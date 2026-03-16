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Chaitra Amavasya: हिंदू नववर्ष की पहली अमावस्या कब है? पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए क्यों खास होती है यह तिथि

हिंदू नववर्ष की पहली अमावस्या किसी दिन है और ये बेहद खास होती है. इस दिन पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 16, 2026, 01:56 PM IST

Chaitra Amavasya: हिंदू नववर्ष की पहली अमावस्या कब है? पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए क्यों खास होती है यह तिथि

चैत्र अमावस्या 2026 कब है?

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हिंदू पंचांग में चैत्र माह को नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इसी कारण इस महीने में आने वाली अमावस्या को भी विशेष आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है. चैत्र अमावस्या 18 मार्च 2026 दिन बुधवार को पड़ रही है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वर्ष की पहली अमावस्या आत्मचिंतन, पूर्वजों के स्मरण और दान-पुण्य के लिए उपयुक्त समय मानी जाती है. कई लोग इस दिन पितरों के लिए तर्पण और प्रार्थना करते हैं. परंपरागत मान्यता यह भी कहती है कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे धार्मिक कार्य भी सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं.

पूर्वजों के स्मरण से जुड़ी अमावस्या की परंपरा

धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या को पितरों के स्मरण का विशेष दिन माना गया है. मान्यता है कि इस तिथि पर लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं. कई परिवारों में यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. इसे पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक माध्यम भी माना जाता है.

पितृ तर्पण और प्रार्थना का महत्व

चैत्र अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने की परंपरा कई क्षेत्रों में प्रचलित है. इस दौरान जल में काले तिल और कुश घास मिलाकर पूर्वजों का स्मरण किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह प्रतीकात्मक अनुष्ठान पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता है. कई लोग इसे परिवार की समृद्धि और मानसिक शांति से भी जोड़कर देखते हैं.

दान-पुण्य को क्यों दिया जाता है विशेष महत्व

हिंदू परंपराओं में अमावस्या के दिन दान करने को शुभ माना गया है. कई लोग इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, अनाज या वस्त्र दान करते हैं. कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों को भोजन कराने या गौ सेवा करने की भी परंपरा देखने को मिलती है. धार्मिक दृष्टि से इन कार्यों को समाज में सहयोग और करुणा की भावना को बढ़ाने वाला माना जाता है.

अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष की पूजा का महत्व

धार्मिक मान्यताओं में अश्वत्थ या पीपल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है. कई लोग चैत्र अमावस्या के दिन इस वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर परिक्रमा करते हैं.ऐसा माना जाता है कि यह पूजा सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन को बढ़ाने का प्रतीक है. इसके साथ ही यह प्रकृति और आस्था के बीच संबंध को भी दर्शाती है.

आध्यात्मिक साधना के लिए भी महत्वपूर्ण दिन

अमावस्या को कई लोग ध्यान, मंत्रजप और आत्मचिंतन के लिए भी उपयुक्त समय मानते हैं. धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि इस दिन मन को शांत रखने और ध्यान करने से मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है. कुछ साधक अमावस्या की रात को विशेष साधना और ध्यान के लिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इसे आत्मिक ऊर्जा के संतुलन का समय माना जाता है.

डिसक्लेमर-धर्म और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताएं परंपराओं और आस्थाओं पर आधारित होती हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और सांस्कृतिक संदर्भ को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या निर्णय से पहले योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित माना जाता है.

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