धर्म

भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह

भगवान हनुमान वास्तव में भगवान शिव के अवतार हैं, और स्वयं भगवान राम ही शिव के अवतार का कारण बने थे. एक बार, जब भगवान राम लगभग पांच वर्ष के थे, भगवान शिव ने पृथ्वी पर आकर भगवान राम के मानव रूप के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 11, 2025, 04:00 PM IST

हनुमान जी को संकटमोचक भी कहा जाता है. बजरंगबली भगवान शिव का ग्यारहवां अवतार लिया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. इस दिव्य रहस्य को समझने के लिए, हमें रामायण की शुरुआत से एक प्राचीन कथा पर गौर करना होगा, जब भगवान राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया था.

श्रीराम की वजह से हुआ था हनुमान जी का अवतार

शास्त्रों के अनुसार, भगवान हनुमान वास्तव में भगवान शिव के अवतार हैं, और स्वयं भगवान राम ही शिव के अवतार का कारण बने थे. एक बार, जब भगवान राम लगभग पांच वर्ष के थे, भगवान शिव ने पृथ्वी पर आकर भगवान राम के मानव रूप के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की. हालांकि, एक दुविधा थी कि शिव अपने मूल दिव्य रूप में भगवान राम के सामने प्रकट नहीं हो सकते थे. एक दिन उन्होंने देवी पार्वती से अपनी इच्छा साझा करते हुए कहा, "हे पार्वती, मेरे प्रभु राम पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं. मैं उनके दर्शन और उनकी सेवा के लिए लालायित हूँ. मैं उस लोक में जाकर निवास करना चाहती हूं जहां वे रहते हैं.

मां पार्वती हो गई थी भावुक

यह सुनकर देवी पार्वती भावुक हो गईं. आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, "हे प्रभु, मैंने ऐसी कौन सी भूल की है कि आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? यदि आप पृथ्वी पर चले गए, तो मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी." पार्वती की गहरी भक्ति को जानकर, भगवान शिव स्वयं को पार्वती के प्रति अपने प्रेम और भगवान राम की सेवा करने की लालसा के बीच फंसा हुआ पा रहे थे. वे एक दैवीय दुविधा में फंस गए थे.अपनी पत्नी के साथ रहें या भगवान विष्णु के अवतार के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं.अंत में, भगवान शिव ने पार्वती को एक महान रहस्य बताते हुए कहा, "मेरे ग्यारह रुद्रों में से एक रुद्र वानर रूप में जन्म लेगा. वह रूप हनुमान के नाम से जाना जाएगा."

ग्यारह रुद्रों में से हनुमान का रूप

इस प्रकार, ग्यारह रुद्रों में से एक हनुमान के रूप में प्रकट हुए, जो भगवान राम के सबसे समर्पित सेवक और रक्षक बने. हालांकि, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान हनुमान भगवान शिव के अंश हैं क्योंकि उनमें सभी दिव्य गुण- बल, साहस और बुद्धि विद्यमान थे. शिव ने भगवान राम के जीवन की घटनाओं का पूर्वाभास कर लिया था कि एक समय आएगा जब राम को पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा करने के लिए उनकी दिव्य सहायता की आवश्यकता होगी. वे यह भी जानते थे कि कलियुग में, न तो वे (शिव) और न ही राम भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे. इसलिए, उन्होंने एक अमर रूप सनातन भक्त हनुमान बनाने का निश्चय किया, जो मानवता की रक्षा और आशीर्वाद के लिए पृथ्वी पर रहेंगे. इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान चिरंजीवी हैं. अमर और पृथ्वी पर सर्वदा विद्यमान, जो भक्त सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, वे आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

