धर्म

Brahmsthan Tips: घर का ब्रह्मस्थान कहां होता है? क्यों इस जगह को हमेशा रखना चाहिए खाली

Why Brahmsthan Should be Left Empty: घर में सभी के अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और मन की शांति के लिए ब्रह्मस्थान को साफ और विशाल रखना जरूरी है. ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान है, इसलिए इस स्थान की पवित्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

घर का ब्रह्मस्थान कहां होता है?