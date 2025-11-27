राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह

आपने गौर किया होगा कि जब 25 नवंबर को अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के शिखर पर राम ध्वज फरहाया उसके बाद उनके हाथ कांपने लगे थे. क्या आपको पता है इसके पीछे वजह क्या थी?

अयोध्या में 25 नवंबर को जो हुआ वो महज़ एक कार्यक्रम नहीं था, भावनाओं का सैलाब था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराकर दुनिया को मंदिर निर्माण का काम पूरा होने का संदेश दिया. लेकिन, पूरे कार्यक्रम में एक ख़ास पल ऐसा भी था जिसने सबका ध्यान खींचा. ध्वजारोहण के बाद जब मोदी राम के शिखर पर पहुंचे, तो उनके हाथ कांप रहे थे.

दुनिया के सबसे ताकतवर नेता कहे जाने वाले मोदी भगवान राम के सामने एक पल के लिए बच्चों की तरह भावुक हो गए. कोई व्यक्ति ऐसा तभी बन सकता है जब उसका मन भावनाओं से भरा हो.

वे दोनों हाथ भक्ति से कांप रहे थे!

अगर आप वीडियो या तस्वीरों में गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि झंडे के पास जाकर मोदी अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं और सलामी देने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं. उस समय उनकी उंगलियां और हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं. इसे ही हम 'सात्त्विक भाव' कहते हैं.



जब कोई व्यक्ति अति समर्पित या प्रसन्न होता है, तो जब शब्द विफल हो जाते हैं, तो शरीर नियंत्रण खो देता है और इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है. वे कांपते हाथ इस बात के प्रमाण हैं कि मोदी वहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक परम भक्त के रूप में राम के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करते हुए खड़े थे.



राहत की एक ऐसी भावना जिसने 500 वर्षों का बोझ उतार दिया

ज़रा सोचिए, ये 500 साल का संघर्ष है. मोदी करोड़ों हिंदुओं के सपने लेकर वहां गए थे. "क्या ये काम मेरे हाथों से होगा?" यही ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर थी. आज जब उन्होंने उस चोटी पर झंडा लहराते देखा, तो मानो उनके मन का बोझ उतर गया.

"मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, राम को छत मिल गई," यह एक संतुष्टि का भाव था जिसने उसे घेर लिया. यह राहत उसकी आँखों में आँसू और हाथों में काँप के रूप में झलक रही थी.



वह क्षण जब एक कठोर नेता का कोमल हृदय प्रकट होता है

हम मोदी को आमतौर पर एक सख्त नेता के रूप में देखते हैं जो कड़े फैसले लेता है. उनके चेहरे पर भावनाएं आसानी से दिखाई नहीं देतीं. लेकिन आज अयोध्या में हमने जो देखा, वो एक अलग मोदी था. वो वहां एक बच्चा था. उसकी आंखों में राम के शिखर को गले लगाने की चाह थी. उस काँप में एक कृतज्ञता थी. वो कांप सिर्फ़ मोदी की नहीं थी, वो हर उस भारतीय के दिल की धड़कन थी जो राम मंदिर का इंतज़ार कर रहा था.



वह 'नमस्कार' इतिहास के पन्नों में अमर है!

कुल मिलाकर, आज का ध्वजारोहण जितना महत्वपूर्ण है, मोदी की भक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. रामराज्य सिर्फ़ एक इमारत नहीं, समर्पण का भाव है. मोदी ने आज अपने काँपते हाथों से जो प्रणाम किया, उसे इतिहास के पन्नों में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा. जय श्री राम!

