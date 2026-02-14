साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?

आपने देखा होगा हर महीने शिवरात्रि होती है लेकिन साल में केवल एक महाशिवरात्रि होती है. ऐसा क्यों? और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में सबसे शक्तिशाली पुण्यफलदायी योग वाला कौन है, चलिए समझते हैं.

भगवान शिव को संहार, तप, वैराग्य और करुणा का देवता माना जाता है. शिवरात्रि का पर्व शिव तत्व की जागृति का प्रतीक है, जब भक्त व्रत, ध्यान और रात्रि जागरण के माध्यम से शिव से जुड़ने का प्रयास करते हैं. लेकिन अक्सर लोग मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि दोनों का धार्मिक महत्व अलग-अलग है.

मासिक शिवरात्रि क्या होती है?

शास्त्रों के अनुसार, हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है. इसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है. साल में कुल 12 मासिक शिवरात्रि होती हैं. यह दिन नियमित शिव पूजा और तपस्या के लिए माना जाता है. श्रावण माह की शिवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दिन केवल शिव की उपासना की जाती है. मासिक शिवरात्रि को आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. यह साधकों के लिए नियमित साधना और आत्मशुद्धि का अवसर है.

महाशिवरात्रि क्या है और क्यों है सबसे विशेष?

महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है और इसे शिव भक्तों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे. इसी दिन शिव-पार्वती विवाह हुआ था. इसे शिव तत्व के पूर्ण जागरण की रात्रि कहा जाता है

क्यों है महाशिवरात्रि?

क्योंकि यह केवल पूजा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जागरण का प्रतीक पर्व माना जाता है.

महाशिवरात्रि 2026 का विशेष योग

2026 में महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनने की मान्यता है, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है.

क्यों रात्रि पूजा महत्वपूर्ण है?

महाशिवरात्रि की रात को तमोगुण और रजोगुण कम और सत्वगुण अधिक माना जाता है, जिससे ध्यान और साधना अधिक प्रभावी होती है.

शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ

ज्योतिष और योग शास्त्र के अनुसार, शिवरात्रि मन और चेतना के अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक है. यह आत्मसंयम, तप और आत्मबोध का पर्व है, न कि केवल धार्मिक परंपरा.

मासिक शिवरात्रि नियमित साधना का अवसर है, जबकि महाशिवरात्रि शिव तत्व के पूर्ण जागरण और मोक्ष साधना का पर्व है. दोनों शिव पूजा के महत्वपूर्ण दिन हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का महत्व सबसे उच्च और दिव्य माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.