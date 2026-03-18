FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
13 Months Hindu Calendar: 2026 में हिंदू कैलेंडर वर्ष में 13 महीने का क्यों होगा? जानिए 2027 में कब शुरू होगा नव संवत्सर

2026 में हिंदू कैलेंडर वर्ष में 13 महीने का क्यों होगा? जानिए 2027 में कब शुरू होगा नव संवत्सर

Agniveer Vacancy 2026: देशभक्ति का जुनून है तो अग्निवीर बनकर सेना में शामिल होने का मौका न गंवाएं, जानें जरूरी योग्यता

देशभक्ति का जुनून है तो अग्निवीर बनकर सेना में शामिल होने का मौका न गंवाएं, जानें जरूरी योग्यता

Navodaya Vidyalaya Result 2026: नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस रिजल्ट के बाद क्या करें? जानें एडमिशन प्रोसेस की पूरी डिटेल

नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस रिजल्ट के बाद क्या करें? जानें एडमिशन प्रोसेस की पूरी डिटेल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में मिला बदबूदार ग्रह, जानें क्यों सड़े हुए अंडे जैसी है इसकी गंध

वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में मिला बदबूदार ग्रह, जानें क्यों सड़े हुए अंडे जैसी है इसकी गंध

4 घंटे की फिल्म में 21 कट और मिला A सर्टिफिकेट! रिलीज से पहले Dhurandhar 2 में जानें क्या-क्या बदला?

4 घंटे की फिल्म में 21 कट और मिला A सर्टिफिकेट! रिलीज से पहले Dhurandhar 2 में जानें क्या-क्या बदला?

275 Cr की Dhurandhar 2 में किसने वसूली सबसे मोटी फीस? जानें रणवीर सिंह-संजय दत्त और अक्षय खन्ना के जेब में आए कितने करोड़

275 Cr की Dhurandhar 2 में किसने वसूली सबसे मोटी फीस? जानें रणवीर सिंह-संजय दत्त और अक्षय खन्ना के जेब में आए कितने करोड़

Homeधर्म

धर्म

13 Months Hindu Calendar: 2026 में हिंदू कैलेंडर वर्ष में 13 महीने का क्यों होगा? जानिए 2027 में कब शुरू होगा नव संवत्सर

साल 2026 का हिंदू पंचांग कई लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस बार साल 12 नहीं बल्कि 13 महीनों का है. यह बदलाव किसी धार्मिक मान्यता से नहीं, बल्कि खगोलीय गणना से जुड़ा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 18, 2026, 12:49 PM IST

13 Months Hindu Calendar: 2026 में हिंदू कैलेंडर वर्ष में 13 महीने का क्यों होगा? जानिए 2027 में कब शुरू होगा नव संवत्सर

Why will the Hindu calendar year have 13 months in 2026? Photo Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रि से होती है. हिंदू कलेंडर के अनुसार ही सारे तीज-त्योहार भी पड़ते हैं लेकिन इस बार यानी 2026 में हिंदू साल 12 नहीं, बल्कि 13 महीनों का होगा. ऐसा क्यों और अगले साल नवसंवत्सर कब होगा, चलिए जानते हैं.

दरअसल, हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि मौसम और ऋतुएं सूर्य की गति से तय होती हैं. इसी अंतर को संतुलित करने के लिए समय-समय पर एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है. धर्म और ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है और पंचांग को प्रकृति के साथ संतुलित रखने का वैज्ञानिक तरीका है.

अधिक मास क्या है और 2026 में क्यों आया

जब चंद्र वर्ष (लगभग 354 दिन) और सौर वर्ष (365 दिन) के बीच का अंतर बढ़कर लगभग एक महीने का हो जाता है, तब उसे संतुलित करने के लिए ‘अधिक मास’ जोड़ा जाता है. सरल शब्दों में, जिस चंद्र महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन (संक्रांति) नहीं होता, वही अधिक मास कहलाता है. 2026 में यही स्थिति बनने के कारण एक अतिरिक्त महीना जुड़ा है, जिससे कुल महीनों की संख्या 13 हो गई है.

2027 में कब शुरू होगा नया हिंदू संवत्सर

हिंदू नववर्ष, जिसे विक्रम संवत्सर की शुरुआत माना जाता है, आमतौर पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है. 2027 में यह तिथि लगभग 9 अप्रैल 2027 (शुक्रवार) के आसपास पड़ने की संभावना है (पंचांग के अनुसार इसमें क्षेत्रीय अंतर हो सकता है). यही दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत और नए संवत्सर का पहला दिन माना जाएगा.

हर साल 13 महीने क्यों नहीं होते?

अधिक मास हर साल नहीं आता, बल्कि लगभग हर 2.5 से 3 साल में एक बार जुड़ता है. इसका कारण यह है कि हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बनता है. जब यह अंतर 29–30 दिनों तक पहुंच जाता है, तब एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है. इस तरह पंचांग को ऋतुओं और त्योहारों के साथ संतुलित रखा जाता है, ताकि त्योहार सही मौसम में ही पड़ें.

धार्मिक और सामाजिक प्रभाव क्या होता है

अधिक मास को धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है. इस दौरान जप, तप, दान और पूजा का महत्व बढ़ जाता है. हालांकि, विवाह और अन्य शुभ कार्य आमतौर पर इस महीने में नहीं किए जाते. इसे आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना का समय माना जाता है.

हिंदू पंचांग में 13 महीने होना किसी असामान्य घटना नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित खगोलीय गणना का हिस्सा है.यह दिखाता है कि परंपराएं केवल आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति और विज्ञान के संतुलन पर आधारित हैं.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में मिला बदबूदार ग्रह, जानें क्यों सड़े हुए अंडे जैसी है इसकी गंध
वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में मिला बदबूदार ग्रह, जानें क्यों सड़े हुए अंडे जैसी है इसकी गंध
4 घंटे की फिल्म में 21 कट और मिला A सर्टिफिकेट! रिलीज से पहले Dhurandhar 2 में जानें क्या-क्या बदला?
4 घंटे की फिल्म में 21 कट और मिला A सर्टिफिकेट! रिलीज से पहले Dhurandhar 2 में जानें क्या-क्या बदला?
275 Cr की Dhurandhar 2 में किसने वसूली सबसे मोटी फीस? जानें रणवीर सिंह-संजय दत्त और अक्षय खन्ना के जेब में आए कितने करोड़
275 Cr की Dhurandhar 2 में किसने वसूली सबसे मोटी फीस? जानें रणवीर सिंह-संजय दत्त और अक्षय खन्ना के जेब में आए कितने करोड़
Dhurandhar 2 Advance Booking: 2200 या 3100 नहीं, दिल्ली-NCR के इन थिएटर्स में मात्र इतने रुपये में मिल रही है टिकट; जल्दी कर लें बुक
Dhurandhar 2 Advance Booking: 2200 या 3100 नहीं, दिल्ली-NCR के इन थिएटर्स में मात्र इतने रुपये में मिल रही है टिकट; जल्दी कर लें बुक
Navratri 1st Day: पहले दिन क्यों होती है मां शैलपुत्री की पूजा? जानिए घटस्थापना से लेकर देवी का बीज मंत्र, आरती और पूजा विधि तक
पहले दिन क्यों होती है मां शैलपुत्री की पूजा? जानिए घटस्थापना से लेकर देवी का बीज मंत्र, आरती और पूजा विधि तक
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 17 March: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम
नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम
Amavasya: आज है चैत्र अमावस्या? पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए पीपल की जड़ में शाम को जलाएं दीपक और करें इन चीजों का दान
आज है चैत्र अमावस्या? पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए पीपल की जड़ में शाम को जलाएं दीपक और करें इन चीजों का दान
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग
महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों में मां काली की शक्ति होती है समाहित, क्रोधित हो जाएं तो मचा देती हैं तबाही  
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों में मां काली की शक्ति होती है समाहित, क्रोधित हो जाएं तो मचा देती हैं तबाही
MORE
Advertisement