Pradosh Vrat: मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत कब है? शुभ समय और नियम जानें

मार्च का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएंगा और इस बार का प्रदोष किस दिन होगा, चलिए जानिए प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व और नियम क्या हैं.

मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तेरहवीं तिथि को पड़ता है. यह फाल्गुन माह का अंतिम प्रदोष व्रत है . चूंकि यह व्रत रविवार को पड़ता है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है. इस प्रदोष व्रत के दिन शुभ योग बनता है. इस प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है. विधिपूर्वक व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि, प्रगति, संतान, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है. महादेव की कृपा से दुख, रोग, दोष, पाप आदि से मुक्ति मिलती है. मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत कब है, मुहूर्त, महत्व और नियम जानें.

प्रदोष व्रत कब है?

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि शनिवार, 28 फरवरी को रात 8.43 बजे से शुरू होकर रविवार, 1 मार्च को शाम 7.9 बजे समाप्त होगी. उदयतिथि के अनुसार, प्रदोष व्रत रविवार, 1 मार्च को रखा जाएगा.

प्रदोष व्रत मुहूर्त

रवि प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा करने का शुभ समय 48 मिनट है. व्रत रखने वालों को शाम 6:21 से 7:9 बजे के बीच प्रदोष पूजा करनी चाहिए. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:7 से 5:57 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:57 बजे तक है. ये दिन के शुभ मुहूर्त हैं. निशीता मुहूर्त रात 12:8 से 12:58 बजे तक है.

रवि प्रदोष व्रत पर शुभ योग

इस साल रवि प्रदोष व्रत के दिन पांच शुभ योग बन रहे हैं. रवि प्रदोष व्रत के दिन रवि पुष्य योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र शुभ योग बन रहे हैं. प्रदोष के दिन पुष्य नक्षत्र सूर्योदय से प्रातः 8:34 तक रहेगा, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. शोभन योग दोपहर 2 बजकर 33 मिनट से 2 बजकर 33 मिनट तक है. तब अतिगण्ड योग बनता है.

इसके अलावा, रवि पुष्य योग सुबह 6.46 बजे से 8.34 बजे तक रहेगा. 2 मार्च को रवि योग सुबह 8.34 बजे से 6.45 बजे तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6.46 बजे बनेगा और 8.34 बजे तक रहेगा. ये सभी पांचों योग शुभ हैं.

प्रदोष व्रत के नियम

प्रदोष व्रत के दौरान, सूर्यास्त के बाद शाम को शिव पूजा की जाती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष के समय भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं. जब कोई प्रसन्न होता है, तो मनोकामना पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए, लोग प्रदोष व्रत के दिन शाम को पूजा करते हैं, इस आशा के साथ कि भगवान शिव की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.