होगी.
 
भविष्य में क्या होगा?

वर्तमान में हम 14 या 15 जनवरी को संक्रांति मनाते हैं. हालांकि, खगोलविदों के अनुसार, वर्ष 2080 तक मकर संक्रांति स्थायी रूप से 15 जनवरी को ही पड़ेगी और वर्ष 3246 तक यह तिथि बदलकर 1 फरवरी हो जाएगी.

लीप ईयर का भी होगा प्रभाव

हर चार साल में आने वाला लीप ईयर होता है जिसके कारण संक्रांति 14 या 15 जनवरी को पड़ती है. हालांकि, पृथ्वी की धुरी में बदलाव के कारण आने वाले 54 से 72 साल में यह परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन हो जाएगा.
 
उत्तरायण और मकर संक्रांति

सूर्य 21-22 दिसंबर को उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है. यानी सूर्यदेव उत्तरायण होते है. भारतीय पंचांग 'निरायन' प्रणाली पर आधारित होने के कारण हम सूर्य के राशि में प्रवेश करने को महत्व देते हैं जो माना जाता है कि 14 जनवरी को होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
कितने पढ़े-लिखे थे PVC होशियार सिंह दहिया? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखाएंगे वरुण धवन
कितने पढ़े-लिखे थे PVC होशियार सिंह दहिया? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखाएंगे वरुण धवन
Box Office Collection: शॉकिंग रही 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब' की कमाई, क्या 5वें दिन 'धुरंधर' से आगे निकल गई प्रभास की फिल्म?
शॉकिंग रही 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब' की कमाई, क्या 5वें दिन 'धुरंधर' से आगे निकल गई प्रभास की फिल्म?
दुनिया की सबसे बुजुर्ग नदी कौन सी है? डायनासोर से भी पुराना है इसका इतिहास
दुनिया की सबसे बुजुर्ग नदी कौन सी है? डायनासोर से भी पुराना है इसका इतिहास
MORE
Advertisement
धर्म
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
Makar Sankranti Katha: मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
Vastu For Roti:घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
MORE
Advertisement