धर्म

Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए

Ramadan Moon Sighting 2026-रमज़ान इस्लामी पंचांग में मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीना है. रमज़ान इस्लामी चंद्र पंचांग का नौवां महीना है.तो चलिए जानें रमज़ान का चांद कब दिखेगा? ईद-उल-फितर कब है? रोज़े कब से शुरू होंगे?

ऋतु सिंह

Updated : Feb 11, 2026, 01:13 PM IST

Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए

When will the Ramadan moon be visible?

Ramadan 2026 Date in India: रमज़ान सब्र, रोज़ा, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना होता है. हर साल की तरह 2026 में भी मुसलमानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है. रमज़ान का चांद कब दिखेगा और पहला रोज़ा कब रखा जाएगा?

रमज़ान का चांद कब दिखेगा?  

इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए रमज़ान की शुरुआत चांद दिखने पर ही होती है.खगोलीय गणनाओं के अनुसार, 19 फरवरी 2026 को रमज़ान का चांद दिखने की संभावना है.चांद सबसे पहले आमतौर पर सऊदी अरब, मक्का और मध्य-पूर्वी देशों में दिखाई देता है.भारत, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया में चांद दिखने की पुष्टि स्थानीय धार्मिक समितियों द्वारा की जाती है.

पहला रोज़ा कब होगा? 

यदि 19 फरवरी को चांद दिखाई देता है, तो 20 फरवरी 2026 से पहला रोज़ा शुरू होने की संभावना है .हालांकि, अंतिम घोषणा स्थानीय चांद देखने की रिपोर्ट पर निर्भर करती है .

रमज़ान कितने दिन का होता है?

रमज़ान का महीना आमतौर पर 29 दिन या 30 दिन का होता है. यह भी चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है .

ईद-उल-फितर 2026 कब हो सकती है?

यदि रमज़ान 30 दिन का होता है, तो ईद-उल-फितर 21 या 22 मार्च 2026 के आसपास होने की संभावना है. ईद की अंतिम तारीख भी चांद देखने पर निर्भर करती है .

रमज़ान का महत्व क्या है?

रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का महीना नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, बुरी आदतों से दूरी, 
दान-पुण्य के साथ नमाज़ और कुरान की तिलावत का समय माना जाता है. इसी महीने में लैलतुल क़द्र (शबे-क़द्र) जैसी सबसे पवित्र रात भी आती है, जिसे हजार महीनों से बेहतर बताया गया है.

‘चांदनी रात’ की परंपरा

रमज़ान का चांद दिखने वाली रात को चांदनी रात कहा जाता है. इस रात लोग एक-दूसरे को “Ramzan Mubarak” और “Chand Mubarak” कहकर शुभकामनाएं देते हैं .
 
रमजान चांद से लेकर रोजा और ईद-उल-फितर तक की संभावित डेट

  1. रमज़ान का चांद: 19 फरवरी 2026 (संभावित)
  2. पहला रोज़ा: 20 फरवरी 2026 (संभावित)
  3. ईद-उल-फितर: 21–22 मार्च 2026 (संभावित)

 अंतिम तारीखें स्थानीय चांद देखने की पुष्टि पर निर्भर करेंगी .

