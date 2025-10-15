Toran Tradition: अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

त्योहारों के दौरान दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों से बने तोरण लगाने की परंपरा शुभता, समृद्धि, पर्यावरण शुद्धि और मानसिक शांति से जुड़ी है, श्रीमद्भागवत में भी इसका उल्लेख है, जानिए

जब भी कोई त्यौहार आता है, तो सबसे पहले हमारे घरों में 'तोरण लगाओ' की बात आती है, और कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि त्योहारों या खुशी के दूसरे मौकों पर हमारे देश में दरवाज़ों पर आम या अशोक के पत्तों के तोरण लगाए जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि तोरण में सिर्फ़ आम के पत्तों का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है?

भारत में त्योहारों के दौरान घरों के दरवाजों पर आम या अशोक के पत्तों से बने तोरण लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है. इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व है. अगर आप इसके कारणों को नहीं जानते हैं, तो यह लेख खास आपके लिए है. आइए जानते हैं कि तोरण में आम के पत्तों या अशोक के पत्तों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है.



धार्मिक कारणों :

शुभता और पवित्रता का प्रतीक: आम के पत्तों को देवी लक्ष्मी, भगवान मुरुगन और अन्य देवताओं से जोड़ा जाता है. इन्हें दरवाजों पर लगाने से घर में शुभ ऊर्जा, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद आता है. इसका एक उदाहरण श्रीमद्भागवत में वर्णित है कि दरवाजों को आम के पत्तों से सजाया जाता था.

मेहमानों और देवताओं का स्वागत: मेहराब लगाना इस बात का संकेत है कि घर में मेहमाननवाज़ी है और देवताओं का सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाता है.

पौराणिक मान्यता: भगवान मुरुगन ने आम के पत्तों को तोरण के रूप में रखने की परंपरा शुरू की, जिससे उर्वरता, खुशी, शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है.

वैज्ञानिक कारण:



पर्यावरण शुद्धि: ताज़े आम के पत्ते कुछ समय तक प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. इससे घर के आसपास की हवा शुद्ध होती है.

कीटनाशक गुण: आम के पत्तों में जीवाणुरोधी, रोगाणुरोधी और कीटनाशक गुण होते हैं. ये मक्खियों, मच्छरों और अन्य कीड़ों को घर में घुसने से रोकते हैं.

मन की शांति: हरा रंग मन को शांत करता है. दरवाजे पर हरे पत्तों का मेहराब देखकर व्यक्ति को शांति और ताज़गी का एहसास होता है.

अशोक के पत्तों के उपयोग:

हालाँकि आम के पत्ते ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल होता है. अशोक के पेड़ को भी पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसके पत्ते दुख दूर करते हैं. ये शुभता और मानसिक शांति का भी प्रतीक हैं.

आम के पत्तों के उपयोग

आम के पत्तों का उपयोग स्वास्थ्य, सौंदर्य और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है. मधुमेह, रक्तचाप और पाचन जैसे स्वास्थ्य लाभों के लिए इन्हें चबाया जा सकता है, काढ़ा बनाया जा सकता है या चूर्ण के रूप में सेवन किया जा सकता है. सौंदर्य के लिए, त्वचा की देखभाल के लिए इनका उपयोग फेस पैक या टोनर के रूप में किया जाता है और ये बालों के लिए भी लाभकारी होते हैं. इसके अलावा, आम के पत्तों को धार्मिक और पारंपरिक अनुष्ठानों में शुभ माना जाता है और सजावट के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है.

