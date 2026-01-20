FacebookTwitterYoutubeInstagram
धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?

धरती से चांद दूरी बना रहा है और ये दूरी वैज्ञानिक दृष्टीकोण से ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के मुताबिक भी अच्छा संकेत नहीं देती है. हिंदू धर्म में सूर्य और चांद को जागृत देवता का दर्जा दिया गया है और क्या धरती से इनकी दूरी किसी विनाश का संकेत तो नहीं दे रही. चलिए इसे हर एंगल पर समझते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 20, 2026, 02:45 PM IST

धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?

Why is the moon moving away from the Earth? What does this signify?

Moon is moving away from Earth by approximately 3.8 centimeters per year:  चांद का पृथ्वी से दूर जाना भले ही आपको किसी हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगे लेकिन अगर चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाए तो पृथ्वी पर ऐसे भयावह प्रभाव देखने को मिल सकते हैं. वैज्ञानिक और धार्मिक नजरिए से ये दूरी बहुत कुछ कहती है और दोनों ही इस दूरी को पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मान रहे हैं. चलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेकर हिंदू धर्म के अनुसार समझते हैं कि चांद की धरती से दूरी क्या बताती हैं और ऐसा होने के पीछे कारण क्या है?
 
हर साल हमसे खिसक रहा है चांद: क्या पृथ्वी बिना चंद्रमा के भी रहने लायक रहेगी?

जिस चंद्रमा को हम सदियों से स्थिर और अटल मानते आए हैं, वह दरअसल हर साल हमसे दूर खिसक रहा है—करीब 3.8 सेंटीमीटर. यह दूरी सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन समय की विशालता में यही प्रक्रिया पृथ्वी के भविष्य की दिशा बदल सकती है. चंद्रमा केवल रात का सौंदर्य नहीं है; वह पृथ्वी की लय, मौसम और जीवन-चक्र का अदृश्य संचालक भी है.

आखिर चंद्रमा दूर क्यों जा रहा है?

पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ज्वारीय खींचतान इसका मूल कारण है. चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से महासागरों में ज्वार-भाटा बनता है. यह प्रक्रिया पृथ्वी की घूर्णन ऊर्जा को धीरे-धीरे कम करती है यानि पृथ्वी की घूमने की गति बहुत हल्की-सी घटती जाती है. यही “खोई हुई” ऊर्जा चंद्रमा को उसकी कक्षा में थोड़ा-थोड़ा बाहर की ओर धकेल देती है.
नतीजा: पृथ्वी की रफ्तार धीमी होती है और चंद्रमा दूर होता जाता है.

अगर चंद्रमा बहुत दूर चला गया तो क्या होगा?

हालांकि ये बदलाव रातों-रात नहीं, बल्कि अरबों वर्षों में होगा. लेकिन इसके प्रभाव कल्पना से कहीं बड़े हैं.

दिन-रात की अवधि बदल जाएगी- आज 24 घंटे का दिन है. चंद्रमा के प्रभाव के बिना पृथ्वी तेज़ी से घूमेगी. तब एक दिन 6 से 12 घंटे का भी हो सकता है. इसका मतलब—एक साल में दिनों की संख्या सैकड़ों नहीं, हजारों तक पहुंच सकती है.

समुद्रों की धड़कन थम जाएगी- ज्वार-भाटा समुद्री जीवन की रीढ़ है. चंद्रमा दूर हुआ तो इसकी ताकत 70–75% तक घट सकती है. इससे पोषक तत्वों का प्रवाह रुक जाएगा, प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव और करोड़ों समुद्री जीव संकट में पड़ सकते हैं.

ऋतुएं बेकाबू हो जाएंगी- पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव—जो गर्मी, सर्दी और बारिश का आधार है—चंद्रमा की स्थिरता से ही संतुलित है. उसके कमजोर पड़ते ही पृथ्वी डगमगाने लगेगी. कहीं ध्रुवों पर गर्मी, तो कहीं भूमध्य रेखा पर बर्फ—मौसम पूरी तरह अनिश्चित हो सकता है.

सुपर-तूफानों की दुनिया- तेज़ी से घूमती पृथ्वी हवा के चक्र को उग्र बना देगी. 400–500 किमी/घंटा की रफ्तार वाले तूफान आम हो सकते हैं—जो वर्तमान सभ्यता के लिए असहनीय होंगे.

प्राकृतिक चक्र टूट जाएंगे- कई जीव चंद्र चक्र पर निर्भर हैं—समुद्री जीवों का प्रजनन, रात्रिचर प्राणियों की गतिविधि, यहां तक कि पक्षियों का दिशा-बोध. चंद्रमा की दूरी बढ़ने से ये जैविक घड़ियां गड़बड़ा जाएंगी.

भविष्य का डर  

यह सब कल नहीं होने वाला इस विनाशकारी प्रभावों में अरबों साल लगेंगे. लेकिन यह तथ्य हमें एक गहरी समझ देता है. पृथ्वी पर जीवन कितनी नाज़ुक संतुलन-रेखा पर टिका है. चंद्रमा का धीरे-धीरे दूर जाना ब्रह्मांडीय समय में सामान्य है, मगर इससे हमें यह एहसास होता है कि जिन प्राकृतिक शक्तियों को हम स्थायी मानते हैं, वे भी परिवर्तनशील हैं.

अब धार्मिक नजरिये से समझिए- सूर्य और चंद्र का हिंदू धर्म में जागृत देवता का मिला दर्जा है क्यों मिला है

हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्र को जागृत देवता इसलिए माना गया है क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से जीवन को प्रभावित करते हैं. सूर्य प्रकाश, ऊर्जा, जीवन और आत्मा का प्रतीक है. उसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं. इसी कारण उसे “प्रत्यक्ष देव” कहा गया-जो रोज़ दिखाई देता है और सबको समान रूप से प्रकाश देता है. चंद्र मन, भावना और समय चक्र का प्रतीक है. वह समुद्र की ज्वार-भाटा, मानव मन और प्रकृति की लय को नियंत्रित करता है. ये दोनों केवल खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि जीवन-संतुलन के आधार हैं. इसलिए उन्हें पूजा योग्य, जागृत और चेतन देवता का स्थान दिया गया.

अगर सूरज और चंद्रमा पृथ्वी से दूर होने लगें तो इसका धर्म में क्या महत्व है

धर्म की दृष्टि से यदि सूर्य और चंद्र पृथ्वी से दूर होने लगें, तो इसे केवल खगोलीय परिवर्तन नहीं, बल्कि संतुलन के टूटने का संकेत माना जाएगा. हिंदू दर्शन में सूर्य जीवन-ऊर्जा और धर्म का प्रतीक है, जबकि चंद्र मन, भावनाओं और कालचक्र का प्रतिनिधि है. इनका पृथ्वी से दूर जाना यह दर्शाएगा कि प्रकृति और मानव जीवन का तालमेल बिगड़ रहा है. चांद मन का कारक होता है और मन का मस्तिष्क से जुड़ाव होता है. ये दूरी मन-मस्तिष्क के संतुलन को बिगाड़ेगी जिससे तनाव-डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ेंगी.

पुराणों में ऐसे संकेतों को कलियुग की तीव्रता, धर्म के क्षय और मानव चेतना के पतन से जोड़ा गया है. यह माना जाएगा कि सृष्टि अपने मूल संतुलन से हट रही है. धर्म में यह चेतावनी होगी कि मानव अपने कर्तव्यों, मर्यादाओं और प्रकृति के साथ सामंजस्य से दूर हो रहा है और यही बड़े परिवर्तन या प्रलय का संकेत बन सकता है.

