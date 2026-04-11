अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?

Akshaya Tritiya Shubh kam Samay: अक्षय तृतीया पर किसी काम करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है. इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है. लेकिन इसके पीछे वजह क्या है जो इस दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त निकाले ही किया जा सकत है. चलिए समझते हैं.

अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ और पवित्र त्योहार माना जाता है, जो सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है. 2026 में यह त्योहार 19 अप्रैल को मनाया जाएगा. इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है. लोग इस दिन को विवाह, गृह प्रवेश, खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत शुभ मानते हैं. आइए जानते हैं कि इस तिथि को अबूझ मुहूर्त क्यों माना जाता है.

अक्षय तृतीया की तिथि और महत्व



वैशाख पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है. 'अक्षय' का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो. ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे कर्मों का फल जीवन भर रहता है और निरंतर बढ़ता रहता है.



अबूज मुहूर्त क्या है?



सनातन परंपरा में, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त देखना आवश्यक माना जाता है. हालांकि, कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब पूरा दिन शुभ माना जाता है. इसे अबूझ मुहूर्त या स्वयंसिद्ध मुहूर्त कहते हैं. अबूझ मुहूर्त का अर्थ है वह दिन जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक का प्रत्येक क्षण पवित्र होता है. इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए ज्योतिषी या पंचांग से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है.

क्यों खास है अक्षय तृतीया?



अक्षय तृतीया को सबसे महत्वपूर्ण अभूत मुहूर्त माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए हर अच्छे कर्म का फल कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि जीवन भर बढ़ता रहता है. यह पूरा दिन शुभ होता है. यही कारण है कि लोग बिना किसी ज्योतिषीय गणना के विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीद और सोना खरीद जैसे कार्य करते हैं.



शादियों और नई शुरुआत के लिए शुभ दिन



जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों की गड़बड़ी या अन्य कारणों से विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए भी यह तिथि विशेष मानी जाती है. इस दिन विवाह, सगाई, नामकरण और मुंडन जैसे शुभ अनुष्ठान बिना शुभ मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं. यह दिन नया व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के लिए भी अत्यंत शुभ है.



दान और खरीदारी का महत्व



अक्षय तृतीया पर दान, मंत्रोच्चार, ध्यान और यज्ञ करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं. इस दिन सोना खरीदने की परंपरा भी बहुत प्रचलित है, क्योंकि इसे धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और लोक मान्यताओं-कथाओं पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.

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