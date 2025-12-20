बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?

क्या आपने कभी सोचा है कि बजरंगबली हनुमान जी के लिए भगवान का प्रयोग क्यों नहीं होता है. केवल हनुमानजी या संकटमोचन क्यों कहा जाता है.

हनुमानजी को केवल "भगवान" कहकर पुकारने के बजाय हनुमानजी, बजरंगबली, संकटमोचन या पवनपुत्र जैसे नामों से भी जाना जाता है. हनुमानजी के प्रत्येक नाम में उनका जीवन, भक्ति और आध्यात्मिक अवस्था झलकती है. यद्यपि उनकी पूजा भगवान के रूप में की जाती है, फिर भी हनुमानजी के नाम से पहले या उनके नाम के साथ "भगवान" शब्द का प्रयोग वर्जित माना जाता है.

हनुमान जी को भगवान न कहने का एक मुख्य कारण उनकी सेवाभाव है. उन्होंने स्वयं को भगवान राम के समान देवता नहीं माना, बल्कि स्वयं को उनका परम भक्त और सेवक समझा. उनका संपूर्ण जीवन भगवान राम की सेवा और भक्ति में समर्पित था. उन्होंने सब कुछ त्याग कर सेवा का मार्ग अपनाया.

हनुमानजी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जिससे स्वाभाविक रूप से उनमें दिव्यता समाहित हो जाती है, फिर भी उन्होंने कभी अपनी शक्तियों और दिव्य स्वरूप पर गर्व नहीं किया. उनकी विनम्रता इतनी गहरी थी कि उन्होंने कभी "भगवान" की उपाधि स्वीकार नहीं की. भक्त उनके इस सेवक स्वरूप का और भी अधिक सम्मान करते हैं.



हनुमान जी अमर देवताओं में से एक हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं. उन्हें कलियुग का सबसे सतर्क देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं. उन्हें शक्ति, बुद्धि और ज्ञान के देवता के रूप में भी जाना जाता है. लोग उनकी पूजा ऐसे देवता के रूप में करते हैं जो उनके बीच निवास करते हैं और उनकी सहायता के लिए तुरंत प्रकट होते हैं.



पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब हनुमानजी ने अपनी तपस्या पूरी की, तो भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान की उपाधि दी और उन्हें भगवान के रूप में पूजने का वरदान प्रदान किया. हालांकि, हनुमानजी ने उनसे कहा कि वे "भगवान" शब्द स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह भगवान राम का अपमान माना जाएगा.

डिसक्लेमर- यह खबर ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.