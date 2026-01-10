क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह 

दुबई में रहने वाले लोग अब केवल लग्ज़री को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वे पर्सनलाइज़्ड वेलबीइंग की ओर रुख कर रहे हैं और यही वजह है कि वास्तु के उपाय वहां भी तेजी से लोग अपना रहे हैं. एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह बता रही हैं कि क्यों लोग अब पर्सनलाइज्ड वास्तु को तवज्जो दे रहे हैं.

दुबई मे लोग वन-साइज़-फिट्स-ऑल वास्तु की जगह अब पर्सनलाइज़्ड वास्तु की तरफ फोकस कर रहे हैं. एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह बताती हैं कि दुबई एक मल्टी-नेशनल सिटी है और यहां भारतीय, अरब, यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियन कम्युनिटीज़ साथ रहती हैं. हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल, प्रोफेशन, सोच और एनर्जी पैटर्न अलग होता है. ऐसे में लोग समझने लगे हैं कि एक ही वास्तु नियम सब पर समान रूप से असर नहीं कर सकता.

12 से 16 जनवरी दुबई में एक वर्कशॉप कर न केवल वह दुबई में कई अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शख्सियतों को अपना ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्रदान करेंगी बल्कि वह दुबई रियल एस्टेट जगत के जाने-माने बिजनेसमैन प्रितेश पटेल से मिलकर एक वास्तु का मास्टर प्लान बना रही हैं. बता दें कि प्रितेश पटेल अक्षर रियल एस्टेट के फाउंडर हैं और दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में उनका नाम है. उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में रितु सिंह उन्हें न केवल ज्योतिषीय परामर्श देंगी, बल्कि वास्तु और आध्यात्मिक विचारों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगी. माना जा रहा है कि यह मार्गदर्शन उनके भविष्य के व्यावसायिक निर्णयों और व्यक्तिगत संतुलन के लिए अहम साबित हो सकता है.

पर्सनलाइज्ड वास्तु क्या है?

पर्सनलाइज़्ड वास्तु में घर-दुकान या ऑफिस को व्यक्ति की जन्म-कुंडली, प्रोफेशन, लाइफ गोल्स और सोच के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है. हर किसी की चाहत अलग-अलग होती है जैसे कोई बिज़नेस एक्सपैंशन चाहता है तो कोई रिलेशनशिप बैलेंस से लेकर हेल्थ रिकवरी और मानसिक शांति तक चाहता है. अब जनरेलाइज वास्तु हर किसी पर प्रभावी नहीं हो सकता इसलिए व्यक्ति की कुंडली और चाहत के आधार पर वास्तु उपाय तैयार किये जा रहे हैं.

एनर्जी पर हो रहा काम

दुबई में रहने वाले हाई-परफॉर्मेंस प्रोफेशनल्स अब घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एनर्जी टूल मानने लगे हैं जो उनके करियर, फाइनेंस और मानसिक स्थिरता को सपोर्ट करे.इसलिए ऐसे वास्तु वाले घरों को तैयार किया जा रहा है जिससे पॉजिटिव एनर्जी पर काम हो सके.

दुबई में रियल एस्टेट के कारण बढ़ रही डिमांड

एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह बताती हैं कि पर्सनलाइज्ड वास्तु दुबई में बढ़ने की वजह ये भी है कि दुबई की रियल एस्टेट स्ट्रक्चर काफी वाइड है और यहां हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स, स्काई विला और स्मार्ट होम्स आम हैं, जहां पारंपरिक वास्तु नियम सीधे लागू नहीं हो पाते. ऐसे में लोग ऐसे एक्सपर्ट्स की ओर झुक रहे हैं जो फ्लोर प्लान बदले बिना, बिना तोड़-फोड़ केवल एनर्जी करेक्शन से व्यक्ति की परेशानी या इच्छाएं पूरी कर सकें.

वास्तु धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि...

यही कारण है कि दुबई में वास्तु अब धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक लाइफ-ऑप्टिमाइज़ेशन साइंस के रूप में देखा जा रहा है. ऋतु बताती हैं कि राजनेता, उद्योगपति से लेकर बॉलीवुड स्टार तक अब उनसे पर्सनलाइज्ड वास्तु करा रहे हैं. वह बताती है कि उनकी भविष्यवाणियों केवल ग्रह-नक्षत्रों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन, कर्म और परिस्थितियों के आधार पर होती है. वह बताती है कि केवव दुबई ही नहीं इंग्लैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे में भी वह पर्सनलाइज्ड वास्तु पर काम कर रही हैं.

भविष्य का ट्रेंड क्या कहता है वास्तु को लेकर

जैसे फिटनेस में “पर्सनल ट्रेनर” होता है,जैसे डाइट में “कस्टम न्यूट्रिशन प्लान” होता है,वैसे ही अब घर और ऑफिस के लिए पर्सनलाइज़्ड वास्तु ब्लूप्रिंट विशेषज्ञ की जरूरत होने लगी है.