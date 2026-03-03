Holi 2026: भगवान विष्णु से लेकर श्रीकृष्ण और महादेव तक की होली पर क्यों होती है पूजा? जानें इन देवताओं की आराधना की शक्ति

होली को आमतौर पर रंगों और उत्सव से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी जड़ें गहरे धार्मिक और दार्शनिक अर्थों में निहित हैं. यह पर्व केवल सामाजिक मेल-मिलाप नहीं, बल्कि सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है. तो इस दिन किन भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए?

Power and importance of worshipping these deities on Holi (Photo Credit - AI Generated)

3 मार्च 2026 को मनाई जा रही होली से पहले कई घरों में पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. परंपराओं के अनुसार इस दिन कुछ विशिष्ट देवी-देवताओं की आराधना का उल्लेख शास्त्रों और लोकमान्यताओं में मिलता है. धर्माचार्यों का मानना है कि होली की पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था और नैतिक मूल्यों की पुनर्पुष्टि है. हर देवता की आराधना के पीछे एक विशिष्ट कथा और आध्यात्मिक संदेश जुड़ा हुआ है. तो चलिए भगवान विष्णु से लेकर श्रीकृष्ण और शिव भगवान और अन्य देवताओं की पूजा का महत्व समझें.

भगवान नरसिम्हा: भक्त की रक्षा का प्रतीक

होलिका दहन की कथा का संबंध भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार से जोड़ा जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए श्रीहरि ने नरसिम्हा रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का अंत किया. इस प्रसंग को बुराई पर आस्था की जीत के रूप में देखा जाता है. कई परिवार होलिका दहन के अवसर पर भगवान नरसिम्हा की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना करते हैं. धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, यह पूजा भय से मुक्ति और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है.

भगवान विष्णु: संरक्षण और संतुलन के देवता

होली की कथा में भगवान विष्णु का स्थान केंद्रीय है. वे सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं और प्रह्लाद की रक्षा की कथा में उनकी भूमिका प्रमुख है. कुछ परंपराओं में धुलेंडी या रंग खेलने वाले दिन विष्णु पूजन का विधान बताया गया है. यह आस्था जीवन में संतुलन और संरक्षण की कामना से जुड़ी मानी जाती है.

भगवान शिव: काम और संयम का संदेश

होली का संबंध भगवान शिव की कथा से भी जोड़ा जाता है. मान्यता है कि कामदेव द्वारा तप भंग करने के प्रयास पर शिव ने उन्हें भस्म कर दिया था. बाद में रति के अनुरोध पर पुनर्जन्म का वरदान दिया गया. इस प्रसंग को आत्मसंयम और पुनर्सृजन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. कई श्रद्धालु इस दिन शिव मंदिर में दीप जलाकर और जलाभिषेक कर पूजा करते हैं.

कामदेव और रति: वैवाहिक सुख की कामना

कुछ क्षेत्रों में होली के अवसर पर कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है. यह परंपरा दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द की कामना से जुड़ी है. धार्मिक विद्वान बताते हैं कि यह पूजा पारिवारिक संबंधों में मधुरता और समझ बनाए रखने का प्रतीकात्मक माध्यम है.

श्रीकृष्ण: रंगों और भक्ति की परंपरा

ब्रज क्षेत्र में होली का उत्सव श्रीकृष्ण की लीलाओं से विशेष रूप से जुड़ा है. लोककथाओं के अनुसार, राधा-कृष्ण की रासलीला और रंग खेलना इस पर्व की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. मथुरा और वृंदावन में इस दिन विशेष पूजन, भजन-कीर्तन और प्रसाद अर्पण की परंपरा है. कृष्ण भक्ति में रंगों को प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति माना गया है.

अग्निदेव और समृद्धि की कामना

होलिका दहन के समय अग्नि को साक्षी मानकर प्रार्थना की जाती है. अग्नि को शुद्धि और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है. कई घरों में इस अवसर पर समृद्धि और सुख की कामना से लक्ष्मी या अन्य पूजनीय देवताओं की आराधना भी की जाती है. यह अनुष्ठान घर-परिवार की उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा की कामना से जुड़ा होता है. होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, संरक्षण, प्रेम और आत्मसंयम के संदेशों से जुड़ा पर्व है. नरसिम्हा से लेकर कृष्ण तक, प्रत्येक देवता की पूजा एक अलग आध्यात्मिक आयाम को दर्शाती है.

विशेषज्ञों का सुझाव है कि पूजा-अर्चना श्रद्धा और संयम के साथ करें तथा पर्यावरण और सामाजिक समरसता का भी ध्यान रखें. यही होली के उत्सव की मूल भावना है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से