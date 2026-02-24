FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सिंगापुर दौरे पर CM योगी का बयान- यूपी के बारे में लोगों की धारणा बदली. लोगों की धारणा 360 डिग्री बदल गई है. यूपी को आगे बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे. यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे. यूपी के बारे में लोगों का विजन बदला. 1 लाख करोड़ का निवेश यूपी को मिला- सीएम योगी.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RBI Office Attendant Admit Card 2026: आरबीआई ने जारी किया ऑफिस अटेंडेंट का एडमिट कार्ड, इस लिंक से डाउनलोड करें कॉल लेटर

आरबीआई ने जारी किया ऑफिस अटेंडेंट का एडमिट कार्ड, इस लिंक से डाउनलोड करें कॉल लेटर

भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन हम... जिम्बाब्वे के कोच ने टीम इंडिया को लेकर दिया बयान, मैच से पहले कह दी बड़ी बात

भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन हम... जिम्बाब्वे के कोच ने टीम इंडिया को लेकर दिया बयान, मैच से पहले कह दी बड़ी बात

PAK vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए इंग्लैंड के खिलाफ क्यों जरूरी है जीत

PAK vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए इंग्लैंड के खिलाफ क्यों जरूरी है जीत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती

मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान

Homeधर्म

धर्म

ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी

देवी-देवताओं की उपासना करते समय ध्यान केंद्रित करने, उपासना को समृद्ध बनाने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुगंधों का प्रयोग किया जाता है. उपासना में प्रयुक्त सुगंधें न केवल वातावरण में सुगंध फैलाती हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं को भी नष्ट करती हैं.

Latest News

Ritu Singh

Updated : Feb 24, 2026, 03:32 PM IST

ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी

Which 5 fragrances act as perfumes in worshipping God?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हम कहीं भी बाहर जाने से पहले अपने कपड़ों या शरीर पर इत्र लगाते हैं. हम इसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं क्योंकि यह हमारे मन को स्फूर्ति और उत्साह प्रदान करता है. हिंदू परंपरा में, देवी-देवताओं की पूजा करते समय सुगंधित वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है. पूजा में प्राकृतिक सुगंधों का उपयोग हमें ईश्वर से जोड़ने और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है. ये प्राकृतिक सुगंध पूजा के दौरान हमारे मन को एकाग्र करने में मदद करती हैं. मन को शांत करती हैं और भक्ति बढ़ाती हैं.

कपूर

कपूर दीपक या अगरबत्ती की तरह लंबे समय तक जलने वाली वस्तु नहीं है. कपूर तब तक जलता है जब तक वह पूरी तरह से जल न जाए. कपूर को हमेशा पूजा में जलाया जाता है, जो अहंकार को त्यागकर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है. जब कपूर ईश्वर को अर्पित किया जाता है, तो उससे निकलने वाली सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है. इसकी पवित्र सुगंध भक्ति और शुद्धता की भावना को जागृत करती है.

चंदन

चंदन का उपयोग सभी प्रकार की पूजा में किया जाता है, लेकिन इसका सबसे अधिक उपयोग शिव, कृष्ण और विष्णु की पूजा में होता है. चंदन एक शीतल पदार्थ है. चंदन की शीतल सुगंध पूजा के दौरान मन की बेचैनी को शांत करती है. यह पवित्रता और श्रेष्ठता का प्रतीक है. चंदन का उपयोग ध्यान, मंत्र जाप और रात्रि में ईश्वर से प्रार्थना करते समय मन को शांत करने के लिए किया जाता है. चंदन की सुगंधित खुशबू आसपास के वातावरण में दिव्यता का अहसास कराती है.  

केवड़ा जल

कुछ लोगों को केवल फूल या केवड़ा जल की सुगंध पसंद आती है, जबकि कुछ को नहीं. केवड़ा के फूलों की सुगंध का ईश्वर की उपासना से गहरा संबंध है. ऐसा माना जाता है कि यह मन को भावुक और भक्तिमय बनाने में सहायक होती है. रात्रि ध्यान के दौरान इसकी हल्की सुगंध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाती है और भक्ति को सुगम बनाती है.

धूप

प्राचीन काल से ही घरों, मंदिरों और आश्रमों में विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियों का उपयोग होता रहा है. हालांकि यह प्रतिदिन नहीं किया जाता, लेकिन विशेष अवसरों पर अगरबत्ती जलाने का नियम है . ऐसा माना जाता है कि अगरबत्ती जलाने के तुरंत बाद उससे निकलने वाली सुगंध वातावरण को शुद्ध और शांत करने में सहायक होती है. यदि आप रात्रि ध्यान करते हैं, तो आपको उस समय अगरबत्ती अवश्य जलानी चाहिए. इससे आप ध्यान में और अधिक तल्लीन हो सकेंगे.

गुग्गुलु

गुग्गुल की सुगंध तपस्या और आध्यात्मिक साधना से जुड़ी है. गुग्गुल की गहरी सुगंध ध्यान में स्थिरता और गहरी आस्था लाती है. प्राचीन काल में, ऋषि-मुनि ध्यान करने से पहले ध्यान स्थल पर गुग्गुल लगाते थे. गुग्गुल की सुगंध आसपास के नकारात्मक प्रभावों को नष्ट करती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Panchgrahi Yog 2026: आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
रेलवे के लोको पायलट की कितनी होती है सैलरी? जानें मिलती हैं कौन-कौन सी सुविधाएं
रेलवे के लोको पायलट की कितनी होती है सैलरी? जानें मिलती हैं कौन-कौन सी सुविधाएं
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
MORE
Advertisement