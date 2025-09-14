Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, एक्टर समर्थ जुरेल ने दी हेल्थ अपडेट, कहा- टोनी स्टार्क जल्दी ठीक हो जाओ

Mangal Gochar: मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

IB ACIO Admit Card 2025: गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Mouth Ulcer Remedies: मुंह के छालों से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये उपाय, इन चीजों को खाने से मिलेगा आराम

EPFO Rules on Interest: क्या नौकरी छूटने के बाद भी PF Account में मिलेगा ब्याज? जानिए ईपीएफओ के नियम

Mahabharata Katha: महाभारत युद्ध का कारण बने शकुनि की हत्या किसने की थी? उनके लिए मंदिर क्यों बनाया गया?

Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

लंदन में क्यों हो रहा Anti Immigration Protest? सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी, जानें वजह

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

टाॅप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स: समाज को नई दिशा देने वाले भारतीयों का होगा 16 सितंबर को सम्मान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, एक्टर समर्थ जुरेल ने दी हेल्थ अपडेट, कहा- टोनी स्टार्क जल्दी ठीक हो जाओ

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, एक्टर समर्थ जुरेल ने दी हेल्थ अपडेट, कहा- टोनी स्टार्क जल्दी ठीक हो जाओ

Mangal Gochar: मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

IB ACIO Admit Card 2025: गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

Homeधर्म

धर्म

Mahabharata Katha: महाभारत युद्ध का कारण बने शकुनि की हत्या किसने की थी? उनके लिए मंदिर क्यों बनाया गया?

क्या आपको पता है कि महाभारत होने का मुख्य जिम्मेदार शकुनि की मौत कैसे हुई थी? और इतने धूर्त-पापी का मंदिर क्यों बना है और ये कहां है. चलिए महाभारत के इस कुटिल किरदार के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 14, 2025, 01:44 PM IST

Mahabharata Katha: महाभारत युद्ध का कारण बने शकुनि की हत्या किसने की थी? उनके लिए मंदिर क्यों बनाया गया?

 महाभारत युद्ध का कारण बने शकुनि की हत्या किसने की थी?  

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

शकुनि ने अपने पिता और भाइयों की हत्या करने वाले कौरवों का बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध का नींव रखा था. अंततः उसे वह हासिल हुआ जो वह चाहता था. शकुनि कोई और नहीं, बल्कि महाभारत में गांधारी का छोटा भाई था और कौरवों का मामा था. गांधार नरेश का बेटा शकुनि कौरवों का दुश्मन गांधारी के विवाह के साथ ही बन गया था. 

क्यों शकुनि और उसके परिवार को मिली थी सजा

इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि जब गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी से पहले गांधारी की शादी एक बकरे से कराई गई थी और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई क्योंकि गांधारी मंगली थीं और ऐसा परिवार ने अपने दामाद के जीवन की रक्षा के लिए किया था. इस तरह धृतराष्ट्र गांधारी के दूसरे पति थे. लेकिन ये बात पितामह को जब बाद में पता चली तो उन्होंने गांधार नरेश को सपरिवार हस्तिनापुर बुलाया और जेल में डाल दिया था.    

पिता की हड्डियों से बनाया था पासा

शकुनि समेत उसके पिता और भाइयों को कालकोठरी में कैद कर दिया और उन्हें दिन में केवल एक निवाला खाने को दिया. शकुनि के पिता ने तब तय किया कि ऐसे तो सभी मर जाएंगे इसलिए सारा खाना केवल शकुनि को दिया जाए क्योंकि वो बाकि के भाइयों में ज्यादा चालाक था. ताकि शकुनि जिंदा रहे तो वह पूरे गांधार के साथ हुए इस अन्याय का बदला कौरवों से ले सकेगा. और यही सोच सभी ने शकुनि को अपना भोजन देने शुरु कर दिया और धीरे- धीरे परिवार के लोग मरते गए .शकुनि ने अपने पिता की हड्डियों से पासे बनाए थे. इसीलिए पासे शकुनि की हर बात मानते थे. अंततः वह दुर्योधन के साथ मिल गया और उसे बुरे विचार सिखाए.

शकुनि की मृत्यु कैसे हुई थी

कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण शकुनि की कुटिलता थी. उसने पांडवों के हाथों कौरवों का पूर्ण विनाश कर दिया. उसका बदला पूरा हुआ. शकुनि ने भी उस कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था. उस युद्ध में, कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बने शकुनि को पांडव भाइयों नकुल और सहदेव ने मार डाला. इस प्रकार मरा हुआ शकुनि स्वर्ग गया. कोई संदेह कर सकता है कि इतने पाप करने वाला व्यक्ति स्वर्ग कैसे गया. उस कुरुक्षेत्र युद्ध में स्वयं भगवान विष्णु श्रीकृष्ण के रूप में उपस्थित थे. इसीलिए उस युद्धभूमि में मारे गए सभी लोग स्वर्ग गए.

शकुनि मंदिर कहां है?
महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शकुनि को समर्पित एक मंदिर भी है. यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित है. इसका नाम पवित्रेश्वरम् है. इसे शकुनि मंदिर भी कहा जाता है. पास ही दुर्योधन का भी एक मंदिर है. केरल की गुरुवर जनजाति का मानना ​​है कि शकुनि में भी शांतिप्रिय गुण थे. इसीलिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था. इसके रखरखाव का सारा ध्यान भी वही जनजाति रखती है. इस मंदिर में सिंहासन पर विराजमान शकुनि की मूर्ति स्थापित है.

नहीं होती लेकिन पूजा

इस मंदिर में शकुनि की पूजा नहीं होती. कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान शकुनि सौ कौरवों के साथ पूरे देश का भ्रमण करते हुए केरल के इस क्षेत्र में आए थे. यह भी कहा जाता है कि कौरवों ने अपने अस्त्र-शस्त्र इसी क्षेत्र में रखे थे. इसीलिए कहा जाता है कि इस मंदिर के इस क्षेत्र में शकुनि, दुर्योधन और अन्य कौरवों के मंदिर हैं. शकुनि शिव के भक्त भी था.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत
ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत
कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?
किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?
कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल
कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल
कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE