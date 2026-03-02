FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Holika Dahan Ritual: उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी अनोखी मान्यताएं और परंपराएं

होलिका दहन जिस दिन होता है उस दिन लोग घरों में उबटन लगाते हैं और ये उबटन शरीर पर लगाने के बाद उसके मैल को उतार कर उसे होलिका में जलाते हैं. ये केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोच भी है. लेकिन क्या है इसके पीछे कारण आपको पता है?

ऋतु सिंह

Updated : Mar 02, 2026, 02:49 PM IST

होलिका की रात कई घरों में एक छोटी-सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा निभाई जाती है. और वो है सरसों के बीज से बने उबटन को शरीर में लगाने के बाद उसके मैल को होलिका की अग्नि में अर्पित करने की. जब होलिका जल रही होती है तब लोग अपने-अपने घरों से सभी सदस्यों के शरीर से उतरे मैल को लेकर होलिका में डालते हैं. 

क्यों डालते हैं होलिका में उबटन की राख

धार्मिक मान्यता इसे प्रतीकात्मक शुद्धिकरण से जोड़ती है. लोग मानते हैं कि शरीर से निकली मैल को होलिका की अग्नि में डालना बीते वर्ष की नकारात्मकता, रोग और दुर्भावना को त्यागने का संकेत है. यह आस्था सदियों से चली आ रही है.

लोक परंपराओं का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं के अनुसार, यह रिवाज सामूहिक मनोविज्ञान से भी जुड़ा है. जब समुदाय एक साथ “अशुद्धि के दहन” का प्रतीक निभाता है, तो उसमें मानसिक हल्कापन और नए आरंभ का भाव पैदा होता है. 

उबटन और शुद्धिकरण की परंपरा

भारत में उबटन का उपयोग केवल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक त्वचा शोधन प्रक्रिया के रूप में भी होता रहा है. हल्दी, बेसन और तेल से बना उबटन त्वचा की मृत कोशिकाएं हटाने में सहायक माना जाता है. होली से पहले उबटन लगाने की परंपरा शरीर और मन की तैयारी के रूप में देखी जाती है.

होलिका दहन की अग्नि में उबटन की मैल डालना इस शारीरिक सफाई को आध्यात्मिक शुद्धिकरण से जोड़ता है. यह संदेश देता है कि जैसे त्वचा से मैल हटती है, वैसे ही जीवन से नकारात्मकता दूर हो.

हालांकि इसका वैज्ञानिक आधार नहीं, केवल मान्यता है?

नई दिल्ली के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. कविता अग्रवाल कहती हैं, “उबटन त्वचा की एक्सफोलिएशन में मदद कर सकता है, लेकिन उसकी मैल को जलाने का कोई चिकित्सीय महत्व नहीं है. यह पूरी तरह सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक क्रिया है.”वे सलाह देती हैं कि उबटन में इस्तेमाल सामग्री स्वच्छ और त्वचा के अनुकूल होनी चाहिए. एलर्जी या संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को पैच टेस्ट करना चाहिए.

पर्यावरण और सुरक्षा पर ध्यान

विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि होलिका दहन में प्लास्टिक या रासायनिक वस्तुएं न डालें. केवल प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करें, ताकि वायु प्रदूषण न बढ़े. सामुदायिक स्तर पर जिम्मेदार उत्सव पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है. 

उबटन की मैल को होलिका में जलाने की परंपरा आस्था और सांस्कृतिक प्रतीकवाद से जुड़ी है. यह मनोवैज्ञानिक रूप से “नए आरंभ” का संकेत देती है, लेकिन इसे स्वास्थ्य या वैज्ञानिक उपचार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

