Life Lesson of Bhagavad Gita: भगवान कृष्ण के इन सिद्धांतों पर जो भी चलेगा, वो जीवन के इम्तिहान में कभी नहीं होगा फेल 

अगर आप भगवान कृष्ण के सिद्धांतों को आप अपने और अपने बच्चों के अंदर शुमार कर लेंगे तो अधिक दृढ़ निश्चयी बनेंगे और जीवन की समस्याओं और इम्तिहान में आप कभी भी फेल नहीं होंगे और दूसरों के लिए आइडियल बनेंगे.

हिंदू धर्म के महान ग्रंथ भगवद्गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश केवल युद्धभूमि तक ही सीमित नहीं हैं. ये आज के बच्चों और विद्यार्थियों के दैनिक जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में सफलता तभी प्राप्त होती है जब हमारे कर्म और बुद्धि प्रबल हों और हम जीवन में प्रैक्टिकल होकर अपने निर्णय और काम करें.

भगवान कृष्ण के कुछ सिद्धांतों को अपनाने से न केवल आप बल्कि आपके बच्चों को चुनौतियों का सामना करने की शक्ति, सही निर्णय लेने की बुद्धि और मन की शांति मिलेगी. तो आइए जानते हैं भगवद् गीता की वे 10 शिक्षाएं क्या हैं.

सकारात्मक सोच (बुध बल)

"आप वही हैं जो आप मानते हैं." आपके विचार ही आपके भविष्य को आकार देते हैं. केवल सकारात्मक सोच ही आपको सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकती है.

अनुशासित जीवन (शनि का प्रभाव)

'अपने प्रयासों पर विश्वास रखें. किसी भी उपलब्धि के पीछे निरंतर प्रयास और अनुशासन ही मुख्य कुंजी है. भले ही आप एक पल के लिए लड़खड़ाएँ, लेकिन अगर आप अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो लक्ष्य निश्चित है.



कर्म में रुचि, परिणामों से विरक्ति (कर्म योग)

"आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन परिणाम की उम्मीद करने का अधिकार नहीं है." - छात्रों को परिणामों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और अपने प्रयासों के महत्व को समझना चाहिए.



आत्मा की अमरता (कृष्ण दर्शन)

आत्मा का न तो जन्म है और न ही मृत्यु. परिवर्तन ही अस्तित्व का चक्र है. जब हम इस बात को समझ लेते हैं, तो हम परीक्षा में सफलता या असफलता जैसी नश्वर चीज़ों से अत्यधिक आसक्त होने से बच जाते हैं.

अच्छी सोच शक्ति

हम अपने बारे में हर दिन जो सोचते हैं, वही हमारे व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देता है. बेहतर भविष्य के लिए केवल अच्छे विचारों को ही अपनाएँ.

ईमानदार रवैया बनाए रखें

दूसरों की अँधा-अनुकरण करने के बजाय, अपना रास्ता खुद बनाओ. किसी और की नकल करके सफल होने से बेहतर है कि आप अपने काम में असफल हो जाएँ. इससे राहु के कमज़ोर प्रभाव से बचा जा सकेगा.



अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते

सत्य और धर्म ही जीवन का सही मार्ग है. अच्छे कर्म कभी बुरे परिणाम नहीं लाते.

धर्म की विजय

जब बुराई बढ़ती है, तो अच्छाई हमेशा जीतती है. जीवन में धर्म और धार्मिकता आवश्यक हैं.



भौतिक संपत्ति का विकास करें (शुक्र और बृहस्पति)

अर्जित संपत्ति का संरक्षण और विकास करना हमारा कर्तव्य है. यह सांसारिक जीवन में सुख और समृद्धि के लिए आवश्यक है.

परम प्रभु के प्रति भक्ति

यदि कृष्ण की पूजा शुद्ध मन से की जाए तो वे किसी भी पापी को शुद्ध कर सकते हैं और शाश्वत शांति प्रदान कर सकते हैं.



इन सिद्धांतों का पालन करके, छात्र अधिक दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं.

