Papmochani Ekadashi:पापमोचनी एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए? पढ़ें कथा, पूजा विधि और पारण का सही समय

पापमोचनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है. यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और मान्यता है कि इस दिन उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलने का मार्ग मिलता है.

Why is a fast observed on Papmochani Ekadashi? Photo Credit: AI

पापमोचनी एकादशी की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है. भक्त प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु की आराधना करके व्रत का संकल्प लेते हैं.

एकादशी पूजा का शुभ पूजा मुहूर्त

ब्राह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:30 बजे से 5:30 बजे तक प्रातःकालीन पूजा समय: सूर्योदय के बाद से लगभग 9:00 बजे तक संध्या आरती और भजन: शाम 6:00 बजे से 7:30 बजे के बीच

धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी पत्र अर्पित करना, दीपक जलाना और विष्णु मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना जाता है.

पारण (व्रत खोलने का समय):

एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि की सुबह किया जाता है. पारण सामान्यतः सूर्योदय के बाद से दोपहर से पहले करना शुभ माना जाता है. अगर चाहें तो मैं पापमोचनी एकादशी के लिए एकदम सटीक 2026 का मुहूर्त, तिथि और पारण समय भी बता सकता हूँ, जो न्यूज़ आर्टिकल में ज्यादा काम आता है.

क्यों खास मानी जाती है यह एकादशी?

धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल सकती है. इसलिए इसे “पापों को मोचन करने वाली” एकादशी कहा गया है.

धार्मिक आस्था और आत्मशुद्धि से जुड़ा व्रत

पापमोचनी एकादशी हिंदू पंचांग की उन एकादशी तिथियों में से एक है जिसे आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक अनुशासन से जोड़ा जाता है. यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आता है और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य अपने कर्मों पर चिंतन करने और जीवन में संतुलन बनाने का अवसर पाता है.

धार्मिक परंपराओं में एकादशी को केवल उपवास नहीं, बल्कि संयम, ध्यान और आत्मनियंत्रण का दिन माना गया है. इसलिए इस दिन पूजा-पाठ के साथ मन और व्यवहार को भी शुद्ध रखने पर विशेष जोर दिया जाता है.

पापमोचनी एकादशी की कथा

धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऋषि मेधावी गहन तपस्या में लीन थे. तभी एक अप्सरा के आकर्षण के कारण उनका ध्यान भंग हो गया और वे सांसारिक मोह में पड़ गए.

समय बीतने के बाद जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना की. मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से उन्हें आत्मिक शांति और अपने कर्मों से मुक्ति का मार्ग मिला.

व्रत और पूजा की पारंपरिक विधि

इस दिन श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं. कई लोग पूरे दिन फलाहार करते हैं और शाम के समय भजन-कीर्तन तथा मंत्रजप करते हैं. धार्मिक परंपरा में चावल और अनाज से परहेज करने की सलाह दी जाती है, जबकि फल, दूध या व्रत के अन्य हल्के आहार को उपयुक्त माना जाता है.

पारण का महत्व

एकादशी व्रत का समापन अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है, जिसे पारण कहा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह कार्य प्रातःकाल या निर्धारित शुभ समय में किया जाना चाहिए. पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करना और जरूरतमंदों को दान देना व्रत की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है. यह परंपरा इस बात को दर्शाती है कि व्रत केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है.

डिसक्लेमर: यह जानकारी अंक ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक गणनाओं पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता. व्यक्तिगत जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है.

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