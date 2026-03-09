Ramnavami Puja: दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला

Ram Navami 2026 Date and Puja Muhurat: इस साल रामनवमी किस दिन पड़ रही हैं और भगवान राम की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा? आइए जानते हैं घर पर आसानी से रामनवमी की पूजा कैसे करें और ये भी जानें कि इस दिन सुबह या शाम नहीं, दोपहर में क्यों पूजे जाते हैं रामलला.

हिंदू पंचांग के अनुसार राम नवमी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है. वर्ष 2026 में यह पर्व 26 मार्च, गुरुवार को मनाया जाएगा. यह दिन चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन का भी प्रतीक है, जब देवी पूजा के साथ भगवान राम के जन्मोत्सव का उत्सव भी मनाया जाता है. कई स्थानों पर इस दिन राम जन्म की झांकी और धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं.

दोपहर में क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा

धार्मिक मान्यताओं और Valmiki Ramayana सहित कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था. इसी कारण राम नवमी की पूजा भी प्रायः मध्यान्ह काल में करना सबसे शुभ माना जाता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार 2026 में पूजा का शुभ समय:

पूजा मुहूर्त: सुबह 11:13 बजे से दोपहर 1:41 बजे तक अवधि: लगभग 2 घंटे 27 मिनट नवमी तिथि प्रारंभ: 26 मार्च, सुबह 11:48 बजे नवमी तिथि समाप्त: 27 मार्च, सुबह 10:06 बजे

इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:44 से 5:30 बजे के बीच ध्यान और मंत्र जप करना भी आध्यात्मिक रूप से लाभकारी माना जाता है.

क्यों विशेष माना जाता है यह दिन?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में भगवान राम का जन्म इसी दिन हुआ था. उनका जीवन आदर्शों, कर्तव्य और धर्म के पालन का प्रतीक माना जाता है. राम नवमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि समाज को नैतिक मूल्यों की याद दिलाने का अवसर भी है. कई विद्वान मानते हैं कि राम का चरित्र भारतीय संस्कृति में आदर्श पुत्र, पति और राजा की छवि को दर्शाता है. इस दिन राम नाम जप और धार्मिक पाठ से मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है.

घर पर पूजा कैसे करें, यहां पढ़ें सरल विधि

जो श्रद्धालु मंदिर नहीं जा पाते, वे घर पर भी सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पूजा स्थान की साफ-सफाई करें और राम दरबार की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें( इस तस्वीर में रामजी के साथ देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी जरूर हों). मध्यान्ह के मुहूर्त में फूलों से सजी छोटी पालना रखकर राम जन्म का प्रतीकात्मक उत्सव मनाया जाता है. कई परिवार इस समय भजन, आरती और राम जन्म की झांकी भी करते हैं.

भोग और पाठ की परंपरा

परंपरा के अनुसार राम नवमी पर पानका (मीठा पेय) और वड़ापप्पू जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं. इसके साथ Ramcharitmanas का पाठ करना या राम मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है. धार्मिक विद्वानों के अनुसार इस दिन सामूहिक पाठ और भजन का आयोजन करने से पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

क्या करें और क्या न करें

राम नवमी के दिन कई भक्त उपवास रखते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं. जरूरतमंदों को भोजन कराना और सेवा कार्य करना भी शुभ माना जाता है. हालांकि इस दिन तामसिक भोजन, मांसाहार और शराब से दूर रहने की सलाह दी जाती है. साथ ही धार्मिक मान्यता है कि इस दिन क्रोध, विवाद और कटु शब्दों से बचना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

