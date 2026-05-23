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भारत में किस मंदिर में सबसे अधिक गोल्ड है? यहां रोज इतना सोना होता है दान कि सुनकर हैरान रह जाएंगे

भारत में सोने को सिर्फ धन नहीं, बल्कि आस्था और शुभता का प्रतीक माना जाता है. सदियों से भक्त देवी-देवताओं को सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करते आ रहे हैं. यही वजह है कि देश के कई प्रसिद्ध मंदिर आज अपने विशाल खजाने और स्वर्ण भंडार के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 23, 2026, 07:39 AM IST

भारत में किस मंदिर में सबसे अधिक गोल्ड है? यहां रोज इतना सोना होता है दान कि सुनकर हैरान रह जाएंगे

भारत का वो मंदिर जहां रखा है हजारों टन सोना

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भारत में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं हैं, बल्कि आस्था, इतिहास और अपार संपत्ति का भी केंद्र माने जाते हैं. देश के कई बड़े मंदिरों में इतना सोना और खजाना मौजूद है कि उनकी तुलना छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से तक की जाती है. खास बात ये है कि ये संपत्ति किसी कारोबारी निवेश से नहीं, बल्कि भक्तों की श्रद्धा और सदियों पुराने दान से बनी है. यही वजह है कि भारत के कुछ मंदिर दुनिया के सबसे समृद्ध धार्मिक स्थलों में गिने जाते हैं.

क्यों मंदिरों में इतना सोना जमा होता गया?

भारतीय परंपरा में सोने को सिर्फ गहना नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. सदियों से लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर मंदिरों में सोना, चांदी, नकदी और कीमती वस्तुएं दान करते रहे हैं.

कई परिवारों में आज भी यह मान्यता है कि शुभ अवसरों पर भगवान को सोना अर्पित करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है. यही कारण है कि देश के बड़े मंदिरों में समय के साथ विशाल खजाने जमा होते गए. दिलचस्प पहलू यह है कि इन मंदिरों की संपत्ति केवल तिजोरियों तक सीमित नहीं होती. कई मंदिरों के पास जमीन, दान फंड, निवेश और बड़े पैमाने पर चढ़ावे की व्यवस्था भी होती है.

भारत का सबसे धनी मंदिर कौन-सा माना जाता है?

केरल में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को भारत का सबसे धनी मंदिर माना जाता है. इस मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में तब हुई थी, जब इसके कुछ गुप्त तहखानों से बेहद कीमती खजाने की जानकारी सामने आई थी.

अनुमान लगाए जाते हैं कि मंदिर में मौजूद संपत्ति का मूल्य लाखों करोड़ रुपये तक हो सकता है. यहां सोने के आभूषण, प्राचीन सिक्के, मूर्तियां और ऐतिहासिक धरोहरें सुरक्षित रखी गई हैं. यही कारण है कि यह मंदिर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जाता है.

तिरुपति मंदिर में रोज क्यों होता है सोने का दान?

आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति मंदिर देश के सबसे ज्यादा दान पाने वाले मंदिरों में शामिल है. यहां हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में नकदी, सोना और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाते हैं.

कई भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर सोने के आभूषण दान करते हैं. यही वजह है कि मंदिर का स्वर्ण भंडार लगातार बढ़ता रहता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार का भी बड़ा स्रोत है. होटल, परिवहन, प्रसाद और पर्यटन से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है.

ये मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, वास्तुकला की भी मिसाल हैं

तमिलनाडु के लक्ष्मी नारायणी स्वर्ण मंदिर की पहचान इसकी स्वर्ण परतों से ढकी भव्य संरचना के कारण होती है. कहा जाता है कि मंदिर की वास्तुकला में बड़ी मात्रा में सोने का इस्तेमाल किया गया है.

वहीं महाराष्ट्र का शिरडी साई बाबा मंदिर भी देश के सबसे समृद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. यहां हर साल करोड़ों रुपये का दान आता है और भक्त सोने के मुकुट, हार और अन्य कीमती वस्तुएं चढ़ाते हैं. पंजाब का हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, अपनी सुनहरी चमक और सेवा परंपरा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है.

मंदिरों की संपत्ति सिर्फ खजाना नहीं, बड़ी जिम्मेदारी भी है

विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिरों की विशाल संपत्ति केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है. कई बड़े मंदिर शिक्षा, भोजन, अस्पताल और धर्मार्थ कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं.

यानी इन मंदिरों का असर सिर्फ धार्मिक जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लाखों लोगों के रोजगार, पर्यटन और स्थानीय व्यापार पर भी पड़ता है. भारत के ये मंदिर इस बात का उदाहरण हैं कि यहां आस्था और धन का रिश्ता केवल भव्यता तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है.  

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