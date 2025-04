धर्म

Heat Risk: क्यों साल दर साल बढ़ती जा रही गर्मी, जानिए सूर्य का ताप बढ़ने का ये बड़ा कारण

Why is the heat increasing year by year? आप महसूस कर रहे होंगे साल दर साल सूर्य का तापमान बढ़ रहा है और इससे धरती पर गर्मी चरम पर पहुंच रही हैं, इतना ही नहीं ठंड भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है. इसके पीछे कारण क्या है आपको आज ज्योतिष के अनुसार बताएंगे.