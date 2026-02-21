FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: भीगने का दौर खत्म, अब पसीने छुड़ाएगी धूप: दिल्ली-एनसीआर में महसूस होगी तेज गर्मी

Weather Update: भीगने का दौर खत्म, अब पसीने छुड़ाएगी धूप: दिल्ली-एनसीआर में महसूस होगी तेज गर्मी

AI Impact Summit 2026: 'भारत के विजन की दुनिया भर में तारीफ...', एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर बोला MEA

AI Impact Summit 2026: 'भारत के विजन की दुनिया भर में तारीफ...', एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर बोला MEA

Viral News: शादी के दिन पति ने किया ऐसा प्रैंक, महिला ने 48 घंटे में ले लिया तलाक

Viral News: शादी के दिन पति ने किया ऐसा प्रैंक, महिला ने 48 घंटे में ले लिया तलाक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

Homeधर्म

धर्म

Pradosh Vrat: मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत कब है? शुभ समय और नियम जानें

मार्च का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएंगा और इस बार का प्रदोष किस दिन होगा, चलिए जानिए प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व और नियम क्या हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 21, 2026, 07:04 AM IST

Pradosh Vrat: मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत कब है? शुभ समय और नियम जानें

When is the first Pradosh fast of March?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तेरहवीं तिथि को पड़ता है. यह फाल्गुन माह का अंतिम प्रदोष व्रत है . चूंकि यह व्रत रविवार को पड़ता है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है. इस प्रदोष व्रत के दिन शुभ योग बनता है. इस प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है. विधिपूर्वक व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि, प्रगति, संतान, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है. महादेव की कृपा से दुख, रोग, दोष, पाप आदि से मुक्ति मिलती है. मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत कब है, मुहूर्त, महत्व और नियम जानें.

प्रदोष व्रत कब है?
पंचांग के अनुसार, इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि शनिवार, 28 फरवरी को रात 8.43 बजे से शुरू होकर रविवार, 1 मार्च को शाम 7.9 बजे समाप्त होगी. उदयतिथि के अनुसार, प्रदोष व्रत रविवार, 1 मार्च को रखा जाएगा.

प्रदोष व्रत मुहूर्त
रवि प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा करने का शुभ समय 48 मिनट है. व्रत रखने वालों को शाम 6:21 से 7:9 बजे के बीच प्रदोष पूजा करनी चाहिए. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:7 से 5:57 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:57 बजे तक है. ये दिन के शुभ मुहूर्त हैं. निशीता मुहूर्त रात 12:8 से 12:58 बजे तक है.

रवि प्रदोष व्रत पर शुभ योग
इस साल रवि प्रदोष व्रत के दिन पांच शुभ योग बन रहे हैं. रवि प्रदोष व्रत के दिन रवि पुष्य योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र शुभ योग बन रहे हैं. प्रदोष के दिन पुष्य नक्षत्र सूर्योदय से प्रातः 8:34 तक रहेगा, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. शोभन योग दोपहर 2 बजकर 33 मिनट से 2 बजकर 33 मिनट तक है. तब अतिगण्ड योग बनता है.

 इसके अलावा, रवि पुष्य योग सुबह 6.46 बजे से 8.34 बजे तक रहेगा. 2 मार्च को रवि योग सुबह 8.34 बजे से 6.45 बजे तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6.46 बजे बनेगा और 8.34 बजे तक रहेगा. ये सभी पांचों योग शुभ हैं.

प्रदोष व्रत के नियम
प्रदोष व्रत के दौरान, सूर्यास्त के बाद शाम को शिव पूजा की जाती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष के समय भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं. जब कोई प्रसन्न होता है, तो मनोकामना पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए, लोग प्रदोष व्रत के दिन शाम को पूजा करते हैं, इस आशा के साथ कि भगवान शिव की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 20 February: मिथुन और सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Panchang 20 February 2026: आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय
आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय
Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
Numerology: टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
Holi Ke Totke: होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग
होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग
MORE
Advertisement