Hindu Nav Varsh: हिंदू नव वर्ष पर क्यों खाई जाती हैं कड़वी नीम की पत्तियां, क्या आप जानते हैं ये रहस्य?

Eating Neem Leaves on Hindu New Year: हिंदू नव वर्ष की शुरुआत में कड़वी नीम की पत्तियां खाने की परंपरा है. क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? अगर नहीं तो आइए जान लेते हैं क्या है इसका जवाब...

Eating Neem Leaves on Hindu New Year 2026: पंचांग के मुताबिक, चैत्र मास (Chaitra Maas) के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, हिंदू नव वर्ष (विक्रम संवत) की शुरुआत और चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ दोनों एक ही दिन होता है. बता दें कि हिंदू धर्म में 'नव संवत्सर' यानी नए साल का आगाज बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है. इस बार ये शुभ तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को पड़ रही है. इस दिन से विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ हो जाएगा. हिंदू नव वर्ष की शुरुआत में कड़वी नीम की पत्तियां खाने की परंपरा है. क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है?

क्यों खाते हैं नीम की पत्तियां?

हिंदू नव वर्ष की शुरुआत ‘ऋतु संधि’ के समय होती है, यानी जब सर्दियों की विदाई और गर्मियों की शुरुआत हो रही होती है. इस समय हमारा शरीर बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है. ऐसे में नीम की कड़वी पत्तियां खाना शरीर को अंदर से साफ करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. नीम में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं, जो संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं. इसलिए इस परंपरा को स्वास्थ्य से भी जोड़ा जाता है.

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सेहत का सुरक्षा कवच

आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में नीम को ‘सर्व रोग निवारणी’ कहा गया है. इसकी पत्तियां खून साफ करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और संक्रमण से बचाने में मदद करती हैं, खासकर वसंत ऋतु में होने वाली बीमारियों से. इसलिए कई जगह नीम की पत्तियों को गुड़, नमक और इमली के साथ खाया जाता है. यह सिखाता है कि जीवन में मीठे के साथ कड़वे और खट्टे अनुभव भी आते हैं, जिन्हें हमें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए.

नीम के पत्ते खाने की परंपरा: जीवन की सीख

भारत के कई हिस्सों में हिंदू नववर्ष (नव संवत्सर) के दिन नीम के पत्ते खाने का खास महत्व है. इसके अलावा महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और दक्षिण भारत में उगादि पर यह परंपरा निभाई जाती है. यह परंपरा सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए. साथ ही, यह ऋतु बदलने के समय शरीर को शुद्ध करने और बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है.

शास्त्रों में है इसका उल्लेख

बता दें कि नीम का महत्व सिर्फ मान्यताओं तक सीमित नहीं है. पुराणों और भविष्य पुराण में भी चैत्र महीने में नीम खाने का जिक्र मिलता है और माना जाता है कि इस दिन नीम खाने से पूरे साल त्वचा और संक्रमण से जुड़ी बीमारियों से बचाव होता है. इसके अलावा, नीम की नई और कोमल पत्तियां चबाने से पित्त और कफ संतुलित होते हैं, जो इस मौसम में अक्सर बढ़ जाते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. किसी भी तरह का उपाय अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

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