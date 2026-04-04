3 राज्यों के चुनावों में किसका रहेगा दबदबा? ग्रहों की चाल बता रही कई मोर्चों पर पलटेगा पासा  

ज्योतिष और राजनीतिक विश्लेषक दोनों मानते हैं कि Tamil Nadu, West Bengal और Kerala के चुनाव 2026–27 की देश की आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं. लेकिन ग्रहों की चाल मतदान से पहले कई घटनाओं और फैसलों को प्रभावित कर सकती है, जिससे बाज़ी पलटने की संभावना भी बनी रहेगी.

Planetary Play in the Elections of Three States-Set to Turn the Tables on Many Fronts Photo Credit: AI

अप्रैल आते ही तीन बड़े राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावी हलचल तेज हो गई है. लेकिन इस बार सिर्फ राजनीति नहीं, ग्रहों की चाल भी चर्चा में है. सवाल ये है कि क्या चुनावी नतीजे आपकी नौकरी, महंगाई और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देंगे? या यथास्थिति बनी रहेगी. हर राज्य की दिशा और दशा पर ग्रहों का क्या संकेत मिल रहा है चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से समझते हैं.

ग्रहों का संकेत: बदलाव, टकराव और अचानक फैसले

अप्रैल में मंगल का मेष राशि में प्रवेश और शुक्र- प्लूटो टकराव एक अस्थिर माहौल बना रहा है.

ज्योतिष के अनुसार इसका मतलब है कि इस बीच नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी होगी और अचानक फैसले से पुराने समीकरण टूट सकते हैं. वहीं विपरीत पदग्राही (एंटी-इन्कम्बेंसी -anti-incumbency) से सत्ता के खिलाफ लहर बढ़ सकता है. आसान शब्दों में कहें तो तीनों राज्यों में इस बार चुनाव में सीधा मुकाबला नहीं होगा, बल्कि उलटफेर वाला गेम हावी होगा.



किस राज्य में किसका पलड़ा भारी?

तमिलनाडु: सत्ता को चुनौती- ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यहां सत्ता पक्ष को कड़ी टक्कर मिलने के संकेत मिल रहे हैं. मंगल की स्थिति बताती है कि युवाओं और रोजगार मुद्दों पर वोटिंग प्रभावित होगी. अगर बदलाव हुआ तो नई योजनाएं और जॉब स्कीम्स आ सकती हैं और पुरानी का लटकना तय है.

पश्चिम बंगाल: कांटे की टक्कर- शुक्र और प्लूटो का प्रभाव पश्चिम बंगाल में गहरा होगा. यहां रिश्तों और गठबंधन में दरार की संभावना है और चुनाव आखिरी समय तक अनिश्चित रह सकता है. इसका असर लोकल बिजनेस और छोटे व्यापारियों के लिए पॉलिसी बदलाव संभव है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता से महंगाई पर भी पड़ेगा.

केरल: स्थिरता बनाम बदलाव- यहां ग्रह संकेत देते हैं करीबी मुकाबला लेकिन स्थिरता की चाहत में जनता रिस्क लेने के मूड में नहीं दिखेगी. जिसके चलते हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम्स में continuity रह सकती है.

क्यों आपको फर्क पड़ना चाहिए?

ये सिर्फ चुनाव नहीं हैं, इनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है इसलिए आपको वोटिंग सोच समझ कर करनी होगी. सरकार बदली तो टैक्स और सब्सिडी बदल सकती है और नई सरकार नई भर्तियां या स्किल स्कीम्स ला सकती है. वहीं बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट की कीमतें बदल सकती हैं.

इन तीन राज्यों की कुल आबादी 20 करोड़+ है

यहां के चुनावी फैसले राष्ट्रीय राजनीति और बाजार (stock market sentiment) को भी प्रभावित करते हैं. इसलिये ये चुनाव सिर्फ वोट नहीं, भविष्य का फैसला भी करेगा. इस बार सिर्फ “कौन जीतेगा” से ज्यादा बड़ा सवाल है- आपकी जिंदगी कितनी बदलेगी? ग्रहों के हिसाब से ये चुनाव सप्राइज और बदलाव लेकर आ सकते हैं. लेकिन असली असर तब दिखेगा, जब नई नीतियां आपकी जेब और करियर को छुएंगी.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. ग्रहों के व्यक्तिगत कुंडली में बैठने से कई बार प्रभाव और परिणाम बदल भी जाता है.

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