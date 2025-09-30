Dussehra 2025: क्यों मनाया जाता है दशहरा, जानें इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व

नवरात्रि के बाद दशहरा (विजयादशमी) 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाई जाएगी. इस दिन लोग अभिजीत मुहूर्त के दौरान हथियारों और देवी अपराजिता की पूजा करते हैं.

शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा आ​ता है, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू माह अश्विन के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. हालांकि अधिकांश लोग इसे देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय या भगवान राम की रावण पर विजय से जोड़ते हैं, लेकिन इस दिन से जुड़ी दो अन्य पौराणिक कथाएं भी हैं. आइए, चार प्रमुख कथाओं पर एक नज़र डालते हैं...

देवी दुर्गा और महिषासुर

रंभासुर के पुत्र महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उसे नहीं मार सकता. केवल एक स्त्री ही उसे मार सकती है. इससे शक्ति पाकर उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं और मनुष्यों दोनों को आतंकित कर दिया. तब देवताओं ने देवी महाशक्ति से प्रार्थना की. उनकी सम्मिलित ऊर्जा से देवी दुर्गा का एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, जो दिव्य अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थीं और सिंह पर सवार थीं. नौ दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद, दसवें दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया. इस दिन को विजयादशमी के नाम से जाना गया.

भगवान राम और रावण

रामायण के अनुसार, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास में रहे. इस दौरान, लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था. उन्हें छुड़ाने के लिए, राम ने हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवान और वानर सेना की सहायता से लंका तक एक पुल का निर्माण किया और रावण से युद्ध किया. कई दिनों के युद्ध के बाद, दशमी के दिन राम ने रावण का वध किया, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है. आज, इस विजय के उपलक्ष्य में दशहरे के दिन पूरे भारत में रावण के पुतले जलाए जाते हैं.

पांडवों का विजय दिवस

महाभारत में दशहरा का संबंध पांडवों से भी जोड़ा गया है. अपना वनवास पूरा करने के बाद, उन्होंने शमी वृक्ष में छिपे अपने हथियार वापस पा लिए और कौरवों को पराजित किया, जिन्होंने विराट राज्य के मवेशियों को चुरा लिया था.

राजा रघु, कुबेर और स्वर्ण शमी के पत्ते

एक और किंवदंती दशहरा को धन और समृद्धि से जोड़ती है. अयोध्या के राजा रघु ने एक बार अपनी सारी संपत्ति एक यज्ञ में दान कर दी थी. जब एक ब्राह्मण पुत्र कौत्स को अपने गुरु की फीस के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता पड़ी, तो राजा रघु ने धन के देवता कुबेर से युद्ध करने की तैयारी कर ली. आक्रमण के भय से, कुबेर ने शमी वृक्ष पर स्वर्ण मुद्राएँ बरसाईं. कौत्स ने अपनी आवश्यकतानुसार स्वर्ण मुद्राएँ लीं और शेष लोगों में बाँट दीं, तब से शमी के पत्तों को स्वर्ण का प्रतीक माना जाता है और दशहरे पर इनका आदान-प्रदान शुभ माना जाता है.

एक अन्य कथा के अनुसार, एक राजा, एक ब्राह्मण की सोने की मांग पूरी न कर पाने पर, मदद के लिए प्रार्थना करता है। भगवान ने शमी वृक्ष को आशीर्वाद दिया और उसके पत्तों को सोने में बदल दिया. तभी से विजयादशमी पर शमी वृक्ष की पूजा एक परंपरा बन गई.