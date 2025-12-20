FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बंगाल के लोग TMC के कुशासन से परेशान, बंगाल में महाजंगलराज से छुटकारा पाना-PM | कोडीन भईया पर चले बुलडोजर, सरकार कुछ छिपा रही- अखिलेश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 World Cup 2026: टी 20 वर्ल्डकप ही नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, जानिए क्या है वजह?

T20 World Cup 2026: टी 20 वर्ल्डकप ही नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, जानिए क्या है वजह?

Anupam Kher के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सिनेमा के बाद अब साहित्य की दुनिया में बढ़ाया मान

Anupam Kher के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सिनेमा के बाद अब साहित्य की दुनिया में बढ़ाया मान

India T20 World Cup 2026 Squad: गिल बाहर, ईशान किशन की वापसी; BCCI ने किया वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India T20 World Cup 2026 Squad: गिल बाहर, ईशान किशन की वापसी; BCCI ने किया वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?

दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?

कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?

कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?

Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

Homeधर्म

धर्म

Ekadashi Vrat Date: साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय

Pausha Putrada Ekadashi 2025 Vrat Date and Muhurat: साल 2025 की अंतिम एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी है और ये किस दिन पड़ रही इसे लेकर कंफ्यूजन है. एकादशी का व्रत 30 या 31 दिसंबर किस दिन रखा जाएगा चलिए जान लेंं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 20, 2025, 12:22 PM IST

Ekadashi Vrat Date: साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय

साल की अंतिम एकादशी 30 या 31 किस दिन है? 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है. एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. आपको बता दें कि एकादशी व्रत महीने में दो बार, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में रखा जाता है. दोनों तिथियों पर पड़ने वाली एकादशी शुभ मानी जाती हैं. पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है. तो आइए जानते हैं 2025 की अंतिम एकादशी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा.

पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2025 तिथि
पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखना बेहतर है या 31 दिसंबर को? तो आइए आपको बता दें कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 और 31 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा. जब एकादशी का व्रत दो दिनों का होता है, तो गृहस्थ पहले दिन एकादशी का व्रत रखते हैं और वैष्णव संप्रदाय दूसरे दिन एकादशी का व्रत रखते हैं.
 
पौष पुत्रदा एकादशी 2025 पूजा और पारण समागम का शुभ समय  
पंचांग के अनुसार,  पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि  का आरंभ 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 50 मिनट पर होगा. एकादशी तिथि समाप्त 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे होगी. पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. इसलिए 30 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी. इस दिन भरणी नक्षत्र और सिद्ध का विशेष संयोग बना रहेगा.

पौष पुत्रदा एकादशी पारण समय

पारण के लिए शुभ मुहूर्त 31 दिसंबर को दोपहर 1 बजकर 26 मिनट से दोपहर 3 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. 

पूजा का शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह में 5:24 से 06:19
प्रातः सन्ध्या- सुबह में 5:51 से 07:13
अभिजित मुहूर्त- दोपहर में 12:3 से 12:44
विजय मुहूर्त- दोपहर में 2:07 से 02:49
निशिता मुहूर्त- रात 11:57 से सुबह 12:51

पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व
पुत्रदा एकादशी वर्ष में दो बार आती है, एक बार पौष माह में और दूसरी बार श्रावण माह में. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान संतान प्राप्ति होती है. जिनके बच्चे हैं, उन्हें दीर्घायु का सुख भी प्राप्त होता है. इसके अलावा, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से धन, समृद्धि और खुशहाली भी प्राप्त होती है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष गणना के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?
दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और 
भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और
MORE
Advertisement
धर्म
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
MORE
Advertisement