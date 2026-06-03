Numerology: आंखों में किरकिरी बनकर क्यों चुभते हैं ये 4 मूलांक, जानिए क्यों लोग इनसे खुन्नस खाकर करते हैं साजिश, लेकिन फिर भी...

These 4 Root Numbers Stand Out Even in Crowd: अंक ज्योतिष में 4 मूलांक ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा लोग जलन करते हैं और खुन्नस में आकर उनके खिलाफ साजिश रचते हैं. लेकिन ये मूलांक अपनी जगह बनाने में हर जगह कामयब होते हैं. चलिए जानें कौन से हैं ये मूलांक.

क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा शोर मचाए हर जगह अपनी पहचान बना लेते हैं? ऑफिस हो, बिजनेस हो या रिश्ते, उनकी मौजूदगी ही अलग नजर आती है. ऐसे लोगों की सफलता कई बार दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा कर देती है.

अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक ऐसे माने जाते हैं, जिनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की क्षमता उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है. यही वजह है कि मूलांक 4, 7, 6 और 3 वाले लोग अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं. आइए जानते हैं कि इन मूलांकों में ऐसी कौन-सी खासियत होती है, जो लोगों को प्रभावित भी करती है और कई बार असहज भी.

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मूलांक 4: सिस्टम बदलने वाले लोग, जो नियमों से आगे सोचते हैं

मूलांक 4 के लोगों पर राहु का प्रभाव माना जाता है. ये लोग परंपरागत रास्तों पर चलने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाना पसंद करते हैं. जहां दूसरे लोग जोखिम लेने से बचते हैं, वहीं ये नए प्रयोग करने से नहीं डरते.

इन्हीं गुणों के कारण ये करियर और बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन उनकी अलग सोच और स्वतंत्र व्यक्तित्व कई लोगों को पसंद नहीं आता. अक्सर लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं या इनके फैसलों की आलोचना करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि मूलांक 4 वाले लोग बहस में नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों से जवाब देना पसंद करते हैं. ये लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेते हैं. यही क्षमता इन्हें आर्थिक और पेशेवर रूप से मजबूत बनाती है.

मूलांक 7: कम बोलते हैं, लेकिन गहरी छाप छोड़ते हैं

मूलांक 7 को रहस्यमयी और गहरे विचारों वाला अंक माना जाता है. इस मूलांक के लोग हर बात को सतही तौर पर नहीं देखते, बल्कि उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं. इनके निर्णय अक्सर सोच-समझकर लिए गए होते हैं.

इनकी सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्लेषण और दूरदृष्टि. यही वजह है कि कई बार ये ऐसे मौके पहचान लेते हैं, जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं. करियर, निवेश या जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में इनकी समझ इन्हें बढ़त दिला सकती है.

लोगों को इनसे जलन इसलिए भी होती है क्योंकि ये बिना दिखावा किए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं. इनके बारे में बहुत कम लोग सब कुछ जान पाते हैं, और यही रहस्य इनके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना देता है.

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मूलांक 6: जहां जाते हैं, वहां आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं

मूलांक 6 पर शुक्र का प्रभाव माना जाता है. यह अंक सुंदरता, आकर्षण, रचनात्मकता और सामाजिक लोकप्रियता से जुड़ा माना जाता है. इस मूलांक के लोग अक्सर लोगों का ध्यान आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं.

ऑफिस में हों या सामाजिक जीवन में, इनके पास लोगों से जुड़ने की खास कला होती है. यही गुण इन्हें नेतृत्व, कला, मीडिया, फैशन, मार्केटिंग और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद करता है. कई बार दूसरों को लगता है कि इन्हें सफलता आसानी से मिल जाती है, जबकि इसके पीछे इनकी मेहनत, नेटवर्किंग क्षमता और लोगों को समझने की कला काम करती है. यही गलतफहमी ईर्ष्या का कारण बन सकती है.

मूलांक 3: नेतृत्व और आत्मविश्वास की मिसाल

मूलांक 3 को गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है. इस मूलांक के लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने वाले, महत्वाकांक्षी और सकारात्मक सोच रखने वाले माने जाते हैं. इन्हें बड़े लक्ष्य पसंद होते हैं और वे उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं.

इनकी बातों में प्रभाव होता है और लोग अक्सर इनकी राय को महत्व देते हैं. यही कारण है कि कार्यस्थल पर इन्हें जिम्मेदारियां जल्दी मिल सकती हैं. कई बार उनकी लोकप्रियता और निर्णय लेने की क्षमता दूसरों को असहज कर देती है, लेकिन मूलांक 3 वालों की खासियत यह है कि वे आलोचनाओं को अपनी ऊर्जा बना लेते हैं. जहां दूसरे लोग रुक जाते हैं, वहां से ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं.

सफलता का असली कारण क्या है?

अंक ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि किसी भी मूलांक की सफलता केवल भाग्य का परिणाम नहीं होती. मूलांक 4 की नई सोच, मूलांक 7 की गहराई, मूलांक 6 का आकर्षण और मूलांक 3 का नेतृत्व- ये सभी गुण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देते हैं.

एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जिन लोगों से सबसे ज्यादा ईर्ष्या की जाती है, वे अक्सर अपने काम पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं. वे अपनी ऊर्जा आलोचनाओं का जवाब देने में नहीं, बल्कि बेहतर प्रदर्शन करने में लगाते हैं. यही वजह है कि समय के साथ उनकी उपलब्धियां खुद उनकी पहचान बन जाती हैं.

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अगर आपके जीवन में मूलांक 4, 7, 6 या 3 का प्रभाव है, तो संभव है कि आपने कभी न कभी लोगों की ईर्ष्या या आलोचना का सामना किया हो. लेकिन यह भी सच है कि असाधारण क्षमता अक्सर असाधारण प्रतिक्रियाएं भी लेकर आती है. इन मूलांकों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे विरोध को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा बना लेते हैं. आखिरकार, लोगों की राय से ज्यादा असर आपके काम और परिणामों का होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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