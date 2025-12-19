FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी? 

वृंदावन के नामी कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस द्वारा 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिए जाने के बाद से चर्चा में हैं. कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी महज 7 साल के उम्र से कथा सुना रहे हैं, वे पहले ऐसे व्यास हैं जो उपराष्ट्रपति भवन में भी भागवत कथा कर चुके हैं. आइए जानें इनके बारे में...  

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 19, 2025, 08:15 PM IST

Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी? 

Pundrik goswami education 

Know Who is Pundrik Goswami: वृंदावन के नामी कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस द्वारा 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिए जाने के बाद से चर्चा में हैं. कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी महज 7 साल के उम्र से कथा सुना रहे हैं. केवल पुंडरीक गोस्वामी ही नहीं, बल्कि उनके परिवार की पिछली 38 पीढ़ियां लगातार भगवत कथा वाचन का काम करती आ रही हैं. पुंडरीक गोस्वामी प्रमुख रूप से श्रीकृष्ण, श्रीमद्भागवतम, चैतन्य चरितामृत, राम कथा और भगवद गीता पर प्रवचन दिया करते हैं. पूरे विश्व में पुंडरीक गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव परंपरा का प्रचार में जुटे हैं...

कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी?

पुंडरीक गोस्वामी का जन्म 20 जुलाई, 1988 को वृंदावन, उत्तर प्रदेश में हुआ था, वे एक प्रसिद्ध भागवत कथावाचक हैं और अपने परिवार की 38 पीढ़ियों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही, कथा वाचन और धार्मिक ग्रंथों पर प्रवचन देना शुरू कर दिया था. वे भागवत, राम कथा, गोपीगीत के मधुर वक्ता हैं, राधारमण मंदिर के आचार्य हैं. पुंडरीक गोस्वामी पहले ऐसे व्यास हैं जो उपराष्ट्रपति भवन में भागवत कथा कर चुके हैं. पुंडरीक गोस्वामी प्रसिद्ध संत अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के पौत्र और श्रीभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के पुत्र हैं. 

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

पुंडरीक गोस्वामी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को चुना, उनकी शैली और अंदाज को लोग खूब पसंद करने लगे. बता दें कि उनकी पत्नी रेणुका गोस्वामी भी मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक के तौर पर चर्चित हैं. 

युवाओं को भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा से जोड़ने का काम

बताते चलें कि पुंडरीक गोस्वामी गोपाल क्लब और निमाई पाठशाला जैसे कार्यक्रम भी संचालित कर रहे हैं, जिससे युवाओं को भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा से जोड़ा जा रहा है. इसके अलावा पुंडरीक गोस्वामी सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं, वे वंचितों के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर, गरीब बच्चों को शिक्षा में भी मदद करते हैं.

