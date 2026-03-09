FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गृह सचिव की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, प्रशासन ने कचरे से भरा रास्ता चुना- सूत्र | सेंसेक्स में 2250 अंकों की गिरावट, शेयर बाजार में आज भारी गिरावट | लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी | दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे जयशंकर, थोड़ी देर में संसद की कार्यवाही शुरू होगी, मिडिल ईस्ट युद्ध पर बयान देंगे जयशंकर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB NTPC Admit Card 2026: कब जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड? 16 मार्च से शुरू हो रहा एग्जाम

RRB NTPC Admit Card 2026: कब जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड? 16 मार्च से शुरू हो रहा एग्जाम

Ramnavami Puja: दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला

दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला

मार्च में ही जेठ की तपिश! दिल्ली-NCR से यूपी तक 36°C पहुंचा पारा, क्या टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड?

मार्च में ही जेठ की तपिश! दिल्ली-NCR से यूपी तक 36°C पहुंचा पारा, क्या टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Richest TV Actress 2026: बॉलीवुड ही नहीं, कमाई में अंबानी की बहू को भी टक्कर दे रही हैं ये टीवी एक्ट्रेस

Richest TV Actress 2026: बॉलीवुड ही नहीं, कमाई में अंबानी की बहू को भी टक्कर दे रही हैं ये टीवी एक्ट्रेस

3 शादियां, 2 अफेयर, 1 सीक्रेट मैरिज.. फिर भी तन्हा रह गया था ये हैंडसम एक्टर;1 बहू पर तो सास ने उठा ली थी चप्पल

3 शादियां, 2 अफेयर, 1 सीक्रेट मैरिज.. फिर भी तन्हा रह गया था ये हैंडसम एक्टर;1 बहू पर तो सास ने उठा ली थी चप्पल

अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो ये 14 देश पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आखिर क्यों दुनिया की तबाही का यहां नहीं होगा असर?

अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो ये 14 देश पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आखिर क्यों दुनिया की तबाही का यहां नहीं होगा असर?

Homeधर्म

धर्म

Ramnavami Puja: दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला

Ram Navami 2026 Date and Puja Muhurat: इस साल रामनवमी किस दिन पड़ रही हैं और भगवान राम की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा? आइए जानते हैं घर पर आसानी से रामनवमी की पूजा कैसे करें और ये भी जानें कि इस दिन सुबह या शाम नहीं, दोपहर में क्यों पूजे जाते हैं रामलला.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 09, 2026, 10:37 AM IST

Ramnavami Puja: दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला

रामनवमी 2026 कब है?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू पंचांग के अनुसार राम नवमी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है. वर्ष 2026 में यह पर्व 26 मार्च, गुरुवार को मनाया जाएगा. यह दिन चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन का भी प्रतीक है, जब देवी पूजा के साथ भगवान राम के जन्मोत्सव का उत्सव भी मनाया जाता है. कई स्थानों पर इस दिन राम जन्म की झांकी और धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं.

दोपहर में क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा

धार्मिक मान्यताओं और Valmiki Ramayana सहित कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था. इसी कारण राम नवमी की पूजा भी प्रायः मध्यान्ह काल में करना सबसे शुभ माना जाता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार 2026 में पूजा का शुभ समय:

  1. पूजा मुहूर्त: सुबह 11:13 बजे से दोपहर 1:41 बजे तक
  2. अवधि: लगभग 2 घंटे 27 मिनट
  3. नवमी तिथि प्रारंभ: 26 मार्च, सुबह 11:48 बजे
  4. नवमी तिथि समाप्त: 27 मार्च, सुबह 10:06 बजे

इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:44 से 5:30 बजे के बीच ध्यान और मंत्र जप करना भी आध्यात्मिक रूप से लाभकारी माना जाता है.

क्यों विशेष माना जाता है यह दिन?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में भगवान राम का जन्म इसी दिन हुआ था. उनका जीवन आदर्शों, कर्तव्य और धर्म के पालन का प्रतीक माना जाता है. राम नवमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि समाज को नैतिक मूल्यों की याद दिलाने का अवसर भी है. कई विद्वान मानते हैं कि राम का चरित्र भारतीय संस्कृति में आदर्श पुत्र, पति और राजा की छवि को दर्शाता है. इस दिन राम नाम जप और धार्मिक पाठ से मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है.

घर पर पूजा कैसे करें, यहां पढ़ें सरल विधि

जो श्रद्धालु मंदिर नहीं जा पाते, वे घर पर भी सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पूजा स्थान की साफ-सफाई करें और राम दरबार की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें( इस तस्वीर में रामजी के साथ देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी जरूर हों). मध्यान्ह के मुहूर्त में फूलों से सजी छोटी पालना रखकर राम जन्म का प्रतीकात्मक उत्सव मनाया जाता है. कई परिवार इस समय भजन, आरती और राम जन्म की झांकी भी करते हैं.

भोग और पाठ की परंपरा

परंपरा के अनुसार राम नवमी पर पानका (मीठा पेय) और वड़ापप्पू जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं. इसके साथ Ramcharitmanas का पाठ करना या राम मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है. धार्मिक विद्वानों के अनुसार इस दिन सामूहिक पाठ और भजन का आयोजन करने से पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

क्या करें और क्या न करें

राम नवमी के दिन कई भक्त उपवास रखते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं. जरूरतमंदों को भोजन कराना और सेवा कार्य करना भी शुभ माना जाता है. हालांकि इस दिन तामसिक भोजन, मांसाहार और शराब से दूर रहने की सलाह दी जाती है. साथ ही धार्मिक मान्यता है कि इस दिन क्रोध, विवाद और कटु शब्दों से बचना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Richest TV Actress 2026: बॉलीवुड ही नहीं, कमाई में अंबानी की बहू को भी टक्कर दे रही हैं ये टीवी एक्ट्रेस
Richest TV Actress 2026: बॉलीवुड ही नहीं, कमाई में अंबानी की बहू को भी टक्कर दे रही हैं ये टीवी एक्ट्रेस
3 शादियां, 2 अफेयर, 1 सीक्रेट मैरिज.. फिर भी तन्हा रह गया था ये हैंडसम एक्टर;1 बहू पर तो सास ने उठा ली थी चप्पल
3 शादियां, 2 अफेयर, 1 सीक्रेट मैरिज.. फिर भी तन्हा रह गया था ये हैंडसम एक्टर;1 बहू पर तो सास ने उठा ली थी चप्पल
अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो ये 14 देश पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आखिर क्यों दुनिया की तबाही का यहां नहीं होगा असर?
अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो ये 14 देश पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आखिर क्यों दुनिया की तबाही का यहां नहीं होगा असर?
Chaitra Navratri 2026: किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर
किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं सबसे खुशहाल और संतुष्ट हैं, जानिए हैप्पीनेस लिस्ट में भारत कहां करता है स्टैंड
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं सबसे खुशहाल और संतुष्ट हैं, जानिए हैप्पीनेस लिस्ट में भारत कहां करता है स्टैंड
MORE
Advertisement
धर्म
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Budh-Rahu Yuti: बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
MORE
Advertisement