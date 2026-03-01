Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeधर्म

धर्म

होलिका जलने को लेकर अलग-अलग शहरों में अलग तारीख तय की जा रही है. कोई होलिका 2 मार्च तो कोई 3 मार्च को जलाने के पक्ष में. होलिका की तारीख पर क्यों नहीं बन पा रही एक राय? क्या इस बार होली और होलिका के बीच रहेगा एक दिन का अंतर? और क्या चंद्र ग्रहण की वजह से बदलेगा क्या होलिका दहन का समय? चलिए जानते हैं

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 01, 2026, 01:32 PM IST

which day Holika will burnt March 2nd or 3rd?   (Photo Credit - AI Generated)

होलिका की तारीख को लेकर जितना कंफ्यूजन इस बार हुआ है शायद की कभी हुआ होगा. चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के साथ ही भद्रा की गणित के चलते लोगों को समझ ही नहीं आ रहा की होलिकी 2 मार्च जलाई जाए या 3 मार्च को. दरअसल, इसका जवाब हिंदू पंचांग (लूनर कैलेंडर), शुभ मुहूर्त, और धार्मिक समय-काल (जैसे भद्रा और सुतक काल) के नियमों से समझा जा सकता है. न कि सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख से. लोगों के मन में कई तरह के सवाल होलिका और होली को लेकर चल रहे हैं. चलिए इन सारे कंफ्यूजन को इस खबर में खत्म करते हैं और ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमादर से जानें कि असल में होलिका कब जलेगी और होली किस दिन होगी.

पंचांग और पूर्णिमा तिथि की भूमिका

होली का उत्सव फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि पर आधारित होता है.इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च शाम 5:55 बजे से शुरू होगी और 3 मार्च शाम 5:07 बजे तक रहेगी. इस विस्तृत पूर्णिमा अवधि के कारण ही 2 और 3 दोनों तारीखों को लेकर कंफ्यूजन उठा है.

चंद्र ग्रहण सूतककाल- और भद्रा का प्रभाव

इस साल 3 मार्च को एक दुर्लभ चंद्र ग्रहण है और ये इसका सूतक सुबह से ही लग जाएगा और ग्रहण शाम तक चलेगा. धार्मिक परंपरा में सूतककाल में कोई भी धार्मिक कर्म और शुभ कार्य नहीं किया जाता है. 

इसके अलावा, भद्रा काल एक अन्य अशुभ समय में होता है और ये भी 2 मार्च शाम से 3 मार्च सुबह तक चलेगा. भद्रा काल में भी शुभ काम और पूजा पाठ नहीं होता है. अब सवाल यही है कि होलिका दहन और उससे पहले होलिका की पूजा जैसे धार्मिक कार्य कैसे होंगे अगर 3 को सूतक रहेगा और तब होलिका कब जलेगी .

 2 मार्च या 3 मार्च: क्या कहता है शुभ मुहूर्त?

कुछ ज्योतिषियों के अनुसार 2 मार्च की शाम (जब पूर्णिमा तिथि शुरू होती है) में भद्रा के पुछ काल के वक़्त (लगभग 12:50 AM से 2:32 AM रात के बीच) Holika Dahan शुभ होगा क्योंकि इस समय भद्रा खत्म होने के थोड़े बाद आता है और ग्रहण के सूतक से पहले का है इसलिए कई पंडित इसे श्रेष्ठ मानते हैं.

वहीं कुछ पंडित  पंचांग के मुताबिक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 3 मार्च की शाम (लगभग 6:20 PM से 8:50 PM तक) बता रहे हैं, जब भद्रा समाप्त हो चुका होता है और ग्रहण (जो दोपहर में है) के बाद सूतककाल भी खत्म हो गया होगा. यह सबसे पारंपरिक समय भी है, क्योंकि पुराणों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि के दौरान किया जाना चाहिए.

क्यों 2 और 3 दोनों तारीखें सुनने को मिल रही हैं?

पूर्णिमा तिथि दोनों दिन 2 और 3 मार्च दोनों दिन है इसलिए पंचांग हर जगह अलग तरीके से लिखता है.भद्राकाल और सूतककाल का जोड़ religious calendars कई विकल्प सुझाते हैं, जिससे अलग-अलग पंडित अलग तारीखें बता रहे हैं.

स्थानीय परंपरा या स्वीकृत मुहूर्त क्या कहता है?

कई जगहों पर होलिका दहन 2 मार्च की रात रखे जाएंगे लेकिन 3 मार्च को भी होलिका जलेगी. सुविधा और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस बार होलिका की तारीख तय हो रही है.

होलिका 2026 का पूरा समय-क्रम यहां देखें

परंपरागत शुभ समय : 3 मार्च शाम के बाद (लगभग 6:20 PM तक), जब भद्रा और सूतक दोनों समाप्त हो चुके होगा. चंद्र ग्रहण 3 मार्च दोपहर से शाम तक होगा और पूरा दिन सूतक रहेगा इसलिए सूतक खत्म होने और ग्रहण मोक्ष के बाद होलिका जलाई जाएगी.

क्या होलिका और होली में रहेगा एक दिन का गैप?
 
जी हां अगर होलिका जहां 2 मार्च को जलेगी वहां के हिसाब से होलिका और होली में एक दिन का गैप रहेगा. लेकिन जहां होलिका 3 मार्च की शाम को जलेगी वहां अगले दिन यानी 4 मार्च को ही होली होगी. 

ये बात समझ लें कि होलिका जलने को लेकर ये कंफ्यूजन ग्रहों की वजह से नहीं बल्कि यही पंचांग का धार्मिक समय-चक्र के नियमके कारण हो रहा है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

