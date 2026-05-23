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Numerology: किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह

हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन सफलता सभी को एक जैसी नहीं मिलती. कोई कम उम्र में बिजनेस में नाम बना लेता है, तो कोई नौकरी में संघर्ष करता रहता है. न्यूमेरोलॉजी मानती है कि इसके पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि आपकी जन्मतिथि से जुड़ी नंबर एनर्जी भी काम करती है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 23, 2026, 12:39 PM IST

Numerology: किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह

कौन सा प्रोफेशन देगा सबसे ज्यादा नाम और पैसा (फोटो एआई)

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मूलांक व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता, जोखिम लेने की आदत और करियर पसंद को प्रभावित करता है. यही वजह है कि कई लोग गलत प्रोफेशन चुनकर सालों तक परेशान रहते हैं, जबकि सही क्षेत्र में जाते ही उनकी ग्रोथ अचानक बढ़ने लगती है. हर नंबर किसी ग्रह से जुड़ा होता है और वही ग्रह व्यक्ति की प्रोफेशनल एनर्जी तय करता है. अगर करियर उस एनर्जी के हिसाब से चुना जाए, तो सफलता मिलने की संभावना काफी बढ़ सकती है.

मूलांक 1 वालों में होती है बॉस बनने की ऊर्जा

जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 माना जाता है. यह नंबर सूर्य से जुड़ा होता है. ऐसे लोग नेतृत्व करना पसंद करते हैं और आदेश लेने से ज्यादा आदेश देना पसंद करते हैं. इनके अंदर पहचान बनाने और सबसे आगे निकलने की तीव्र इच्छा होती है.

मूलांक 1 वालों के लिए प्रशासन, राजनीति, मैनेजमेंट, स्टार्टअप, मीडिया हेड, मोटिवेशनल स्पीकर और सरकारी नेतृत्व वाले क्षेत्र बेहतर माने जाते हैं. अगर ये लोग लंबे समय तक किसी के अंडर काम करें, तो अक्सर मानसिक दबाव महसूस करते हैं.

मूलांक 2 वालों की ताकत होती है भावनात्मक समझ

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का संबंध चंद्रमा से माना जाता है. ऐसे लोग संवेदनशील, कल्पनाशील और लोगों की भावनाएं समझने वाले होते हैं. ये जहां भी जाते हैं, वहां रिश्तों को संभालने की क्षमता लेकर जाते हैं.

इनके लिए काउंसलिंग, टीचिंग, राइटिंग, एक्टिंग, इंटीरियर डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं. ये लोग टीम को जोड़कर रखने में माहिर होते हैं, इसलिए HR और पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

मूलांक 3 और 5 वालों में पैसा और कम्युनिकेशन की तेज ऊर्जा

मूलांक 3 गुरु ग्रह से जुड़ा माना जाता है. ऐसे लोग ज्ञान, अनुशासन और गाइड करने की क्षमता रखते हैं. इनके लिए शिक्षा, बैंकिंग, कानून, धर्म, ट्रेनिंग और प्रशासनिक क्षेत्र बेहतर माने जाते हैं.

वहीं मूलांक 5 बुध ग्रह की तेज और चंचल ऊर्जा को दर्शाता है. ये लोग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल मीडिया, बिजनेस और ट्रेडिंग में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं. बदलते माहौल में खुद को जल्दी ढाल लेना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है. विशेषज्ञों के मुताबिक आज के डिजिटल दौर में मूलांक 5 वाले लोग कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया इंडस्ट्री में भी तेजी से सफलता पा रहे हैं.

मूलांक 4, 6 और 8 वालों की सफलता मेहनत और सिस्टम से जुड़ी होती है

मूलांक 4 वालों को अलग सोच वाला माना जाता है. ये टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंजीनियरिंग, डेटा और सिस्टम सुधारने वाले कामों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. इनके अंदर चीजों को अलग नजरिए से देखने की क्षमता होती है.

मूलांक 6 शुक्र ग्रह से जुड़ा है. ऐसे लोग ग्लैमर, फैशन, ब्यूटी, म्यूजिक, डिजाइन, लग्जरी और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमा सकते हैं. इन्हें सुंदरता और संतुलन पसंद होता है.

वहीं मूलांक 8 शनि की गंभीर और मेहनती ऊर्जा को दर्शाता है. ऐसे लोग धीरे सफलता पाते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिके रहते हैं. कानून, रियल एस्टेट, प्रशासन, अकाउंटिंग और बड़े संगठनों में ये लोग मजबूत पहचान बना सकते हैं.

मूलांक 7 और 9 वालों की सोच सबसे अलग मानी जाती है

मूलांक 7 वाले लोग रिसर्च माइंडेड और गहराई से सोचने वाले माने जाते हैं. इन्हें रहस्य, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, अध्यात्म और रिसर्च आधारित क्षेत्रों में रुचि होती है. कई बार ये लोग अकेले काम करना ज्यादा पसंद करते हैं.

मूलांक 9 मंगल ग्रह से जुड़ा माना जाता है. ऐसे लोग साहसी, ऊर्जावान और जोखिम लेने वाले होते हैं. सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, फिटनेस, सर्जरी, फायर सर्विस और एडवेंचर से जुड़े प्रोफेशन में ये लोग तेजी से आगे बढ़ सकते हैं.

सही करियर चुनने में नंबर एनर्जी क्यों बन रही नया ट्रेंड

आज बड़ी संख्या में युवा नौकरी बदल रहे हैं या करियर से संतुष्ट नहीं हैं. ऐसे में न्यूमेरोलॉजी आधारित करियर गाइडेंस तेजी से लोकप्रिय हो रही है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सिर्फ मूलांक के भरोसे करियर तय नहीं करना चाहिए. व्यक्ति की स्किल, मेहनत, शिक्षा और रुचि भी उतनी ही जरूरी है.

लेकिन अगर आपकी प्राकृतिक एनर्जी और करियर एक-दूसरे से मेल खाते हों, तो काम में संतुष्टि और ग्रोथ दोनों मिलने की संभावना बढ़ जाती है. यही कारण है कि अब कई लोग नौकरी चुनने से पहले अपनी जन्मतिथि की एनर्जी को भी समझने लगे हैं.

जन्म मूलांक से जुड़े करियर संकेत कई बार लोगों को अपनी छिपी क्षमता पहचानने में मदद कर सकते हैं. सही दिशा मिल जाए, तो वही मेहनत जो पहले बोझ लगती थी, सफलता का रास्ता बन सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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