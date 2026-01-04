FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?

लड़कियों को किस पैर पर काला धागा बांधना चाहिए? क्या आप जानती हैं कि इसे किस दिन बांधना चाहिए? और अगर आपने यह गलती की, तो आप खतरे में पड़ सकती हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 04, 2026, 02:55 PM IST

Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?

Which leg should girls tie a black thread on

आज की बदलती जीवनशैली में कई परंपराएं धीरे-धीरे फैशन बन रही हैं. विशेष रूप से, पैर पर काला धागा बांधना अब केवल ज्योतिषीय उपाय ही नहीं, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट भी बन गया है. लेकिन जैसा कि बड़े-बुजुर्ग और ज्योतिषी कहते हैं, बिना जानकारी के, गलत तरीके से या गलत पैर पर काला धागा बांधना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. तो, लड़कियों और महिलाओं को किस पैर पर काला धागा बांधना चाहिए? किस दिन बांधना चाहिए? और उन्हें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानें.
 
काले धागे का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष के अनुसार, काला रंग शनि ग्रह का प्रतीक है. ऐसा माना जाता है कि शनि के प्रभाव से जीवन में विलंब, बाधाएं, मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं. ज्योतिष इन नकारात्मक प्रभावों से बचाव के लिए कुछ सरल उपाय सुझाता है. इनमें से एक उपाय है शरीर के किसी विशेष भाग पर काला धागा बांधना. इसे बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ प्रभावों से बचाने वाली ढाल के रूप में देखा जाता है.
 
लड़कियों को किस पैर पर काला धागा बांधना चाहिए?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, लड़कियों और महिलाओं के लिए बाएं पैर पर काला धागा बांधना बेहतर होता है. बायां हिस्सा चंद्रमा और मन से संबंधित माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि बाएं पैर पर काला धागा बांधने से मानसिक बेचैनी, भय, अनावश्यक चिंताएं और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम होता है. यह उपाय विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए कारगर है जो बुरी नजर या लगातार बाधाओं का सामना कर रही हैं.
 
काला धागा किस दिन बांधना चाहिए?

शनिवार को काला धागा बांधने का सबसे शुभ दिन माना जाता है. शनिवार शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं. ज्योतिषियों का सुझाव है कि शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद शनि मंदिर जाएं, तेल चढ़ाएं, मन ही मन प्रार्थना करें और फिर बाएं पैर पर काला धागा बांधें.
 
काला धागा बांधते समय इन नियमों का पालन करें:

काले धागे को बहुत कसकर न बांधें. ऐसा माना जाता है कि इससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है. इसी प्रकार, इसे बहुत ढीला भी न बांधें. धागे को इस प्रकार बांधें कि वह पैर पर आराम से फिट हो जाए, लेकिन ठीक से. धागा बांधते समय मन में कोई नकारात्मक विचार न रखें. इसे शांत मन से और अच्छे कर्मों की भावना से बांधना महत्वपूर्ण है.
 
काले धागे का उपयोग किन समस्याओं में फायदेमंद है?

ज्योतिष के अनुसार, नौकरी में लगातार रुकावटें, व्यापार में हानि, आर्थिक परेशानियां, विवाह में देरी, वैवाहिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं और अनावश्यक भय जैसी समस्याओं में काला धागा धारण करना लाभकारी होता है. ऐसा माना जाता है कि यदि कुंडली में शनि या राहु-केतु कमजोर स्थिति में हों, तो यह उपाय कुछ हद तक मन की शांति प्रदान करता है.
 
इन गलतियों के खतरे

ऐसा कहा जाता है कि फैशन के लिए काला धागा बांधना ज्योतिषीय दृष्टि से उचित नहीं है. बिना किसी कारण या आस्था के इसे बांधने से मानसिक भ्रम हो सकता है. साथ ही, यदि काला धागा फट जाए या खो जाए, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए और शनिवार को नया धागा बांधना चाहिए. फटे या पुराने धागे को पहने रहना अशुभ माना जाता है.
 
फैशन और आस्था में अंतर

आजकल की युवतियाँ काले धागे को आभूषण के रूप में पहन रही हैं. लेकिन ज्योतिष में, यह एक आध्यात्मिक उपाय है. इसके पीछे आस्था, भक्ति और नियम निहित हैं. वरिष्ठ नागरिक चेतावनी देते हैं कि यदि इन कारकों को अनदेखा किया जाए, तो भ्रम लाभ से कहीं अधिक हानिकारक हो सकता है.
 
कुल मिलाकर, हालांकि काला धागा एक सरल उपाय है, ऐसा माना जाता है कि इसके लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब इसे सही दिन, सही पैर पर और सही इरादे से बांधा जाए. फैशन और परंपरा के बीच अंतर को समझना और सावधानी से आगे बढ़ना बेहतर है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

