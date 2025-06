Visit Jyotirlinga According Rashi: देशभर में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं. आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन अपनी राशि के अनुसार करते हैं तो आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

Visit Jyotirlinga According to your Zodiac Sign: हिंदू धर्म के आराध्य भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों अलग-अलग जगहों पर स्थित हैं. इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन (12 Jyotirlinga Darshan) करना बेहद शुभ और फलदाई माना जाता है. यह सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना इतना आसान नहीं है. सभी ज्योतिर्लिंगों काफी दूर-दूर स्थित हैं. ऐसे में आप अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग का दर्शन (Jyotirlinga Visit According to Rashi) कर सकते हैं. अगर आप राशि के अनुसार बताए ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा मिलेगी.

राशि से जाने किस ज्योतिर्लिंग के करें दर्शन

- मेष राशि के लोगों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए. इसे सेतूबंध तीर्थ भी कहते हैं. यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रीराम ने लंका विजय से पहले यहां शिवलिंग की स्थापना की थी.

- सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन वृषभ राशि के लिए शुभ है. गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ को प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है. यहां दर्शन और पूजा करने से रोग और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं.

- गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिथुन राशि के लोगों को करने चाहिए. यहां दर्शन करने से सभी भय और बाधा समाप्त होते हैं.

- कर्क राशि के लोगों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग क दर्शन करने चाहिए. यह मध्य प्रदेश के इंदौर में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है.

- सिंह राशि वालों को बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाना चाहिए. यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है.

- कन्या राशि वालों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाना चाहिए. यह ज्योतिर्लिंग आंध्रप्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है.

- उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए तुला राशि के लोगों को जाना चाहिए. यह दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है.

- श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में अंतिम स्थान पर है. यह महाराष्ट्र के संभाजीनगर के पास स्थित है. इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से संतान सुख, विवाह योग और पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता है.

- जिन लोगों की राशि धनु है उन्हें उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए. यह वाराणसी काशी में स्थापित है.

- मकर राशि वालों को महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए. यह ज्योतिर्लिंग भीमा नदी के किनारे स्थित है.

- कुंभ राशि के लोगों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए. यह उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित ज्योतिर्लिंग है.

- महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्रयंबकेश्वर ज्योर्तिलिंग के दर्शन के लिए मीन राशि के लोगो को अवश्य जाना चाहिए. यहां पर तीन मुखों वाले शिवलिंग की पूजा होती है. इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है.

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.