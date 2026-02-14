FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

इमरजेंसी लैंडिंग एयरस्ट्रिप पर एयर शो, राफेल और सुखोई जेट्स का एयर शो, मोरन एयरस्ट्रिप सुखोई ने उड़ान भरी, इमरजेंसी लैंडिंग एयरस्ट्रिप पर एयर शो, असम के डिब्रूगढ़ एयर शो का आयोजन, राफेल और सुखोई ने एयरस्ट्रिप से उड़ान भरी, मोरन एयरस्ट्रिप पर एयर शो का आयोजन, इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर एयर शो का आयोजन, PM का विमान इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर उतरा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  

17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?

महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते

महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते

शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त

शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

वैलेंटाइन डे पर क्यों मनाया जाता है काला दिन? जानिए 14 फरवरी के उस मंजर की कहानी

वैलेंटाइन डे पर क्यों मनाया जाता है काला दिन? जानिए 14 फरवरी के उस मंजर की कहानी

Betrayal in Love: प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल

प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल

Homeधर्म

धर्म

Mahashivratri Panchmukhi Shivaling: महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व

महाशिवरात्रि 2026 शिव भक्ति की सबसे दिव्य रात्रि मानी जाती है. मान्यता है कि इस रात भगवान शिव के पंचमुखी रूप में सक्रिय होते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचालन करते हैं. इसलिए पंचमुखी शिव की पूजा को अत्यंत फलदायी और सिद्धि देने वाला माना जाता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 14, 2026, 09:02 AM IST

Mahashivratri Panchmukhi Shivaling: महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व

Panchmukhi Shivaling 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

महाशिवरात्रि 2026 शिव उपासना का सबसे दिव्य पर्व है, जिसे केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि शिव चेतना के पूर्ण जागरण की रात्रि माना जाता है. मान्यता है कि इस रात भगवान शिव अपने पंचमुखी (पाँच मुखों वाले) विराट स्वरूप में ब्रह्मांड का संचालन करते हैं. यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग या पंचमुखी शिव की पूजा को अत्यंत सिद्ध और फलदायी माना गया है.

पंचमुखी शिवलिंग की पूजा क्यों करनी चाहिए? 

सनातन परंपरा के अनुसार, भगवान शिव का पंचमुखी रूप उनका पूर्ण और सार्वभौमिक स्वरूप है. शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णित है कि शिव के पाँच मुख सृष्टि की पांच मूल शक्तियों (सृजन, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह)का प्रतिनिधित्व करते हैं. महाशिवरात्रि की रात इन पांचों शक्तियों का संतुलन सबसे अधिक सक्रिय माना जाता है. इसलिए पंचमुखी शिव की पूजा को तेज फल देने वाली साधना कहा जाता है.

महाशिवरात्रि रात में ही क्यों मनाई जाती है?

अधिकांश हिंदू पर्व दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को रात्रि का पर्व कहा गया है. शास्त्रों के अनुसार, इस रात तमस गुण कमजोर होता है और रजोगुण शांत होता है जिससे  सत्व गुण अपने चरम पर होता है. यही कारण है कि यह रात आध्यात्मिक जागरण और ध्यान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है. इस समय पंचमुखी शिव की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है.

शिव के पंच मुख और उनका आध्यात्मिक अर्थ

भगवान शिव के पांच मुख केवल दिशाओं का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन के पाँच आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

1. सद्योजात- सृजन, स्थिरता और पृथ्वी तत्व का प्रतीक

2. वामदेव-  प्रेम, सौंदर्य, गृहस्थ जीवन और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक

3. अघोर- भय, रोग, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं के नाश का प्रतीक

4. तत्पुरुष- तपस्या, अनुशासन, आत्मसंयम और साधना का प्रतीक

5. ईशान- ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक

मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात ये पांचों मुख एक साथ सक्रिय होते हैं, जिससे साधक को पूर्ण जीवन संतुलन प्राप्त होता है.

महाशिवरात्रि को “सिद्धि पूजा” क्यों कहा जाता है?

शिव पुराण में उल्लेख है कि महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण और पंचमुखी शिव पूजा करने से पंच तत्वों का संतुलन स्थापित होता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रह दोष शांत होते हैं और काल भय समाप्त होता है. साथ ही कर्मों का शोधन होता है. इसलिए इसे सिद्धि प्रदान करने वाली रात्रि कहा जाता है.

गृहस्थों के लिए महाशिवरात्रि का विशेष महत्व

महाशिवरात्रि केवल योगियों और साधुओं के लिए नहीं है. यह गृहस्थ जीवन के लिए भी अत्यंत शुभ मानी जाती है. पंचमुखी शिव की पूजा से धन और स्थिरता प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन में संतुलन आता है,  परिवार की रक्षा और सुख बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है

महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा विधि

महाशिवरात्रि की रात्रि में पंचमुखी शिव पूजा के लिए ये सरल विधि अपनाएं:

1. दिशा और समय- स्नान कर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और रात्रि में चार प्रहरों में पूजा करना शुभ माना जाता है

2. अभिषेक- जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करें और शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित करें

3. मंत्र जाप- “ॐ नमः शिवाय” या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. 

पंचमुखी शिव और जीवन संतुलन

आध्यात्मिक दृष्टि से पंचमुखी शिव मानव जीवन के पाँच आयाम—शरीर, मन, बुद्धि, ऊर्जा और आत्मा को संतुलित करने का प्रतीक हैं. महाशिवरात्रि की रात इन पाँचों स्तरों पर ध्यान और पूजा करने से व्यक्ति में आंतरिक स्थिरता और चेतना जागरण होता है.

महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिव पूजा क्यों जरूरी है?

महाशिवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि शिव चेतना के पूर्ण जागरण की रात्रि है. इस रात पंचमुखी शिव की पूजा करने से जीवन के सभी आयामों में संतुलन, सुरक्षा, ज्ञान और मोक्ष की दिशा प्राप्त होती है. इसलिए महाशिवरात्रि 2026 पर पंचमुखी शिव की आराधना को सबसे सिद्ध और प्रभावी पूजा माना गया है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
वैलेंटाइन डे पर क्यों मनाया जाता है काला दिन? जानिए 14 फरवरी के उस मंजर की कहानी
वैलेंटाइन डे पर क्यों मनाया जाता है काला दिन? जानिए 14 फरवरी के उस मंजर की कहानी
Betrayal in Love: प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
Happy Valentines Day Wishes: रिश्ते में मिठास घोल देंगे ये रोमांटिक मैसेज, पार्टनर को इन खूबसूरत शायरियों के साथ करें वैलेंटाइन डे विश
Happy Valentines Day Wishes: रिश्ते में मिठास घोल देंगे ये रोमांटिक मैसेज, पार्टनर को इन खूबसूरत शायरियों के साथ करें वैलेंटाइन डे विश
Karmic Relationships: किस इंसान से आपका कैसा है 'कर्म बंधन'? इन 7 संकेतों से चल जाएगा पता 
Karmic Relationships: किस इंसान से आपका कैसा है 'कर्म बंधन'? इन 7 संकेतों से चल जाएगा पता
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
Mahashivratri Shubh Yog: महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ ग्रह योग से इन 5 राशियों पर बरसेगा शिव का अमृत, धन-नौकरी के खुलेंगे रास्ते  
महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ ग्रह योग से इन 5 राशियों पर बरसेगा शिव का अमृत, धन-नौकरी के खुलेंगे रास्ते
Horoscope 13 February: आज शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल
Horoscope 13 February: आज शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल
आज विजया एकादशी पर ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, जान लें पूजा नियम और अगले दिन पारण का समय
आज विजया एकादशी पर ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, जान लें पूजा नियम और अगले दिन पारण का समय
ज्योतिष से एआई स्टार्टअप तक: क्या लोग अब एआई ज्योतिषी पर भरोसा कर रहे हैं?
ज्योतिष से एआई स्टार्टअप तक: क्या लोग अब एआई ज्योतिषी पर भरोसा कर रहे हैं?
MORE
Advertisement