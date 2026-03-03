FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Chandra Grahan Effects: जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?

मध्य पूर्व में जारी तनाव और इज़राइल-ईरान टकराव की पृष्ठभूमि में हालिया पूर्ण चंद्र ग्रहण ने धार्मिक समुदायों के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है. यह ग्रहण यहूदी पर्व पुरिम के आसपास दिखाई दिया जिसे कुछ आस्थावान बाइबिल के “आकाश में संकेतों” से जोड़कर देख रहे हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Mar 03, 2026, 02:17 PM IST

इजराइल-ईरान युद्ध के बीच यहूदी त्योहारों के साथ दिखाई देने वाले रक्तचंद्र ने बाइबिल की भविष्यवाणियों और अंतकाल को लेकर फिर से एक नई चर्चा गर्म है. आइए जानते हैं इसका क्या अर्थ है. हाल के वर्षों में कुछ रक्तचंद्र यहूदी त्योहारों के समय के आसपास पड़े हैं. इसी समय-संयोग ने भविष्यवाणी-केन्द्रित ईसाई समूहों में अंत समय की चर्चाओं को फिर से तेज कर दिया है. हालांकि वैज्ञानिक समुदाय इसे सामान्य खगोलीय प्रक्रिया बता रहा है. सवाल यही है क्या यह सिर्फ संयोग है या आस्था-आधारित व्याख्याओं को नया संदर्भ मिल रहा है?

क्या है ‘ब्लड मून’? विज्ञान क्या कहता है

खगोल विज्ञान के अनुसार, ‘ब्लड मून’ पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाली लालिमा को कहा जाता है. जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हुए चंद्रमा तक पहुंचता है और लाल रंग का आभास देता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी तरह पूर्वानुमानित घटना है. इसकी गणना वर्षों पहले की जा सकती है. वैज्ञानिक दृष्टि से इसका युद्ध या राजनीतिक घटनाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध नहीं हुआ है.

बाइबिल संदर्भ: ‘आकाश में संकेत’ की व्याख्या

धार्मिक चर्चा में अक्सर पुराने नियम की पुस्तक Book of Joel का उल्लेख किया जाता है, जहां “चंद्रमा का लहूलुहान होना” एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में वर्णित है. नए नियम में Acts of the Apostles और Book of Revelation में भी ऐसे ब्रह्मांडीय संकेतों का जिक्र मिलता है. हालांकि कई धर्मशास्त्री स्पष्ट करते हैं कि इन अंशों की व्याख्या प्रतीकात्मक रूप में की जानी चाहिए. उनके अनुसार, बाइबिल की भाषा अक्सर आध्यात्मिक संदेश देने के लिए रूपकों का प्रयोग करती है, न कि सटीक तिथियां बताने के लिए.

त्योहारों के साथ समय-संयोग: क्यों उठ रहे सवाल

कुछ रक्तचंद्र यहूदी पर्वों जैसे पुरिम और रोश हाशानाह के आसपास पड़े हैं. चूंकि यहूदी कैलेंडर चंद्र आधारित है, इसलिए पूर्णिमा और ग्रहण का त्योहारों के करीब आना असामान्य नहीं माना जाता. फिर भी, भविष्यवाणी-केन्द्रित समूह इसे ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़कर देखते हैं. 2014-15 की चार रक्तचंद्रों की श्रृंखला (टेट्राड) के दौरान भी ऐसी ही बहस देखने को मिली थी.

मध्य पूर्व संघर्ष: भावनात्मक संदर्भ

इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस चर्चा को और भावनात्मक बना दिया है. युद्ध, क्षेत्रीय अस्थिरता और परमाणु कार्यक्रमों को लेकर चिंताएं पहले से मौजूद हैं. जब वैश्विक तनाव और खगोलीय घटनाएं एक साथ सामने आती हैं, तो कुछ समुदाय इन्हें संकेतों के “संगम” के रूप में देखते हैं. वहीं अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ इसे भू-राजनीतिक कारणों का परिणाम बताते हैं.

समुदायों के भीतर मतभेद

ईसाई समुदायों में इस विषय पर अलग-अलग राय है. कुछ इसे प्रत्यक्ष भविष्यसूचक संकेत मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक साहित्य की प्रतीकात्मक परंपरा का हिस्सा बताते हैं. कई चर्च नेता सार्वजनिक रूप से यह भी कहते हैं कि भय आधारित निष्कर्ष निकालना या तिथि-निर्धारण करना धार्मिक शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है.

आस्था, विज्ञान और सवाल

रक्तचंद्र और मध्य पूर्व तनाव की संयुक्त उपस्थिति ने आस्था और विज्ञान के बीच संवाद को फिर से प्रासंगिक बना दिया है. जहां खगोल विज्ञान इसे नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है, वहीं कुछ विश्वासियों के लिए यह आध्यात्मिक चेतावनी का प्रतीक है.

