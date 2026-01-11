FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?

Ramlala ki puja kaun se pandit karte hain: क्या आपको पता है कि अयोध्या राम मंदिर की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं? और क्यों ये ही संप्रदाय रामलला की पूजा कर सकता है, चलिए डिटेल में समझते हैं

ऋतु सिंह

Updated : Jan 11, 2026, 11:56 AM IST

अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?

Which sect of priests worship only in Ayodhya

What is the Ramanandi sect?: अयोध्या के राम मंदिर में पूजा-पाठ करते आपने एक नहीं कई पुजारियों को देखा होगा लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हर मंदिर या भगवान की पूजा का अधिकार कुछ खास पंथ के पुजारियों को ही होता है. जैसे केदारनाथ की पूजा केवल कर्नाटक के वीरशैव समुदाय (लिंगायत) ही करते हैं. उसी तरह राम मंदिर की पूजा एक खास संप्रदाय के पुजारी ही करते हैं. ये पुजारी किस पंथ से होते हैं और क्यों इन्हें ही ये अधिकार मिला है, इन सब से जुड़ी कई जानकारी आपको यहां दे रहे हैं.

Which sect of priests worship only in Ayodhya
 
1 रामलला की की पूजा कौन सा पुरोहित संप्रदाय करता है?

अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की पूजा का अधिकार रामानंदी पुरोहित संप्रदाय को मिला है. ऐसा नहीं है कि जब अयोध्या का राम मंदिर बना तभी इस संप्रदाय को रामलला की पूजा का अधिकार मिला था बल्कि सदियों से या ये कहें हमेशा से यही संप्रदाय रामलला की पूजा करता आ रहा है. 

Which sect of priests worship only in Ayodhya

2 - इस संप्रदाय के ईष्टदेव हैं रामलला

रामानंदी संप्रदाय के लोग श्री राम को अपने संप्रदाय का मुख्य देवता या ईष्ट मानते हैं. इनके कुल में रामलला की पूजा बचपन से ही होती है. राम लला की सेवा ही इनका धर्म और कर्म माना गया है इसलिए ये संप्रदाय ही रामलला की पूजा का विशेष अधिकार पाया है.  

Which sect of priests worship only in Ayodhya

3- रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की?

इस संप्रदाय के अनुयायियों को "रामानंदी" या "वैरागी" कहा जाता है. इतिहासकारों के अनुसार, रामानंदी संप्रदाय की स्थापना जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य ने की थी. यह संप्रदाय वैरागी संप्रदाय के चार प्राचीन संप्रदायों में से एक है. रामानंदी संप्रदाय को वैरागी, रामावत और श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है. काशी के पंचगंगा घाट पर रामानंदी संप्रदाय का एक प्राचीन मठ भी है, जो उनका मुख्य केंद्र है. रामानंदी संप्रदाय का मुख्य मंत्र "ॐ रामाय नमः" है. इस संप्रदाय से जुड़े संत, पुजारी और भिक्षु शुक्लश्री, बिंदुश्री और रक्तश्री तिलक लगाते हैं. इस तिलक से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वे रामानंदी संप्रदाय से संबंधित हैं.

Which sect of priests worship only in Ayodhya
 
4-अयोध्या में रामानंदी संप्रदाय का महत्व

अयोध्या में राम प्रतिमा के प्रकट होने के बाद से ही रामानंदी संप्रदाय के संत, भिक्षु और पुजारी इस प्रतिमा की पूजा करते आ रहे हैं . वर्तमान राम मंदिर के निर्माण से पहले भी रामानंदी संप्रदाय यहां राम की पूजा करता था. तब से यह परंपरा आज तक जारी है. रामानंदी संप्रदाय अयोध्या शहर का एक प्रमुख संप्रदाय है. रामानंदी संप्रदाय गुरुकुल भी चलाता है, जहां बच्चों को वैदिक ज्ञान दिया जाता है.

Which sect of priests worship only in Ayodhya

5- सबसे प्राचीन संप्रदाय है ये

रामानंदी संप्रदाय भारत के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े वैष्णव संप्रदायों में से एक है. इस संप्रदाय के भिक्षु, ऋषि और तपस्वी अयोध्या में राम प्रतिमा के प्रकट होने के बाद से ही इसकी पूजा करते आ रहे हैं. इसी प्रकार, वे स्वयं नए राम मंदिर में भी पूजा करते हैं.

डिस्क्लेमर- इनमें कुछ तस्वीरे एआई जेनरेटेड है.

डिस्क्लेमर- इनमें कुछ तस्वीरे एआई जेनरेटेड है.


 

