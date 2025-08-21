कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी
AI के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रही है Gen-Z, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है जानते हैं आप?
क्या आपको पता है भारतीय रुपये को 'रुपया' नाम कैसे मिला? दिलचस्प है कहानी
अब मशीन भी बन सकेंगे मां-बाप! चीन बना रहा है दुनिया का पहला 'प्रेगनेंट रोबोट'
Rekha Gupta पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलछा बने Delhi Police Commissioner
भारतीय क्रिकेटर्स को अब पास करना होगा Bronco Test, यो-यो टेस्ट के रहते क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए पत्नी से जबरन कराता था घंटों एक्सरसाइज, खाने-पीने पर भी कंट्रोल, केस दर्ज
नए बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष को लग रहा ED-CBI का डर? जानिए असली वजह
GST में बदलाव की बयार! GoM ने मानी केंद्र की बात, अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब
Online Gaming बिल को मिली संसद की मंजूरी, जानें इस कानून से जुड़ी खास बातें
धर्म
AI के जमाने में Gen-Z नए तरीके से आध्यात्मिकता और एस्ट्रोलॉजी की ओर लौट रहे हैं, यह जनरेशन धर्म और ज्योतिष को पर्सनल ग्रोथ का माध्यम मानती है. यही वजह है कि भारत में ज्योतिष का बाजार भी खूब फल-फूल रहा है...
मिलेनियल्स आमतौर पर धर्म और ज्योतिष को पुराने ख्यालात की बात मानते हैं, पर Gen-Z के साथ ऐसा नहीं है. दरअसल, Gen-Z का रुझान एस्ट्रोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. AI के जमाने में Gen-Z नए तरीके से आध्यात्मिकता और एस्ट्रोलॉजी की ओर लौट रहे हैं. अगरबत्ती, हीलिंग क्रिस्टल्स, जन्म कुंडली, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मीम्स ये सब अब सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि Gen-Z के सेल्फ-केयर और माइंडफुलनेस का हिस्सा बन चुके हैं. आइए समझते हैं आखिर जेन-जी में एस्ट्रोलॉजी की तरफ दिलचस्पी (Gen-Z and Astrology) क्यों बढ़ रही है, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है...
मिलेनियल्स के लिए धर्म-ज्योतिष घिसी-पिटी परंपराओं का डेफिनेशन थी, पर नई पीढ़ी धर्म और अध्यात्म को ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ का माध्यम मानती है. Gen-Z धर्म को बिना सवाल किए मानने की बजाय उन पहलुओं को अपना रहे हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है. इनमें राशि के हिसाब से डेली अफर्मेशन्स, मून साइकल के अनुसार प्लानिंग, रिलेशनशिप कॉम्पैटिबिलिटी के लिए कुंडली मिलाना आदि शामिल है.
सोशल मीडिया पर Numerology, Astrology Memes, Mercury Retrograde और Birth Chart Readings खूब ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ सेलिब्रिटीज का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से और धर्म गुरू, स्पिरिचुअल लीडर्स भी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया ने एस्ट्रोलॉजी को कूल बना दिया है और अब यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल चॉइस बन चुका है.
Gen-Z अपने करियर, लव लाइफ, फाइनेंसियल डिसीजन्स आदि के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं, यहां तक की अंक ज्योतिष और राशि के अनुसार ज्वैलरी, रंग और घड़ी आदि खरीदना रेमेडीज का हिस्सा बन चुके हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी एस्ट्रोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, जो ग्लोबल स्पिरिचुअल रिवाइवल का हिस्सा है.
भारत में ज्योतिष मंदिरों से बाहर निकल कर अब तेज़ी से बढ़ता तकनीकी व्यवसाय बन चुका है, इसका एक बड़ा उदाहरण है एस्ट्रोटॉक. रिपोर्ट्स की मानें तो वित्त वर्ष 24 में एस्ट्रोटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने ₹100 करोड़ से ज़्यादा का शुद्ध लाभ कमाया है. आंकड़ों की मानें तो भारत ज्योतिष ऐप बाजार का आकार 2024 में लगभग 163 मिलियन अमरीकी डॉलर था, 2030 तक 1,797 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से