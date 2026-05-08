शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या पर कौन सा दान दिलाएगा बाधा और शत्रुओं से मुक्ति?  तरक्की किसी के रोके नहीं रुकेगी

मई 2026 का एक दिन श्रद्धालुओं और ज्योतिष में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बेहद खास माना जा रहा है. 16 मई को शनि जयंती और शनि अमावस्या एक ही दिन पड़ रही है. खास बात यह है कि यह दिन शनिवार को आ रहा है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या का दुर्लभ संयोग माना जा रहा है.

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, ऐसा संयोग कई वर्षों बाद बनता है. यही वजह है कि इस दिन पूजा-पाठ, दान और शनि उपायों को लेकर लोगों में खास उत्साह दिखाई दे रहा है. माना जाता है कि इस दिन किए गए कर्मों का असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है.

क्यों खास मानी जाती है शनिश्चरी अमावस्या?

हिंदू परंपरा में शनि देव को कर्म और न्याय का देवता माना गया है. मान्यता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देने में शनि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जब अमावस्या और शनिवार एक साथ आते हैं, तो इस दिन को आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद प्रभावशाली माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार का कहना है कि ये दिन शनि दोष, आर्थिक रुकावट, नौकरी में परेशानी और मानसिक तनाव, षड्यंत्र और शत्रुओं से मुक्ति के लिए विशेष माना गया है. इस दिन पूजा और दान करते हैं. यही कारण है कि देशभर के शनि मंदिरों में इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

शनि जयंती पर कौन सा दान दिलाएगा बाधा और शत्रुओं से मुक्ति?

शनि जयंती पर काली उड़द, सरसों का तेल, काला तिल, लोहे की वस्तु और काले कपड़ों का दान विशेष फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि इससे शनि दोष शांत होता है, शत्रुओं से राहत मिलती है और जीवन की अड़चनें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं. जरूरतमंदों को दान करना अधिक शुभ माना गया है.

शनि जयंती पर पैसा और नौकरी में सक्सेस के लिए क्या दान करें?

शनि जयंती के दिन जूते-चप्पल, छाता, काला तिल, सरसों का तेल और भोजन का दान करने से करियर और आर्थिक स्थिति मजबूत होने की मान्यता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इससे नौकरी में स्थिरता, मेहनत का फल और रुके हुए कामों में गति मिलने की संभावना बढ़ती है.

इस बार बन रहे हैं कई शुभ योग

इस वर्ष का संयोग इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शनि अमावस्या पर कई शुभ योग बनने की बात कही जा रही है. मान्यता है कि सौभाग्य योग और शोभना योग जैसे शुभ संयोग सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों को बढ़ावा दे सकते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन तिल, तेल, काले कपड़े, उड़द दाल और जरूरतमंदों को भोजन दान करना शुभ माना जाता है. कई लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर शनि देव की पूजा भी करते हैं.

लोग इसे सिर्फ धार्मिक नहीं, मानसिक राहत से भी जोड़ रहे हैं

दिलचस्प बात यह है कि अब कई लोग ऐसे धार्मिक अवसरों को केवल आस्था नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच से भी जोड़कर देखने लगे हैं. व्यस्त जीवन और आर्थिक दबाव के बीच लोग पूजा-पाठ और दान को मानसिक शांति का माध्यम मान रहे हैं.

विशेषज्ञ भी मानते हैं कि दान और सेवा जैसी गतिविधियां लोगों में सकारात्मकता बढ़ाने का काम करती हैं. यही वजह है कि शनि अमावस्या जैसे अवसरों पर धार्मिक स्थलों में सामाजिक सेवा के कार्यक्रम भी बढ़ जाते हैं.

इन राशियों के लिए क्यों माना जा रहा खास समय?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मकर और कुंभ राशि पर शनि का विशेष प्रभाव माना जाता है. इसलिए इस समय इन राशि वालों को करियर, आर्थिक मामलों और रुके हुए कामों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. यही नहीं ये दिन शत्रु नाश और बाधाएं को दूर करने के लिए भी विशेष होता है.

वहीं मीन राशि के जातकों के लिए भी नए अवसर और आर्थिक मजबूती के संकेत बताए जा रहे हैं. हालांकि ज्योतिष विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी भी फल का आधार व्यक्ति के कर्म और प्रयास ही होते हैं.

दान और अनुशासन को क्यों जोड़ते हैं शनि देव से?

धार्मिक ग्रंथों में शनि देव को अनुशासन, मेहनत और न्याय का प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि शनि पूजा के साथ दान-पुण्य और जरूरतमंदों की मदद को खास महत्व दिया जाता है. इस दिन के दान और पूजन से जीवन में सफलता की रास्ते खुलते हैं और बाधाएं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है.

कई लोग इस दिन सिर्फ मंदिरों में पूजा नहीं करते, बल्कि गरीबों को भोजन कराना, पशुओं को खाना खिलाना और श्रमिकों की सहायता करना भी शुभ मानते हैं. यही पहलू इस पर्व को सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक रूप से भी खास बनाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों और मान्यताओं के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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