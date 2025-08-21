Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी

AI के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रही है Gen-Z, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है जानते हैं आप?

क्या आपको पता है भारतीय रुपये को 'रुपया' नाम कैसे मिला? दिलचस्प है कहानी

अब मशीन भी बन सकेंगे मां-बाप! चीन बना रहा है दुनिया का पहला 'प्रेगनेंट रोबोट'

Rekha Gupta पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलछा बने Delhi Police Commissioner

भारतीय क्रिकेटर्स को अब पास करना होगा Bronco Test, यो-यो टेस्ट के रहते क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए पत्नी से जबरन कराता था घंटों एक्सरसाइज, खाने-पीने पर भी कंट्रोल, केस दर्ज

नए बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष को लग रहा ED-CBI का डर? जानिए असली वजह

GST में बदलाव की बयार! GoM ने मानी केंद्र की बात, अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब

Online Gaming बिल को मिली संसद की मंजूरी, जानें इस कानून से जुड़ी खास बातें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AI के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रही है Gen-Z, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है जानते हैं आप?

AI के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रही है Gen-Z, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है जानते हैं आप?

क्या आपको पता है भारतीय रुपये को 'रुपया' नाम कैसे मिला? दिलचस्प है कहानी

क्या आपको पता है भारतीय रुपये को 'रुपया' नाम कैसे मिला? दिलचस्प है कहानी

अब मशीन भी बन सकेंगे मां-बाप! चीन बना रहा है दुनिया का पहला 'प्रेगनेंट रोबोट'

अब मशीन भी बन सकेंगे मां-बाप! चीन बना रहा है दुनिया का पहला 'प्रेगनेंट रोबोट'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी

कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी

दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

Homeधर्म

धर्म

AI के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रही है Gen-Z, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है जानते हैं आप?

AI के जमाने में Gen-Z नए तरीके से आध्यात्मिकता और एस्ट्रोलॉजी की ओर लौट रहे हैं, यह जनरेशन धर्म और ज्योतिष को पर्सनल ग्रोथ का माध्यम मानती है. यही वजह है कि भारत में ज्योतिष का बाजार भी खूब फल-फूल रहा है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Aug 21, 2025, 06:55 PM IST

AI के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रही है Gen-Z, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है जानते हैं आप?

why genz is turning to astrology

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मिलेनियल्स आमतौर पर धर्म और ज्योतिष को पुराने ख्यालात की बात मानते हैं, पर Gen-Z के साथ ऐसा नहीं है. दरअसल, Gen-Z का रुझान एस्ट्रोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. AI के जमाने में Gen-Z नए तरीके से आध्यात्मिकता और एस्ट्रोलॉजी की ओर लौट रहे हैं. अगरबत्ती, हीलिंग क्रिस्टल्स, जन्म कुंडली, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मीम्स ये सब अब सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि Gen-Z के सेल्फ-केयर और माइंडफुलनेस का हिस्सा बन चुके हैं. आइए समझते हैं आखिर जेन-जी में एस्ट्रोलॉजी की तरफ दिलचस्पी (Gen-Z and Astrology) क्यों बढ़ रही है, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है... 

एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रही है Gen-Z 

मिलेनियल्स के लिए धर्म-ज्योतिष घिसी-पिटी परंपराओं का डेफिनेशन थी, पर नई पीढ़ी धर्म और अध्यात्म को ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ का माध्यम मानती है. Gen-Z धर्म को बिना सवाल किए मानने की बजाय उन पहलुओं को अपना रहे हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है. इनमें राशि के हिसाब से डेली अफर्मेशन्स, मून साइकल के अनुसार प्लानिंग, रिलेशनशिप कॉम्पैटिबिलिटी के लिए कुंडली मिलाना आदि शामिल है. 

सोशल मीडिया का भी है असर

सोशल मीडिया पर Numerology, Astrology Memes, Mercury Retrograde और Birth Chart Readings खूब ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ सेलिब्रिटीज का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से और धर्म गुरू, स्पिरिचुअल लीडर्स भी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया ने एस्ट्रोलॉजी को कूल बना दिया है और अब यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल चॉइस बन चुका है. 

जेन-जी और एस्ट्रोलॉजी

Gen-Z अपने करियर, लव लाइफ, फाइनेंसियल डिसीजन्स आदि के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं, यहां तक की अंक ज्योतिष और राशि के अनुसार ज्वैलरी, रंग और घड़ी आदि खरीदना रेमेडीज का हिस्सा बन चुके हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी एस्ट्रोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, जो ग्लोबल स्पिरिचुअल रिवाइवल का हिस्सा है. 

भारत में ज्योतिष बाजार

भारत में ज्योतिष मंदिरों से बाहर निकल कर अब तेज़ी से बढ़ता तकनीकी व्यवसाय बन चुका है, इसका एक बड़ा उदाहरण है एस्ट्रोटॉक. रिपोर्ट्स की मानें तो वित्त वर्ष 24 में एस्ट्रोटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने ₹100 करोड़ से ज़्यादा का शुद्ध लाभ कमाया है. आंकड़ों की मानें तो भारत ज्योतिष ऐप बाजार का आकार 2024 में लगभग 163 मिलियन अमरीकी डॉलर था, 2030 तक 1,797 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Pollution: पंजाब, MP में जल रही पराली, दिल्ली में सांस लेना दूभर, वायु गुणवत्ता 'खतरनाक' स्थिति में
Delhi Pollution: पंजाब, MP में जल रही पराली, दिल्ली में सांस लेना दूभर, वायु गुणवत्ता 'खतरनाक' स्थिति में
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही सेना, अनंतनाग में 2 दहशतगर्द ढेर, खानयार में धमाका
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही सेना, अनंतनाग में 2 दहशतगर्द ढेर, खानयार में धमाका
MEA: कनाडा ने लगाए अमित शाह पर गंभीर आरोप, इंडिया ने कसकर दिया एक-एक का जवाब
MEA: कनाडा ने लगाए अमित शाह पर गंभीर आरोप, इंडिया ने कसकर दिया एक-एक का जवाब
Vitamin Deficiency: नाखूनों में दिखें ऐसे निशान तो हो जाएं अलर्ट, शरीर में हो सकती है इस विटामिन की कमी
Vitamin Deficiency: नाखूनों में दिखें ऐसे निशान तो हो जाएं अलर्ट, शरीर में हो सकती है इस विटामिन की कमी
IND vs NZ: 0,0,0... न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में 13 बल्लेबाज हुए डक पर आउट, टीम इंडिया ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड
0,0,0... न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में 13 बल्लेबाज हुए डक पर आउट, टीम इंडिया ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी
कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी
मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
Yoga for Health: योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE