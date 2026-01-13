FacebookTwitterYoutubeInstagram
बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो किस टीम की होगी एंट्री, जानें ICC-BCB के पास क्या हैं ऑप्शन?

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए खाते में कब आएंगे पैसे

Arthritis in young adults: बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा गठिया रोग, युवाओं में बढ़ रही इस बीमारी के क्या हैं कारण? एक्सपर्ट से जानिए

Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

Makar Sankranti Katha: मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा

हम हर साल मकर संक्रांति मनाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इस संक्रांति को मनाने की वजह क्या है. इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, चलिए जानें.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 13, 2026, 05:19 PM IST

Makar Sankranti Katha: मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा

मकर संक्रांति सूर्यदेव की पूजा-अराधना का दिन होता है. इस दिन सूर्यदेव धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं. भारत के कई राज्यों में ये त्योहार मनाया जाता है लेकिन हर राज्य में इसका नाम अलग होता है. जैसे कहीं पोंगल, माघी, उत्तरायण और तिल संक्रांति या खिचड़ी के नाम से इस त्योहार को जानते हैं. 

वैसे ये त्योहार शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का भी संकेत है. लेकिन मकर संक्रांति को ही क्यों खास माना गया है और इस दिन स्नान-दान के साथ सूर्य उपासना का सबसे ज्यादा महत्व है. चलिए मकर संक्रांति के पर्व पर इससे जुड़ी पौराणिक कथा को पढ़ते हैं.

मकर संक्रांति की कथा
पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्रकाश और तेज के दाता, सूर्य देव की दो पत्नियाँ थीं. उनकी पहली पत्नी संज्ञा और दूसरी पत्नी छाया थीं. संज्ञा से उनके दो बच्चे थे - यम और यमी. वहीं, छाया से उनका एक पुत्र था, जिसे शनिदेव के नाम से जाना जाता है. 
 
माता छाया ने सूर्य देव को श्राप दिया 
शनि देव के जन्म के समय उनका रंग सांवला था. यह देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए और उन्होंने शनि देव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि उनका पुत्र सांवला नहीं हो सकता. परिणामस्वरूप, सूर्य देव धीरे-धीरे शनि देव और उनकी माता छाया के प्रति कठोर हो गए. अंततः सूर्य देव ने माता छाया और शनि देव को अपने से अलग कर दिया. जिस स्थान पर वे रहते थे, उसका नाम कुंभ पड़ गया. सूर्य देव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दिया.
 
सूर्य देव ने शनि देव का घर जला दिया 
इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने माता छाया और शनिदेव का घर जला दिया. बाद में, सूर्यदेव के प्रथम पत्नी संज्ञा से उत्पन्न पुत्र यम ने सूर्यदेव को श्राप से मुक्त किया. यम ने सूर्यदेव से माता छाया और शनिदेव के साथ अच्छा व्यवहार करने का भी अनुरोध किया. अपने पुत्र की बात सुनकर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शनिदेव से मिलने उनके घर गए, लेकिन वहाँ सब कुछ जलकर राख हो चुका था. 
 
पिता ने शनिदेव का स्वागत तिल के दानों से किया 
शनि देव अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए. उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और सूर्य देव का स्वागत काले तिल से किया. पुत्र का यह प्रेम और आदर देखकर सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हुए. उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया, जिसका नाम मकर रखा गया. साथ ही, सूर्य देव ने शनि देव को कुंभ और मकर दोनों राशियों का स्वामी बना दिया.  
 
सूर्य देवता का आशीर्वाद 
सूर्य देव ने वरदान दिया कि जब भी वे शनि देव के घर में प्रवेश करेंगे, वहां हमेशा धन और सुख की वर्षा होगी. उन्होंने यह भी कहा कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को काले तिल अर्पित करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होगी. इसीलिए सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है. 

