Numerology: बात-बात पर मुंह फुला लेते हैं इन 2 मूलांक के लोग, टशन और एटीट्यूड के पीछे छिपा होता है डर 

Numerology angry people traits: अक्सर आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग बात-बात पर अपना मुंह फूला लेते हैं. ये लोग सामने वालों की बातों का अक्सर गलत मतलब या ये कहें अपने अनुसार मतलब निकालते हैं और नाराज हो जाते हैं. आखिर इसके पीछे क्या कारण होता है? चलिए न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से समझें.

हर घर, ऑफिस या रिश्तों में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो छोटी-सी बात पर नाराज हो जाता है. कभी जवाब न मिलने पर गुस्सा, कभी सलाह देने पर ईगो हर्ट और कभी किसी की तरक्की देखकर दूरी बना लेना. बाहर से ये लोग बेहद टशन में, सख्त और एटीट्यूड वाले नजर आते हैं, लेकिन न्यूमेरोलॉजी मानती है कि इनके व्यवहार के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी असुरक्षा भी छिपी होती है.

अंक ज्योतिष के अनुसार खासतौर पर मूलांक 1 और मूलांक 8 वाले लोगों में यह स्वभाव ज्यादा देखा जाता है. इन्हें अपनी इमेज और सम्मान को लेकर बेहद संवेदनशील माना जाता है. यही वजह है कि ये लोग छोटी बातों को भी दिल और ईगो पर ले लेते हैं.

मूलांक 1 और 8 क्यों जल्दी आहत हो जाते हैं

न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है. सूर्य नेतृत्व, सम्मान और पहचान का ग्रह है. ऐसे लोग चाहते हैं कि लोग उनकी बात सुनें, उनकी मौजूदगी को महत्व दें और उन्हें नजरअंदाज न करें. जब ऐसा नहीं होता, तो इन्हें अंदर से चोट लगती है. लेकिन ये अपनी कमजोरी दिखाने की बजाय गुस्से या रूखे व्यवहार का सहारा लेते हैं.

वहीं मूलांक 8 का संबंध शनि से माना जाता है. ये लोग बाहर से मजबूत और सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील होते हैं. इन्हें अक्सर लगता है कि लोग इन्हें समझ नहीं रहे या इनके खिलाफ हैं. इसी वजह से ये जल्दी नाराज हो जाते हैं और कई बार लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं.

टशन और एटीट्यूड के पीछे छिपा होता है डर

कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसे इंसान सिर्फ घमंडी होते हैं, लेकिन न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर वक्त एटीट्यूड दिखाना भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है. ऐसे लोग डरते हैं कि अगर कोई इनके बहुत करीब आ गया, तो उनकी कमजोरियां समझ लेगा.

यही कारण है कि ये घर या ऑफिस में ऐसा माहौल बना देते हैं, जहां लोग उनसे ज्यादा बहस या बातचीत करने से बचें. इससे इन्हें एक तरह की मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनका कंट्रोल बना हुआ है. लेकिन धीरे-धीरे यही व्यवहार इन्हें अकेला भी कर देता है.

क्यों कम लोग ही बन पाते हैं इनके खास?

अंक ज्योतिष के मुताबिक ये लोग भरोसा करने में समय लेते हैं. इन्हें हर किसी से भावनात्मक जुड़ाव पसंद नहीं होता. अगर कोई इनकी आलोचना कर दे या इनकी बात काट दे, तो ये उसे लंबे समय तक याद रखते हैं. इसी वजह से इनके दोस्त या करीबी लोग बहुत कम होते हैं. ये अपने आसपास ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो इनकी बात मानें, इनकी इज्जत करें और बार-बार सवाल न करें. लेकिन रिश्तों में बराबरी न होने पर धीरे-धीरे दूरी बढ़ने लगती है.

कान के कच्चे होने से बिगड़ते हैं रिश्ते

न्यूमेरोलॉजी में यह भी माना जाता है कि ऐसे लोग कई बार दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं. अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति इनके कान भर दे, तो ये बिना पूरी सच्चाई जाने ही सामने वाले से नाराज हो सकते हैं.

ऑफिस पॉलिटिक्स, पारिवारिक विवाद या दोस्ती टूटने के पीछे कई बार यही आदत जिम्मेदार होती है. यही कारण है कि कुछ लोग इन्हें टॉक्सिक या मुश्किल स्वभाव वाला भी मानने लगते हैं. हालांकि हर व्यक्ति का स्वभाव सिर्फ मूलांक से तय नहीं होता, पर अंक ज्योतिष इसे एक बड़ी वजह जरूर मानता है.

क्या बदला जा सकता है ऐसा स्वभाव?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ऐसे लोग अपनी असुरक्षा को समझ लें और हर बात को पर्सनल लेना कम कर दें, तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं. सम्मान पाने की चाह गलत नहीं है, लेकिन हर समय खुद को साबित करने की कोशिश मानसिक तनाव बढ़ा सकती है.

छोटी-छोटी बातों पर नाराज होना धीरे-धीरे रिश्तों को कमजोर करता है. इसलिए खुद को समझना और दूसरों की बात सुनना भी उतना ही जरूरी माना जाता है जितना अपनी इज्जत की उम्मीद रखना.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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