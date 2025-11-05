Dev Deepawali: क्यों मनाई जाती है देव दीपावली? यहां पढ़ें व्रत कथा और जानें घर पर कैसे पाएं गंगा स्नान वाला पुण्यफल

देव दिवाली यानी देवताओं की दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है. इस दिन भगवान शिव ने असुर त्रिपुरासुर का वध किया था. काशी नगरी में यह पर्व भव्य दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है. आज अगर आप गंगा-यमुना में स्नान नहीं कर पा रहे तो जानिए घर पर कैसे स्नान करें.

कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाती है. इस साल देव दिवाली आज 5 नवंबर, बुधवार को है. देव दिवाली के मौके पर लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और शाम को दीप जलाते हैं. देव दिवाली की कहानी बेहद दिलचस्प है. क्या आपने कभी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाई है? क्या आप जानते हैं कि देव दिवाली का असल मतलब क्या है और यह क्यों मनाई जाती है? आइए आज हिंदू धर्म की इस रोचक कहानी के बारे में जानें.

कार्तिक पूर्णिमा का महत्व

कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू पंचांग में अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है. इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी या नर्मदा जैसी नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. यह दिन भगवान विष्णु के "मत्स्य अवतार" से भी जुड़ा है.

अगर गंगा स्नान न कर सकें तो क्या करें?

यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश गंगा-जमुना या पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रहा है, तो घर पर ही श्रद्धा से जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. स्नान के बाद दीप जलाकर भगवान शिव या विष्णु की पूजा करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें और दीपदान अवश्य करें — इससे वही पुण्य फल प्राप्त होता है.

देव दिवाली की कथा क्या है?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, तारकासुर के तीन पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत्ममाली. ये तीनों राक्षस त्रिपुरासुर के नाम से जाने जाते थे. इनके पिता तारकासुर का वध भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने युद्ध में किया था. उन्हें वरदान प्राप्त था कि उनका वध केवल शिव पुत्र द्वारा ही होगा. तारकासुर के वध से उसके तीनों पुत्र दुःखी हुए और उनके मन में बदले की भावना जागृत हुई.

तारकासुर, कमलाक्ष और विद्युत्मली ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की. जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, तो उन्होंने अमरता का वरदान माँगा. भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, "जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु अवश्य होती है. वह यह वरदान नहीं दे सकते. कुछ और माँग लो." तब तीनों भाइयों ने कहा कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वे तीनों एक साथ आएँगे, अभिजित नक्षत्र प्रभावी होगा और कोई एक ही बाण से उन सभी को एक साथ मार डालेगा. भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दे दिया.

वरदान प्राप्त करने के बाद त्रिपुरासुर ने क्या किया?

इस वरदान को प्राप्त करने के बाद, तारकासुर, कमलाक्ष और विद्युत्माली या त्रिपुरासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गए. उन्होंने तीनों लोकों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया. त्रिपुरासुर का अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया. उसने देवताओं को भी नहीं बख्शा और उन पर भी अत्याचार करने लगा. तीनों लोकों में सभी लोग पीड़ा से कराहने लगे. तब देवी-देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली . उन्होंने त्रिपुरासुर के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की. भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का वचन दिया.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने पृथ्वी को अपना रथ, सूर्य और चंद्रमा को अपने पहिये बनाए. भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष बना और वासुकि नाग डोर बने. अभिजित नक्षत्र के समय जब त्रिपुरासुर, अर्थात तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत्मणि, एकाकार हुए, तब भगवान शिव ने उसी धनुष-बाण से उसका वध किया. त्रिपुरासुर का वध करने के कारण ही भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए.





त्रिपुरारी पूर्णिमा की उत्पत्ति

तीनों लोक त्रिपुरासुर के अत्याचार से मुक्त हुए. इस त्यौहार के दौरान, सभी देवी-देवताओं ने शिव की नगरी काशी में गंगा स्नान किया. शिव की पूजा करने के बाद उन्होंने दीप जलाए. इस त्यौहार को देव दिवाली के नाम से जाना जाने लगा. पौराणिक कथाओं के अनुसार, हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर सभी देवी-देवता दिवाली मनाने आते हैं. कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. आज भी काशी में गंगा तट पर हर साल देव दिवाली मनाई जाती है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से सलाह लें.