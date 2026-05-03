Numerology: दीदी को क्यों आता है बात-बात में गुस्सा? जानिए ममता बनर्जी के मूलांक और भाग्यांक जैसे वालों की पर्सनैलिटी का छुपा सच

क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बेहद शांत रहते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद अचानक सख्त और तेज हो जाते हैं? राजनीति में यह गुण कई बार ताकत भी बनता है और चुनौती भी. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के स्वभाव को लेकर भी अक्सर यही चर्चा होती है,वे संवेदनशील भी हैं और जरूरत पड़ने पर बेहद सख्त भी.

5 जनवरी 1955 को जन्मीं ममता बनर्जी का मूलांक 5 (जन्म तारीख 5) और भाग्यांक 8 (पूरी तारीख के अंकों का योग) माना जाता है. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, 5 और 8 का संयोजन एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाता है जो तेज दिमाग, त्वरित निर्णय और मजबूत इच्छाशक्ति के लिए जानी जाती है. अगर आपका जन्म मूलांक या भाग्यांक भी सेम है तो चलिए जानें आपकी जन्मतिथि और भाग्यांक आपको कैसी पर्सनैलिटी देती है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं?

मूलांक 5 की तेज सोच और तुरंत प्रतिक्रिया

मूलांक 5 बुध की ऊर्जा से जुड़ा होता है. ऐसे लोग बहुत तेजी से सोचते हैं और उतनी ही जल्दी प्रतिक्रिया भी देते हैं. यही वजह है कि इन्हें छोटी-छोटी बातों पर भी तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत हो सकती है. फायदा यह है कि ये मौके को पकड़ने में माहिर होते हैं, लेकिन कमी यह कि कई बार बिना सोचे बोले गए शब्द विवाद पैदा कर सकते हैं.

भाग्यांक 8 का दबाव और सख्ती

भाग्यांक 8 शनि की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है, जो अनुशासन, जिम्मेदारी और नियंत्रण का संकेत देता है.इस अंक वाले लोग अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर बेहद गंभीर होते हैं.

जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चलतीं, तो उनका सख्त और गुस्सैल रूप सामने आ सकता है.

यानी यह गुस्सा सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि नियंत्रण बनाए रखने की प्रतिक्रिया भी हो सकता है.

गुस्से के पीछे छिपा असली कारण

यह सिर्फ स्वभाव नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और दबाव का असर भी है. जब कोई व्यक्ति लगातार फैसले लेने की स्थिति में होता है, तो उसके अंदर त्वरित प्रतिक्रिया देने की आदत बन जाती है.मूलांक 5 की तेजी और 8 की गंभीरता मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाती है, जो संवेदनशील भी है और सख्त भी.

आपके लिए क्या है सीख?

अगर आपका मूलांक 5 या भाग्यांक 8 है, तो आप भी इस पैटर्न को महसूस कर सकते हैं.

आपकी ताकत है-तेज दिमाग, कम्युनिकेशन और निर्णय लेने की क्षमता, लेकिन आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर भी काम करना होगा-जल्दबाजी और गुस्सा. थोड़ा ठहरकर प्रतिक्रिया देने की आदत आपके रिश्तों और करियर दोनों को बेहतर बना सकती है.

हर मूलांक की ताकत और कमजोरी होती है

हर अंक अपनी ताकत और कमजोरी के साथ आता है. ममता बनर्जी का उदाहरण दिखाता है कि वही गुण जो आपको आगे बढ़ाते हैं, अगर संतुलित न हों तो चुनौती भी बन सकते हैं. न्यूमेरोलॉजी सिर्फ भविष्य नहीं बताती, बल्कि खुद को समझने का एक तरीका भी देती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.