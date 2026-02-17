Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह

शरीर के दाहिने हिस्से को सूर्य ग्रह से प्रभावित माना गया है. सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश, आत्मबल और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में शरीर के दाहिने भाग में सक्रियता और नेतृत्व का संकेत होता है.

जब कोई घर का बड़ा या फिर बुजुर्ग हमारे सिर पर हाथ रखता है तो वह सिर्फ एक स्पर्श नहीं होता. वह संस्कार, ऊर्जा और विश्वास का संचार होता है. भारतीय परंपरा में आशीर्वाद लेना और देना केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी गई है. खास बात यह है कि यह आशीर्वाद हमेशा दाहिने हाथ से ही दिया जाता है. क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय और वैज्ञानिक आधार भी छिपा है. आइए जानते हैं...

ज्योतिषीय दृष्टिकोण: सूर्य ऊर्जा और दाहिना भाग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शरीर के दाहिने हिस्से को सूर्य ग्रह से प्रभावित माना गया है. सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश, आत्मबल और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में शरीर के दाहिने भाग में सक्रियता और नेतृत्व का संकेत होता है. इसके साथ ही सूर्य का संबंध अधिकार और तेज से होता है. मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति दाहिने हाथ से आशीर्वाद देता है तो वह अपनी सकारात्मक सौर ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचाता है.

शुभ-अशुभ का संतुलन

भारतीय संस्कृति में दाहिने हाथ को “शुभ कार्यों” के लिए निर्धारित किया गया है. पूजा, हवन, दान, प्रसाद वितरण—सभी दाहिने हाथ से किए जाते हैं. बायां हाथ सामान्यत व्यक्तिगत कार्यों के लिए माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार शरीर का दाहिना भाग सक्रिय और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि बायां भाग शांत और ग्रहणशील ऊर्जा से जुड़ा होता है. इसलिए आशीर्वाद देते समय दाहिने हाथ का प्रयोग शुभ प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है. आशीर्वाद का इस्तेमाल इसी हाथ के लिए किया जाता है.

योग विज्ञान का तर्क पिंगला नाड़ी का प्रभाव

योग और अध्यात्म में शरीर में तीन प्रमुख नाड़ियों का वर्णन मिलता है. इनमें सबसे पहला इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है. पिंगला नाड़ी दाहिने भाग से जुड़ी मानी जाती है. यह नाड़ी ऊर्जा, क्रियाशीलता और ऊष्मा का प्रतीक है. दाहिना हाथ अधिक सक्रिय और प्राणशक्ति से युक्त माना गया है, जब दाहिने हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है तो यह सक्रिय ऊर्जा का संचार करने की प्रक्रिया मानी जाती है.

दिमाग और शरीर का संबंध

आधुनिक विज्ञान के अनुसार शरीर का दाहिना भाग मस्तिष्क के बाएं हिस्से द्वारा नियंत्रित होता है. मस्तिष्क का बायां भाग तार्किकता, निर्णय क्षमता और विश्लेषण से जुड़ा है. ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले होते हैं, जिससे वह अधिक नियंत्रित और सटीक होता है. मनोविज्ञान यह भी बताता है कि जब कोई व्यक्ति दाहिने हाथ से आशीर्वाद देता है, तो उसमें आत्मविश्वास और नियंत्रण की भावना अधिक होती है, जो सामने वाले को सकारात्मक संकेत देती है.

सामाजिक और व्यवहारिक कारण

समाजशास्त्रीय दृष्टि से दाहिने हाथ का उपयोग शिष्टाचार और सम्मान से जुड़ा हुआ है. हाथ मिलाना हो या सम्मान देना दाहिने हाथ को प्राथमिकता दी जाती है. यह एक सांस्कृतिक संकेत बन चुका है, जिसे पीढ़ियों से अपनाया जा रहा है. इससे परंपरा और अनुशासन की निरंतरता बनी रहती है.दाहिने हाथ से आशीर्वाद देने की परंपरा केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि ज्योतिष, योग विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान से भी जुड़ी हुई है. यह एक ऐसा सांस्कृतिक अभ्यास है, जो सकारात्मक ऊर्जा, सम्मान और शुभता का प्रतीक बन चुका है.