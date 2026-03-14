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Hindu New Year Tradition: हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज

हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज

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Hindu New Year Tradition: हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज

When is the Hindu New Samvatsar?: चैत्र नवरात्रि से हिंदू धर्म का नया साल शुरू होता है और इस दिन कड़वी नीम खाकर दिन की शुरुआत करने की परंपरा रही है. जबकि दुनिया नए साल पर मुंह मीठा कराती है. तो क्या है इस परंपरा के पीछे का राज , चलिए समझते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 14, 2026, 07:55 AM IST

Hindu New Year Tradition: हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज

Why neem is eaten on hindu new year. Photo: AI

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भारत में जब हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत होती है तो कई जगहों पर लोग सुबह सबसे पहले नीम की पत्तियां खाने की परंपरा निभाते हैं. खासतौर पर Gudi Padwa और Ugadi के अवसर पर यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति, स्वास्थ्य और जीवन दर्शन से जुड़ी गहरी सोच भी दिखाई देती है. कई परिवारों में नीम को गुड़ या अन्य स्वादों के साथ मिलाकर भी खाया जाता है, ताकि जीवन के अलग-अलग अनुभवों का प्रतीकात्मक संदेश दिया जा सके.

जीवन के मीठे-कड़वे अनुभवों का प्रतीक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नव वर्ष के पहले दिन नीम का स्वाद चखना जीवन के कड़वे और मीठे दोनों अनुभवों को स्वीकार करने का प्रतीक माना जाता है. कुछ क्षेत्रों में नीम की पत्तियों को गुड़, इमली और कच्चे आम के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है. माना जाता है कि यह मिश्रण यह संदेश देता है कि आने वाला साल सुख-दुख, सफलता-चुनौती और आशा-संघर्ष जैसे कई अनुभव लेकर आता है.

आयुर्वेद में नीम का महत्व

आयुर्वेदिक दृष्टि से Neem को बेहद उपयोगी औषधीय पौधा माना जाता है. Central Council for Research in Ayurvedic Sciences से जुड़े कई अध्ययनों में यह बताया गया है कि नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और डिटॉक्सिफाइंग गुण पाए जाते हैं. बदलते मौसम में नीम का सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक माना जाता है.

मौसम परिवर्तन से जुड़ी पारंपरिक समझ

हिंदू नव वर्ष आमतौर पर वसंत ऋतु के आसपास शुरू होता है. इस समय मौसम में बदलाव के कारण शरीर में संक्रमण या एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है. पारंपरिक ज्ञान के अनुसार नीम का सेवन शरीर को शुद्ध करने और रोगों से बचाव में मदद कर सकता है. इसी वजह से कई लोग इसे नए साल की शुरुआत में स्वास्थ्य से जुड़ी एक प्राकृतिक तैयारी के रूप में भी देखते हैं.

संस्कृति और स्वास्थ्य का संतुलन

समय के साथ कई परंपराओं का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व नए सिरे से समझा जा रहा है. नव वर्ष के दिन नीम खाने की परंपरा भी इसी का उदाहरण है, जहां धार्मिक आस्था और स्वास्थ्य संबंधी समझ एक साथ दिखाई देती है. यही कारण है कि आज भी देश के कई हिस्सों में लोग नए साल की शुरुआत इस छोटी-सी लेकिन अर्थपूर्ण परंपरा के साथ करते हैं, जो जीवन के संतुलन और प्रकृति के साथ जुड़ाव का संदेश देती है.

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