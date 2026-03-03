FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ईरान का सऊदी के रियाद पर हमला, इजराइल-US और ईरान जंग का चौथा दिन, आरिफजान बेस पर 10 ड्रोन से हमला, ईरानी हमले में अबतक 27 लोग घायल-कुवैत, सऊदी में अमेरिकी नागरिकों को एडवाइजरी, मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी प्लेन रवाना, दूतावास पर हमले का बदला लेंगे-ट्रंप

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: चिलचिलाती धूप, 37KM की रफ्तार से तेज हवाएं.. गर्मी से दिल्लीवासियों का बुरा हाल? यहां देखें आज का मौसम अपडेट

Weather Update: चिलचिलाती धूप, 37KM की रफ्तार से तेज हवाएं.. गर्मी से दिल्लीवासियों का बुरा हाल? यहां देखें आज का मौसम अपडेट

Holi 2026: भगवान विष्णु से लेकर श्रीकृष्ण और महादेव तक की होली पर क्यों होती है पूजा? जानें इन देवताओं की आराधना की शक्ति

भगवान विष्णु से लेकर कृष्ण और नरसिम्हा तक होली पर किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए?

T20 World Cup में भारत की हार से बौखलाया पाकिस्तान, PCB ने खिलाड़ियों पर लगाया 50-50 लाख का जुर्माना!

T20 World Cup में भारत की हार से बौखलाया पाकिस्तान, PCB ने खिलाड़ियों पर लगाया 50-50 लाख का जुर्माना!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय का नाम

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय का नाम

T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

Homeधर्म

धर्म

Holi 2026: भगवान विष्णु से लेकर श्रीकृष्ण और महादेव तक की होली पर क्यों होती है पूजा? जानें इन देवताओं की आराधना की शक्ति

होली को आमतौर पर रंगों और उत्सव से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी जड़ें गहरे धार्मिक और दार्शनिक अर्थों में निहित हैं. यह पर्व केवल सामाजिक मेल-मिलाप नहीं, बल्कि सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है. तो इस दिन किन भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 03, 2026, 06:39 AM IST

Holi 2026: भगवान विष्णु से लेकर श्रीकृष्ण और महादेव तक की होली पर क्यों होती है पूजा? जानें इन देवताओं की आराधना की शक्ति

Power and importance of worshipping these deities on Holi (Photo Credit - AI Generated)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

3 मार्च 2026 को मनाई जा रही होली से पहले कई घरों में पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. परंपराओं के अनुसार इस दिन कुछ विशिष्ट देवी-देवताओं की आराधना का उल्लेख शास्त्रों और लोकमान्यताओं में मिलता है. धर्माचार्यों का मानना है कि होली की पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था और नैतिक मूल्यों की पुनर्पुष्टि है. हर देवता की आराधना के पीछे एक विशिष्ट कथा और आध्यात्मिक संदेश जुड़ा हुआ है. तो चलिए भगवान विष्णु से लेकर श्रीकृष्ण और शिव भगवान और अन्य देवताओं की पूजा का महत्व समझें.

भगवान नरसिम्हा: भक्त की रक्षा का प्रतीक

होलिका दहन की कथा का संबंध भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार से जोड़ा जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए श्रीहरि ने नरसिम्हा रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का अंत किया. इस प्रसंग को बुराई पर आस्था की जीत के रूप में देखा जाता है. कई परिवार होलिका दहन के अवसर पर भगवान नरसिम्हा की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना करते हैं. धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, यह पूजा भय से मुक्ति और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है.

भगवान विष्णु: संरक्षण और संतुलन के देवता

होली की कथा में भगवान विष्णु का स्थान केंद्रीय है. वे सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं और प्रह्लाद की रक्षा की कथा में उनकी भूमिका प्रमुख है. कुछ परंपराओं में धुलेंडी या रंग खेलने वाले दिन विष्णु पूजन का विधान बताया गया है. यह आस्था जीवन में संतुलन और संरक्षण की कामना से जुड़ी मानी जाती है.

भगवान शिव: काम और संयम का संदेश

होली का संबंध भगवान शिव की कथा से भी जोड़ा जाता है. मान्यता है कि कामदेव द्वारा तप भंग करने के प्रयास पर शिव ने उन्हें भस्म कर दिया था. बाद में रति के अनुरोध पर पुनर्जन्म का वरदान दिया गया. इस प्रसंग को आत्मसंयम और पुनर्सृजन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. कई श्रद्धालु इस दिन शिव मंदिर में दीप जलाकर और जलाभिषेक कर पूजा करते हैं.

कामदेव और रति: वैवाहिक सुख की कामना

कुछ क्षेत्रों में होली के अवसर पर कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है. यह परंपरा दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द की कामना से जुड़ी है. धार्मिक विद्वान बताते हैं कि यह पूजा पारिवारिक संबंधों में मधुरता और समझ बनाए रखने का प्रतीकात्मक माध्यम है.

श्रीकृष्ण: रंगों और भक्ति की परंपरा

ब्रज क्षेत्र में होली का उत्सव श्रीकृष्ण की लीलाओं से विशेष रूप से जुड़ा है. लोककथाओं के अनुसार, राधा-कृष्ण की रासलीला और रंग खेलना इस पर्व की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. मथुरा और वृंदावन में इस दिन विशेष पूजन, भजन-कीर्तन और प्रसाद अर्पण की परंपरा है. कृष्ण भक्ति में रंगों को प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति माना गया है.

अग्निदेव और समृद्धि की कामना

होलिका दहन के समय अग्नि को साक्षी मानकर प्रार्थना की जाती है. अग्नि को शुद्धि और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है. कई घरों में इस अवसर पर समृद्धि और सुख की कामना से लक्ष्मी या अन्य पूजनीय देवताओं की आराधना भी की जाती है. यह अनुष्ठान घर-परिवार की उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा की कामना से जुड़ा होता है. होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, संरक्षण, प्रेम और आत्मसंयम के संदेशों से जुड़ा पर्व है. नरसिम्हा से लेकर कृष्ण तक, प्रत्येक देवता की पूजा एक अलग आध्यात्मिक आयाम को दर्शाती है.

विशेषज्ञों का सुझाव है कि पूजा-अर्चना श्रद्धा और संयम के साथ करें तथा पर्यावरण और सामाजिक समरसता का भी ध्यान रखें. यही होली के उत्सव की मूल भावना है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय का नाम
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय का नाम
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल
Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम
Chandra Grahan Effects On Zodiac: साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग  
साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
MORE
Advertisement