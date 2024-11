धर्म

Kalki Incarnation of Lord Vishnu: कल्कि अवतार का जन्म कहां और किस घर में होगा? कलयुग कब खत्म करने आ रहे विष्षु अवतार

Where and in which house will Kalki Avatar be born?: विष्णु के दसवें अवतार कल्कि, कलियुग के अंत में युग को समाप्त करने और एक नए युग की शुरुआत करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे. उनका जन्म कब और किस घर में होगा और कलयुग कब खत्म होगा, चलिए जानें

Where and in which house will Kalki Avatar be born?