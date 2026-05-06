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घर कौन से 9 प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए? घर की विपत्ति टलेगी और सक्सेस और पैसों के खुलते जाएंगे दरवाजे

Best Plant to attract money and happiness: क्या आपको पता है घर में 9 तरह के पेड़-पौधे जरूर लगाने चाहिए. ज्योतिष में इन पौधों को दुख-दर्द और विपत्तियों को हरने वाला बताया गया है. घर में जहां ये पौधे होते हैं वहां सुख-सौभाग्य और पैसा सब होता है. इन्हें ग्रीन थेरेपी का नाम भी दिया जा रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 06, 2026, 02:40 PM IST

घर कौन से 9 प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए? घर की विपत्ति टलेगी और सक्सेस और पैसों के खुलते जाएंगे दरवाजे

What is green therapy? It will dispel negativity in the home. (फोटो एआई)

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क्या सच में आपकी किस्मत एक छोटे से पौधे से बदल सकती है? जहां लोग ग्रहों को शांत करने के लिए महंगे रत्न और बड़े अनुष्ठान करते हैं, वहीं ज्योतिष एक आसान रास्ता भी बताता है-पेड़-पौधों का. अगर सही पौधा सही जगह लगा दिया जाए, तो यह सिर्फ घर नहीं, आपकी ऊर्जा और सोच भी बदल सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि अब कई लोग वास्तु और ज्योतिष को मिलाकर ‘ग्रीन थेरेपी’ अपना रहे हैं, जहां पौधों को सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का जरिया माना जाता है.

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ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह हमारे जीवन के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं-करियर, पैसा, रिश्ते और मानसिक स्थिति तक. जब ये ग्रह असंतुलित होते हैं, तो छोटी-छोटी समस्याएं बड़ी बन जाती हैं. यही कारण है कि लोग उपाय तलाशते हैं, लेकिन हर किसी के लिए महंगे रत्न खरीदना संभव नहीं होता. ऐसे में पौधे एक आसान और प्राकृतिक विकल्प बनकर सामने आते हैं.

कौन सा पौधा किस ग्रह को करता है मजबूत

1-सूर्य के लिए आक या अर्क का पौधा शुभ माना जाता है. यह आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ाने में मदद करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो करियर में संघर्ष कर रहे हैं.

2-चंद्रमा के लिए पलाश का पेड़ लाभकारी माना जाता है. यह मन को शांत करता है और तनाव कम करने में मदद करता है, जिससे परिवार में तालमेल बेहतर होता है.

3-मंगल के लिए खैर का पेड़ लगाया जाता है. यह साहस बढ़ाता है और गुस्से को नियंत्रित करने में सहायक होता है.

4-बुध के लिए अपामार्ग का पौधा अच्छा माना जाता है. यह बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है, खासकर छात्रों और व्यापारियों के लिए.

5-गुरु के लिए अश्वत्थ या केला शुभ है. यह आर्थिक स्थिरता और वैवाहिक जीवन में संतुलन लाने में मदद करता है.

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6-शुक्र के लिए गूलर या अंजीर का पेड़ लगाया जाता है. यह प्रेम, सुख-सुविधा और रिश्तों में मिठास बढ़ाता है.

7- शनि के लिए शमी का वृक्ष सबसे प्रभावी माना जाता है. यह जीवन में आने वाली बाधाओं को कम करता है और मेहनत का फल दिलाने में मदद करता है.

8- राहु के लिए चंदन का पौधा उपयोगी माना जाता है. यह भ्रम और मानसिक तनाव को कम करता है.

9- केतु के लिए अश्वगंधा को खास माना जाता है, जो मानसिक स्पष्टता और स्वास्थ्य दोनों को सुधारता है.

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सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति से जोड़ते हैं ये पेड़-पौधे

आज के समय में हर कोई करियर, पैसा और रिश्तों के दबाव में जी रहा है. ऐसे में अगर एक छोटा सा पौधा आपके घर में सकारात्मक माहौल बना सकता है, तो यह एक आसान और सस्ता समाधान हो सकता है. यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का भी एक तरीका है, जो मानसिक शांति देता है.

ये फायदा जो कम लोग समझते हैं

इन पौधों का असर सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं है. जब आप पौधों की देखभाल करते हैं, तो आपका ध्यान, धैर्य और सकारात्मक सोच भी बढ़ती है. यानी यह एक तरह का ‘नेचुरल थेरेपी’ है, जो धीरे-धीरे आपके व्यवहार और जीवनशैली को बेहतर बनाती है.

कैसे करें शुरुआत

जरूरी नहीं कि आप एक साथ सभी पौधे लगाएं. अपने जीवन की समस्या के अनुसार एक या दो पौधों से शुरुआत करें. उन्हें नियमित पानी दें, ध्यान रखें और सकारात्मक भावना के साथ उनकी देखभाल करें. यही छोटी-छोटी आदतें बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती हैं

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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