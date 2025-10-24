Chhath Puja 2025: छठ पर छठी मैया की पूजा क्यों होती है, सूर्य देव से क्या हैं उनका संबंध?

हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत
धर्म
छठ महापर्व के दौरान जीवन और समृद्धि के लिए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है. छठी मैय कौन हैं और क्यों होती है इनकी पूजा? चलिए जानें छठी मैया की पूजा का महत्व, पूजा अनुष्ठान और त्योहार के आध्यात्मिक अर्थ के बारे में.
दिवाली के छह दिन बाद कार्तिक मास की अमावस्या तिथि से शुरू होने वाला छठ पर्व, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है. इस वर्ष छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी. छठ पूजा छठी मैया और सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित है. मान्यता है कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है. इसलिए, छठ महापर्व के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करके जीवन प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया जाता है. इस पावन पर्व पर परिवार की खुशहाली और संतान की दीर्घायु के लिए भी छठी मैया की पूजा की जाती है. आइए जानें कि छठी मैया कौन हैं और छठ महापर्व के दौरान देवी की पूजा का क्या महत्व है.
छठी मैया कौन हैं?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठ देवी सूर्य देव की बहन हैं और उन्हें प्रसन्न करने तथा उनका आभार व्यक्त करने के लिए, छठ पर्व पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है. छठ पूजा किसी पवित्र नदी या जलाशय के किनारे पानी में खड़े होकर की जाती है.
छठी मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं. इसलिए, बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी देवी की पूजा की जाती है, जिससे बच्चे को सफलता, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है. यह भी माना जाता है कि जब सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने स्वयं को छह भागों में विभाजित किया, तो उनका छठा अंश सर्वोच्च मातृ देवी के रूप में विख्यात हुआ. यह देवी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं. मार्कण्डेय पुराण के अनुसार, यह छठा अंश सर्वोच्च मातृ देवी के रूप में विख्यात है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है.
छठ पूजा के दौरान छठी मैया की पूजा का महत्व
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठी मैया या बच्चों की रक्षक माँ की पूजा की जाती है. यह पूजा बच्चे के जन्म के छह दिन बाद भी की जाती है. उनकी पूजा करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और लंबी आयु की प्राप्ति होती है. छठी मैया को कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है. नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है. माँ कात्यायनी बच्चों की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं.
छठी मैया का स्वरूप मातृ शक्ति का प्रतीक है. सनातन परंपरा में षष्ठी देवी को संतान की रक्षक और दीर्घायु प्रदान करने वाली माना जाता है. महाभारत और पुराणों में भी षष्ठी देवी की महिमा का वर्णन मिलता है. षष्ठी देवी को छठी मैया के रूप में पूजने की परंपरा इस मान्यता पर आधारित है कि वे संतान की रक्षा करती हैं और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं. इसीलिए छठ महापर्व के दौरान छठी देवी की पूजा का विशेष महत्व है.
