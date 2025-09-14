Mahabharata Katha: महाभारत युद्ध का कारण बने शकुनि की हत्या किसने की थी? उनके लिए मंदिर क्यों बनाया गया?

क्या आपको पता है कि महाभारत होने का मुख्य जिम्मेदार शकुनि की मौत कैसे हुई थी? और इतने धूर्त-पापी का मंदिर क्यों बना है और ये कहां है. चलिए महाभारत के इस कुटिल किरदार के बारे में विस्तार से जानते हैं.

शकुनि ने अपने पिता और भाइयों की हत्या करने वाले कौरवों का बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध का नींव रखा था. अंततः उसे वह हासिल हुआ जो वह चाहता था. शकुनि कोई और नहीं, बल्कि महाभारत में गांधारी का छोटा भाई था और कौरवों का मामा था. गांधार नरेश का बेटा शकुनि कौरवों का दुश्मन गांधारी के विवाह के साथ ही बन गया था.

क्यों शकुनि और उसके परिवार को मिली थी सजा

इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि जब गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी से पहले गांधारी की शादी एक बकरे से कराई गई थी और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई क्योंकि गांधारी मंगली थीं और ऐसा परिवार ने अपने दामाद के जीवन की रक्षा के लिए किया था. इस तरह धृतराष्ट्र गांधारी के दूसरे पति थे. लेकिन ये बात पितामह को जब बाद में पता चली तो उन्होंने गांधार नरेश को सपरिवार हस्तिनापुर बुलाया और जेल में डाल दिया था.

पिता की हड्डियों से बनाया था पासा

शकुनि समेत उसके पिता और भाइयों को कालकोठरी में कैद कर दिया और उन्हें दिन में केवल एक निवाला खाने को दिया. शकुनि के पिता ने तब तय किया कि ऐसे तो सभी मर जाएंगे इसलिए सारा खाना केवल शकुनि को दिया जाए क्योंकि वो बाकि के भाइयों में ज्यादा चालाक था. ताकि शकुनि जिंदा रहे तो वह पूरे गांधार के साथ हुए इस अन्याय का बदला कौरवों से ले सकेगा. और यही सोच सभी ने शकुनि को अपना भोजन देने शुरु कर दिया और धीरे- धीरे परिवार के लोग मरते गए .शकुनि ने अपने पिता की हड्डियों से पासे बनाए थे. इसीलिए पासे शकुनि की हर बात मानते थे. अंततः वह दुर्योधन के साथ मिल गया और उसे बुरे विचार सिखाए.

शकुनि की मृत्यु कैसे हुई थी

कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण शकुनि की कुटिलता थी. उसने पांडवों के हाथों कौरवों का पूर्ण विनाश कर दिया. उसका बदला पूरा हुआ. शकुनि ने भी उस कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था. उस युद्ध में, कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बने शकुनि को पांडव भाइयों नकुल और सहदेव ने मार डाला. इस प्रकार मरा हुआ शकुनि स्वर्ग गया. कोई संदेह कर सकता है कि इतने पाप करने वाला व्यक्ति स्वर्ग कैसे गया. उस कुरुक्षेत्र युद्ध में स्वयं भगवान विष्णु श्रीकृष्ण के रूप में उपस्थित थे. इसीलिए उस युद्धभूमि में मारे गए सभी लोग स्वर्ग गए.

शकुनि मंदिर कहां है?

महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शकुनि को समर्पित एक मंदिर भी है. यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित है. इसका नाम पवित्रेश्वरम् है. इसे शकुनि मंदिर भी कहा जाता है. पास ही दुर्योधन का भी एक मंदिर है. केरल की गुरुवर जनजाति का मानना ​​है कि शकुनि में भी शांतिप्रिय गुण थे. इसीलिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था. इसके रखरखाव का सारा ध्यान भी वही जनजाति रखती है. इस मंदिर में सिंहासन पर विराजमान शकुनि की मूर्ति स्थापित है.

नहीं होती लेकिन पूजा

इस मंदिर में शकुनि की पूजा नहीं होती. कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान शकुनि सौ कौरवों के साथ पूरे देश का भ्रमण करते हुए केरल के इस क्षेत्र में आए थे. यह भी कहा जाता है कि कौरवों ने अपने अस्त्र-शस्त्र इसी क्षेत्र में रखे थे. इसीलिए कहा जाता है कि इस मंदिर के इस क्षेत्र में शकुनि, दुर्योधन और अन्य कौरवों के मंदिर हैं. शकुनि शिव के भक्त भी था.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

