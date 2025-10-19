Lakshmi-Ganesha Puja: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेशजी की किस समय करें पूजा? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त पूजा मंत्र, आरती और मंत्र तक

इस बार दिवाली पर गणेश-लक्ष्मीजी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि, मंत्र से भगवान को प्रसन्न करें, चलिए जान लें.

हिंदू धर्म में दिवाली के त्योहार का बहुत महत्व है. यह त्योहार भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है. दिवाली का त्योहार पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. इस दौरान देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. दिवाली के दौरान देवी लक्ष्मी और गणपति बप्पा की पूजा की जाती है . दिवाली के दौरान देवी लक्ष्मी के साथ महालक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है. इस वर्ष लक्ष्मी पूजा 21 अक्टूबर, मंगलवार को प्रदोषकाल में होगी. शास्त्रों के अनुसार, महालक्ष्मी पूजा करना उचित माना जाता है. अमावस्या तिथि सूर्यास्त तक रहती है, इसलिए इस तिथि को उपयुक्त माना जाता है. इस वर्ष गणेश-लक्ष्मी पूजा कब है और मुहूर्त क्या है?

दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों होती है गणपति जी की पूजा?

दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ गणपति जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि और विघ्न विनाशक माने जाते हैं, जबकि माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं. मान्यता है कि जहां गणेश जी होते हैं, वहां कोई कार्य बाधित नहीं होता और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से विराजमान रहती हैं. इसलिए धनतेरस और दीपावली की रात दोनों की संयुक्त पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता आती है. यह पूजा शुभारंभ और संपन्नता दोनों का प्रतीक मानी जाती है.

गणपति- लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

दिवाली का शुभ पूजन काल: शाम 7:08 PM से 8:18 PM (लगभग 1 घंटा 11 मिनट) है. अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर, मंगलवार को शाम 5.55 बजे तक रहेगी. इस बार लक्ष्मी पूजन 21 अक्टूबर तक है तो आप मंगलवार को है. इसके साथ ही अमावस्या और प्रतिपदा के बीच शाम को प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के बाद, लक्ष्मी पूजन के लिए लगभग 2 घंटे 24 मिनट की अवधि रहेगी. अमावस्या तिथि समाप्ति 21 अक्टूबर 2025 शाम 5:54 तक है तो पूजा आप इस समय तक कर सकते हैं.



चूंकि यह तिथि सोमवार से शुरू हो रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा. हालाँकि, अमावस्या के दिन प्रदोष काल प्रचलित है. धर्मसिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि 21 अक्टूबर को पड़ने वाली अमावस्या, जो प्रतिपदा यानी ज्येष्ठ मास की तिथि है, लक्ष्मी पूजन के लिए उपयुक्त रहेगी. महादेव की पूजा के लिए प्रदोष काल को बहुत शुभ माना जाता है. इस दौरान पूजा करना साधक के लिए अत्यंत लाभकारी होता है. इसलिए, लक्ष्मी पूजा तिथि पर देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. लेकिन प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करना उपयुक्त नहीं होगा.

शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी पूजा के दौरान देवी की पूजा करने से घर में धन, सुख, समृद्धि और शुभ वातावरण का वास होता है. लक्ष्मी पूजा के दिन कई लोग अपने घरों में लक्ष्मी और गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं और दीप जलाते हैं.



निश्चित समय पर पूजा करने का क्या महत्व है?

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, प्रत्येक देवी-देवता की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक निश्चित समय और स्थान होता है. ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा, उनका आह्वान और स्थापना के लिए आवश्यक शुभ और स्थिर समय प्रदोष काल में पूरा नहीं होता. इसलिए, यदि आप देवी लक्ष्मी की कृपा और धन में स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूजा और प्रदोष काल में उनकी पूजा करना अच्छा नहीं माना जाता है.

1. लक्ष्मी मंत्र (मुख्य जप मंत्र)



ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः

अर्थ: हे महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है. (धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें.



2. लक्ष्मी गायत्री मंत्र

ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपतन्यै च धीमहि. लक्ष्मी हमसे प्रार्थना करें.

अर्थ: हम महादेवी को जानते हैं, हम विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का ध्यान करते हैं. यही लक्ष्मी हमें प्रेरणा दें.



3. लक्ष्मी बीज मंत्र

ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं हे महान लक्ष्मी, मेरे घर में धन भर दो;

अर्थ: हे लक्ष्मी, मेरे घर को धन से भर दो और चिंताओं को दूर करो.



4. कुबेर-लक्ष्मी मंत्र (धन प्राप्ति हेतु)



हे यक्ष, हे कुबेर, हे वैश्रवण, हे धन और धान्य के स्वामी, मुझे धन और धान्य की समृद्धि प्रदान करें.

अर्थ: हे धन-धान्य के स्वामी कुबेर, मुझे समृद्धि प्रदान करें.



लक्ष्मी बीज मंत्र

ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं महालक्ष्म्यै नमः॥

(अर्थ: हे महालक्ष्मी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ. इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए.)

🌸 श्री लक्ष्मी जी की आरती 🌸

ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।

तुमको निशदिन सेवत, हरि विष्णु विधाता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता॥

उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता।

सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता॥

दुर्ग रूप निरंजनी, सुख-सम्पत्ति दाता।

जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि पाता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता॥

तुम पाताल-निवासिनी, तुम ही शुभदाता।

कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनी, भव-भय हरता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता॥

जिस घर में तुम रहो, वहीं सब सद्गुण आता।

सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता॥

जो तुमको भावे, वही सुख पाता।

सेवक तुमको सदा, मन से ध्याता॥

ॐ जय लक्ष्मी माता॥

गणेश बीज मंत्र:

“ॐ गं गणपतये नमः।”

🕉️ अर्थ:

हे गणपति! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप विघ्नों को दूर करने वाले, बुद्धि और सफलता देने वाले हैं।

गणपति जी का शक्तिशाली मंत्र:

“गं गणपतये नमः।”

यह छोटा रूप “बीज मंत्र जप” के लिए सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है।

🌺 श्री गणेश जी की आरती 🌺

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा॥

एकदंत दयावंत, चार भुजा धारी।

माथे पर तिलक सोहे, मूसे की सवारी॥

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा॥

पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा।

लड्डुओं का भोग लगे, संत करें सेवा॥

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा॥

अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया।

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा॥

सूर्य श्याम शरण आये, सफल कीजे सेवा।

मनोकामना पूरी करो, जग में नाम देवा॥

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा॥