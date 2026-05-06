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किस पौधे में अगर फूल आ गए तो तिजोरियों में भरने लगता है पैसा? लेकिन सही दिशा जानना है जरूरी

Money-Giving Plant-कई बार कितनी भी मेहनत से पैसे बचा लें वो टिकते नहीं हैं, लेकिन वास्तु का एक छोटा सा उपाय आपके घर में तिजोरियों में पैसा भरने का काम कर सकता है. बस आपको एक छोटा सा पौधा घर में लगाना है और इस पौधे में फूल आते ही घर में की तिजोरियां भी ओवरफ्लो करने लगेंगी. 

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ऋतु सिंह

Updated : May 06, 2026, 11:33 AM IST

किस पौधे में अगर फूल आ गए तो तिजोरियों में भरने लगता है पैसा? लेकिन सही दिशा जानना है जरूरी

This plant will bring a shower of money into your home once it blooms. (Photo AI)

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क्या कभी ऐसा लगा कि मेहनत के बावजूद घर में सुख-शांति नहीं टिकती? या छोटी-छोटी समस्याएं लगातार जीवन को घेरती रहती हैं जिससे पैसा घर में रुकता ही नहीं है? अगर ये समस्याएं आपको परेशान करती हैं तो आपको भगवान शंकर से जुड़ा एक पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए. वास्तु  में इसे पैसे खींचने वाला पौधा माना गया है. कहते हैं इस पौधे में फूल आने लगें तो ये आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी. 

भगवान शिव से जुड़ा है यह फूल, क्यों माना जाता है खास?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ‘अखंड’ या ‘आक’ का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है. ग्रामीण इलाकों में यह पौधा आसानी से मिल जाता है, लेकिन शहरों में अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है. मान्यता है कि इस फूल में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता होती है. यही कारण है कि इसे केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं के समाधान के रूप में भी देखा जाता है. आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि बिना बड़े खर्च के भी घर में आध्यात्मिक संतुलन बनाया जा सकता है.

रोग और मानसिक तनाव से राहत का दावा

जिन लोगों को लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या मानसिक तनाव बना रहता है, उनके लिए यह उपाय बताया जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद आक के 11 फूल अर्पित करें. मान्यता है कि इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन को स्थिरता मिलती है. हालांकि इसे चिकित्सा का विकल्प नहीं माना जा सकता, लेकिन आस्था के स्तर पर यह लोगों को मानसिक सुकून जरूर देता है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी है.

आक (अखंड) का पौधा किस दिशा में लगाएं?

1. उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) – सबसे शुभ

इसे सबसे पवित्र दिशा माना जाता है और यहां आक लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति बढ़ती है. पूजा-स्थान के पास हो तो और अच्छा माना जाएगा. 

2. पूर्व दिशा में आध्यात्मिक लाभ के लिए

सूर्य की दिशा होने से यह ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है. रोज़ सुबह की धूप मिलने से पौधा भी अच्छा रहता है. 

 3. पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं  

अगर जगह की कमी हो तो यहां लगा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि पौधा सूखा या मुरझाया न हो

कुंडली और किस्मत से जोड़कर देखे जाते हैं उपाय

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इस फूल को खास माना गया है. यदि किसी की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो, तो बुधवार को गणेश जी को आक के फूल चढ़ाने की सलाह दी जाती है. वहीं, जीवन में रुकावटें या बार-बार असफलता मिल रही हो तो मंगलवार को हनुमान जी को यह फूल अर्पित करने की परंपरा बताई गई है. आम पाठक के लिए इसका अर्थ यह है कि लोग अपनी समस्याओं को केवल भाग्य नहीं, बल्कि आस्था और सकारात्मक सोच से भी संतुलित करने की कोशिश करते हैं.

घर में पौधा लगाने से क्या बदल सकता है?

वास्तु मान्यताओं में कहा जाता है कि यदि घर के आंगन या किसी खुले स्थान पर सफेद आक का पौधा लगाया जाए, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है. यह विचार वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह घर के माहौल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. जब घर में हरियाली और देखभाल का भाव होता है, तो परिवार के सदस्यों के बीच भी सकारात्मकता बढ़ती है.

धन और समृद्धि से जुड़ी मान्यता

कुछ परंपराओं में आक के फल से निकलने वाली रुई का उपयोग दीपक बनाने में किया जाता है, जिसे मां लक्ष्मी के सामने जलाने की मान्यता है. इसे धन वृद्धि से जोड़ा जाता है. असल में, यह आस्था और अनुशासन का एक रूप भी हो सकता है, क्योंकि नियमित पूजा और ध्यान व्यक्ति को आर्थिक फैसलों में भी अधिक सजग बनाते हैं.

ये उपाय प्रकृति से भी जोड़ते हैं

इन सभी मान्यताओं के पीछे एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि ये उपाय लोगों को प्रकृति से जोड़ते हैं. आज के शहरी जीवन में जहां तनाव, अकेलापन और अनिश्चितता बढ़ रही है, ऐसे छोटे-छोटे धार्मिक या प्रकृति आधारित अभ्यास मानसिक स्थिरता देने का काम करते हैं. यानी असली बदलाव सिर्फ फूल से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी नियमितता, विश्वास और सकारात्मक सोच से आता है.

आक का फूल भले ही एक साधारण पौधा हो, लेकिन आस्था और परंपरा में इसे खास स्थान दिया गया है. अगर आप इसे अपनाते हैं, तो इसे एक पूरक उपाय की तरह देखें जो मानसिक शांति और सकारात्मक माहौल बनाने में मदद कर सकता है. जीवन में बड़े बदलाव अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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