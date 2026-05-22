Numerology: किन 3 मूलांक वालों का एटीट्यूड और ईगो होता है सबसे हाई? खुन्नस में अक्सर गंवा देते हैं सफलता, पैसा और सम्मान

These Birth Dates Ego Becomes Greatest Enemy: कुछ लोग मेहनत और टैलेंट होने के बावजूद जिंदगी में बार-बार रिश्ते, पैसा और सफलता खो बैठते हैं. न्यूमरोलॉजी में 3 ऐसे मूलांक बताए जाते हैं, जिनका हाई ईगो और गुस्सा कई बार उनके लिए ही सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है.

इन मूलांक वालों का एटीट्यूड पड़ सकता है भारी, करियर और रिश्तों में बढ़ने लगती है परेशानी (फोटो एआई)

हर इंसान में थोड़ा बहुत आत्मसम्मान होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ईगो ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है. ये लोग छोटी-छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं और कई बार सही इंसान को भी अपना विरोधी मान बैठते हैं. खास बात ये है कि इसका असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं, बल्कि नौकरी, बिजनेस और पैसों तक पर पड़ने लगता है.

न्यूमरोलॉजी में कुछ मूलांक ऐसे माने जाते हैं जिनमें आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यही आत्मविश्वास कई बार ओवर ईगो में बदल जाता है. ऐसे लोग दूसरों की बात जल्दी सुनते नहीं और बहकावे में आकर फैसले भी ले लेते हैं. यही वजह है कि कई बार सफलता उनके हाथ आते-आते निकल जाती है.

मूलांक 1 वालों में होती है खुद को सही साबित करने की आदत

न्यूमरोलॉजी के अनुसार जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 माना जाता है. ये लोग नेचुरल लीडर माने जाते हैं और हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं. लेकिन इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ये अपनी बात को ही अंतिम सच मानने लगते हैं.

ऑफिस हो या परिवार, अगर कोई इनकी राय से अलग बात करे तो इन्हें जल्दी बुरा लग जाता है. कई बार ये लोग सामने वाले की नीयत पर भी शक करने लगते हैं. यही वजह है कि इनके आसपास लोग खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते. धीरे-धीरे रिश्तों में दूरी बनने लगती है और करियर में भी टीम सपोर्ट कम हो जाता है.

मूलांक 4 वाले जल्दी चिढ़ जाते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं खुन्नस

जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 माना जाता है. ये लोग मेहनती होते हैं, लेकिन इनके स्वभाव में जिद और नाराजगी जल्दी आ जाती है. अगर कोई इन्हें इग्नोर कर दे या इनकी तारीफ न करे, तो ये बात लंबे समय तक इनके मन में बैठ जाती है.

दिलचस्प बात ये है कि ऐसे लोग अक्सर उन्हीं लोगों के साथ सहज रहते हैं जो इनके हिसाब से चलें. बाकी लोगों से दूरी बना लेते हैं. कई बार ये दूसरों की तरक्की देखकर भी असहज महसूस करने लगते हैं. इसका असर इनके सोशल सर्कल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों पर पड़ता है.

मूलांक 8 वाले चुपचाप रखते हैं गुस्सा, लेकिन रिश्तों में बढ़ जाती है दूरी

मूलांक 8 वाले चुपचाप रखते हैं गुस्सा, लेकिन रिश्तों में बढ़ जाती है दूरी

जिन लोगों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 माना जाता है. ये लोग मेहनती और महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अलग तरह का ईगो देखा जाता है. ये हर बात खुलकर नहीं बोलते, बल्कि मन में दबाकर रखते हैं. अगर कोई इन्हें नजरअंदाज करे या इनकी कद्र न करे, तो ये धीरे-धीरे उस इंसान से दूरी बना लेते हैं.

कई बार मूलांक 8 वाले अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करते, इसलिए लोग इन्हें घमंडी या रूखा समझने लगते हैं. सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब ये लोग सलाह सुनना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपनी सोच को सही मानने लगते हैं. ऐसे में करियर, दोस्ती और रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं.

न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मूलांक 8 वालों का गुस्सा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब इन्हें चोट पहुंचती है तो ये लंबे समय तक नाराज रह सकते हैं. यही वजह है कि कई बार ये लोग अच्छे मौके और मजबूत रिश्ते दोनों खो देते हैं.

रिश्तों और पैसों पर भी पड़ता है असर

ईगो सिर्फ व्यवहार की समस्या नहीं है. इसका सीधा असर इंसान की कमाई, नेटवर्क और मौके पर भी पड़ता है. आज के समय में ज्यादातर काम टीमवर्क और कनेक्शन पर टिके हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति हर बात पर नाराज हो जाए या लोगों से तालमेल न बैठा पाए, तो धीरे-धीरे अच्छे मौके उससे दूर होने लगते हैं.

कई करियर एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता. व्यवहार और लोगों के साथ काम करने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है. यही वजह है कि कई बार कम प्रतिभाशाली लोग भी आगे निकल जाते हैं, जबकि ईगो में रहने वाले लोग पीछे रह जाते हैं.

हर आत्मसम्मान ईगो नहीं होता

न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आत्मसम्मान और ईगो में बड़ा फर्क होता है. आत्मसम्मान इंसान को मजबूत बनाता है, जबकि जरूरत से ज्यादा ईगो उसे अकेला कर देता है. अगर कोई व्यक्ति हर आलोचना को हमला समझने लगे, तो उसका मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है.

आज की लाइफस्टाइल में जहां रिश्ते और नेटवर्किंग दोनों जरूरी हैं, वहां सिर्फ अपनी बात मनवाने की आदत नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए समय रहते अपने व्यवहार को समझना और संतुलन बनाना बेहद जरूरी माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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